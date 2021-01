Trafic sur le troisième pont du continent, Lagos, Nigéria

Les habitants de Lagos, la ville la plus peuplée du Nigéria – et d’Afrique – ont été confrontés à encore plus de problèmes de circulation que d’habitude en raison de la fermeture partielle du troisième pont crucial du continent.

Un panneau de dérivation sur le troisième pont du continent, Lagos, Nigéria

Depuis le 25 juillet de l’année dernière, un seul côté du pont a été ouvert aux véhicules tandis que des travaux d’entretien essentiels ont été effectués.

Troisième pont continental sans trafic, Lagos, Nigéria

Lagos est une ville congestionnée, connue pour ses embouteillages. Il s’étend sur plusieurs îles et s’étend sur le continent, où il a tendance à être moins cher à vivre.

Les ponts reliant le continent de Lagos aux îles

Le troisième pont du continent a été construit dans les années 1980 et s’étend sur plus de 11 km (6,8 miles).

C’est le plus long et le plus fréquenté des trois ponts reliant le continent aux îles, qui forment le cœur commercial de la ville et où se trouvent certains des quartiers les plus riches.

Un soudeur sur le troisième pont du continent, Lagos, Nigéria

Pendant les travaux de réparation, la circulation a pu circuler, en utilisant un côté du pont, du continent vers les îles de minuit à midi.

Trafic sur le troisième pont du continent, Lagos, Nigéria

Dans les 12 heures suivantes, les véhicules peuvent voyager dans la direction opposée, de retour vers le continent. Ce schéma reflète les voyages de nombreux travailleurs moins bien payés, qui ont tendance à se rendre dans les îles pour leur travail.

Un travailleur et une ambulance sur le troisième pont du continent, Lagos, Nigéria

Les navetteurs se plaignent que la perturbation a rendu leurs trajets beaucoup plus longs.

« Nous quittons la maison très tôt et nous arrivons encore en retard au travail, ce qui n’est pas bon », a déclaré à la BBC Bolaji, un commerçant qui vit sur le continent, en attendant un bus.

Les navetteurs à un arrêt de bus à Lagos, Nigéria

Comme beaucoup, elle utilise les transports en commun pour se rendre au travail, mais Bolaji dit qu’il y a moins de bus en circulation et que ceux qui le font sont plus chers.

«Avant la fermeture, nous n’avons pas attendu plus de 30 minutes pour un bus, mais nous attendons ici depuis plus d’une heure maintenant, ce qui n’est pas bon…. [and] ils continuent d’augmenter le prix des bus. «

Quelqu’un qui dirige le trafic sur le troisième pont du continent, Lagos, Nigéria

George, un autre commerçant, convient que les bus étaient beaucoup plus fréquents et moins coûteux avant la fermeture partielle du pont, et dit que l’heure de pointe du soir est la pire période.

Trafic menant au troisième pont du continent à Lagos, Niger

«Aller sur l’île, ça ne prend pas autant de temps, mais revenir… prend toujours au moins deux heures», a-t-il déclaré à la BBC.

Une femme marchant sur le troisième pont du continent à Lagos, Nigéria

Traverser le pont n’est pas vraiment une option en raison de sa longueur et beaucoup craignent d’être volés par des gangs locaux, connus sous le nom de garçons de la région.

Cette femme allait juste une courte distance le long du pont pour se rendre à un arrêt de bus.

Les travailleurs effectuant des réparations sur le troisième pont du continent à Lagos, Nigéria

Le pont a été complètement fermé pendant plusieurs jours pendant les vacances de Noël afin que du béton puisse être posé car les responsables ont déclaré que les vibrations causées par les véhicules l’auraient empêché de prendre correctement.

Panneaux fermés sur le troisième pont du continent à Lagos, Nigéria

Le pont devait rouvrir fin janvier, mais cela a maintenant été repoussé d’un mois. Ce retard a été imputé aux manifestations contre la brutalité policière, organisées sous le hashtag EndSars, qui ont balayé le pays en octobre.

Travaux en cours sur le troisième pont du continent à Lagos, Nigéria

