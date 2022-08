Six mois plus tard, l’Ukraine fait la guerre et fait face à des séquelles douloureuses

Commentez cette histoire Commentaire

CHERNIHIV, Ukraine — Danyk Rak aime faire du vélo, jouer au football et passer des moments tranquilles avec le chien à pattes courtes de la famille et deux chats blancs, Pushuna et Lizun. Mais à 12 ans, son enfance a été brutalement interrompue. La maison de sa famille a été détruite et sa mère grièvement blessée lorsque les forces russes ont bombardé la banlieue de Kyiv et les villes environnantes dans un effort vain pour s’emparer de la capitale.

Six mois après que la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine, et sans fin du conflit en vue, l’Associated Press a revisité Danyk ainsi qu’un policier et un prêtre orthodoxe dont la vie a été bouleversée par la guerre.

“JE VEUX ÊTRE PILOTE DE L’AIR FORCE”

Les larmes montent aux yeux de Danyk alors que sa mère, Luda, se souvient avoir été tirée des décombres, couverte de sang, après que des éclats d’obus lui ont déchiré le corps et lui ont brisé le pied droit.

Vingt-deux semaines après avoir été blessée, elle attend toujours d’être amputée du pied et d’être appareillée avec une prothèse. Elle garde le morceau de shrapnel que les chirurgiens ont retiré lors d’une de ses nombreuses opérations.

Danyk vit avec sa mère et sa grand-mère dans une maison près de Chernihiv, une ville à 140 kilomètres (près de 90 miles) au nord de Kyiv, où un morceau de bâche recouvre les fenêtres brisées de la chambre. Il vend le lait de la vache familiale qui paît dans les champs voisins. Une pancarte manuscrite enveloppée de plastique transparent sur la porte d’entrée indique : « S’il vous plaît, achetez du lait pour aider ma mère qui est blessée.

« Ma mère a besoin d’être opérée et c’est pourquoi je dois l’aider. Je dois aussi aider ma grand-mère parce qu’elle a des problèmes cardiaques », a déclaré Danyk.

Avant la réouverture des écoles le 1er septembre, Danyk et sa grand-mère ont rejoint des bénévoles plusieurs jours par semaine pour nettoyer les débris des bâtiments endommagés et détruits lors du bombardement russe à l’extérieur de Tchernihiv. En chemin, il s’arrête à son ancienne maison, dont la majeure partie a été détruite jusqu’aux fondations.

“C’était ma chambre”, dit-il, debout à côté des ressorts de matelas brûlés qui dépassent des décombres de briques et de plâtre.

Poli et doux, Danyk dit que son père et son beau-père combattent tous les deux dans l’armée ukrainienne.

« Mon père est militaire, mes oncles sont militaires et mon grand-père était militaire aussi. Mon beau-père est militaire et je serai militaire », dit-il d’un air déterminé. “Je veux être pilote de l’armée de l’air.”

“CE PONT ÉTAIT LA ROUTE DE L’ENFER”

Avant le retrait russe de Kyiv et des environs le 2 avril, les banlieues et les villes proches de l’aéroport de la ville ont été pilonnées par des roquettes, des tirs d’artillerie et des bombardements aériens dans le but de briser les défenses ukrainiennes.

Des pâtés de maisons entiers de la ville ont été noircis par les bombardements à Irpin, à seulement 20 kilomètres (12 miles) au nord-ouest de la capitale, le long d’une route où le lieutenant de police Ruslan Huseinov patrouillait quotidiennement.

Certaines des scènes les plus dramatiques des premiers stades de la guerre concernaient l’évacuation d’Irpin sous un pont routier détruit, où des milliers de personnes ont échappé aux attaques incessantes.

Huseinov y est resté 16 jours, organisant des traversées où les personnes âgées étaient transportées sur des sentiers boueux dans des brouettes.

Les travaux de reconstruction ont commencé sur le pont, où des barres de béton et de fer mutilées pendent au-dessus de la rivière. Les vêtements et les chaussures de ceux qui ont fui peuvent encore être vus emmêlés dans les décombres.

“Ce pont était la route de l’enfer”, explique Huseinov, 34 ans, debout à côté d’une camionnette blanche renversée toujours coincée dans une dalle de béton brisé.

“Nous avons fait sortir les gens de (Irpin) parce que les conditions étaient terribles – avec des bombardements et des bombardements”, a-t-il déclaré. “Les gens avaient vraiment peur car beaucoup ont perdu leurs enfants, des membres de leur famille, leurs frères et sœurs.”

Des croix en bois de construction sont toujours clouées aux rambardes du pont pour honorer les disparus et les efforts déployés pour sauver les civils.

“Le monde entier a été témoin de notre solidarité”, déclare Huseinov, qui a grandi en Allemagne et dit qu’il ne tiendrait plus jamais les bonnes choses de la vie pour acquises.

“Dans mon esprit, tout a changé : mes valeurs dans la vie”, a-t-il déclaré. “Maintenant, je comprends ce que nous avons à perdre.”

« AVANT LA GUERRE, C’ÉTAIT UNE AUTRE VIE »

Le sol de l’église d’André l’Apôtre a été recarrelé et des trous de balle dans les murs ont été plâtrés et repeints – mais l’horreur de ce qui s’est passé en mars ne se trouve qu’à quelques mètres.

La plus grande fosse commune de Bucha – une ville à l’extérieur de Kyiv qui est devenue synonyme de la brutalité de l’attaque russe – se trouve derrière l’église.

“Cette tombe contenait 116 personnes, dont 30 femmes et deux enfants”, a déclaré le père Andriy, qui a organisé plusieurs services funéraires pour les civils retrouvés abattus ou tués par des bombardements, certains encore identifiés uniquement par un numéro alors que l’effort pour nommer tous Les victimes de Bucha continue.

De nombreux corps ont été retrouvés avant que les Russes ne se retirent de la région de Kyiv, a déclaré le père Andriy.

« Nous ne pouvions pas enterrer les gens dans le cimetière car il se trouve à la périphérie de la ville. Ils ont laissé des gens, des morts, gisant dans la rue. Des personnes décédées ont été retrouvées encore dans leurs voitures. Ils essayaient de partir mais les Russes les ont bombardés », a déclaré le père Andriy, portant une grande croix autour du cou et une soutane violet foncé.

« Cette situation a duré deux semaines, et les autorités locales ont commencé à proposer des solutions (pour aider) les proches et les proches. Il faisait mauvais temps et des animaux sauvages découvraient les corps. Il fallait donc faire quelque chose. »

Il a décidé d’effectuer des services funéraires dans la cour de l’église, souvent à côté de l’endroit où les corps avaient été découverts.

L’expérience, a-t-il dit, a profondément ébranlé les habitants de la ville.

“Je pense que ni moi ni quiconque vivant en Ukraine, qui a été témoin de la guerre, ne peut comprendre pourquoi cela s’est produit”, a-t-il déclaré.

“Avant la guerre, c’était une autre vie.”

“Pour l’instant, nous survivons grâce à l’adrénaline”, a-t-il déclaré. « Mais je crains que les conséquences ne durent des décennies. Il sera difficile de passer outre et de tourner la page. Dire le mot ‘pardonner’ n’est pas difficile. Mais le dire du fond du cœur, pour l’instant, ce n’est pas possible.

