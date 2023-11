Six mois avant le 9 mai : comment le PTI est passé des sommets de popularité à l’obscurité

Six mois après les émeutes qui ont suivi l’arrestation d’Imran Khan le 9 mai, nous examinons ce qui a conduit à ce jour fatidique et ses conséquences.

Les dirigeants du PTI sont toujours abandonnant leur parti à la suite des événements des émeutes du 9 mai qui ont suivi l’arrestation d’Imran Khan, survenue il y a six mois.

L’un des derniers ajouts à la longue liste de transfuges est Sadaqat Ali Abbasi, qui a démissionné de son poste et s’est retiré de la politique lors d’une interview télévisée en direct le mois dernier.

Le leader du PTI avait disparu depuis plusieurs mois, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il aurait été « arrêté » après le 9 mai. À son retour, il n’a pas tardé à condamner les opinions « radicales » contre l’establishment au sein de son désormais ancien parti et a déclaré qu’il ne pouvait pas ne plus « porter le fardeau des événements du 9 mai ».

Il n’est pas le seul.

Depuis les événements du 9 mai, les dirigeants du PTI ont quitté le parti dirigé par Imran Khan. C’est presque comme sur des roulettes que chaque membre passe par le même processus : être « arrêté » ou arrêté, se manifester, condamner les violences du 9 mai, puis quitter le parti – et/ou la politique. Lavez, rincez, répétez.

Mais comment le parti le plus populaire du pays est-il passé d’une large acceptation à une marge d’obscurité en l’espace de six mois ? Pour comprendre cela, Aube.com retrace les événements qui ont conduit à ce tristement célèbre 1er mai il y a six mois et à l’exode ultérieur des membres du PTI, ainsi qu’à l’effondrement du parti.

Cet article ne couvrira pas tous les événements qui se sont produits, mais constitue un vaste rappel de ce qui se passe.

Le début de la fin

On peut affirmer que le début de la fin a commencé bien avant — lorsque le La « même page » s’est déchirée en octobre 2022 – le point culminant du fossé entre le PTI et ses bienfaiteurs a été le vote de censure.

Imran Khan est devenu le premier Premier ministre du Pakistan à être évincé de son poste par un vote de censure, exécuté en vertu de l’article 95 de la Constitution le 10 avril de l’année dernière. Au total, 174 des 342 membres du Parlement ont voté en faveur de la motion de censure de l’opposition.

« Celui que nous avions déclaré sélectionné, le fardeau non démocratique que ce pays portait depuis trois ans, aujourd’hui 10 avril 2022, bienvenue à nouveau dans purana (ancien) Pakistan », a déclaré Bilawal Bhutto Zardari.

Le 22 mai, le président du PTI a annoncé la longue marche de son parti vers Islamabad pour deux revendications principales : la dissolution des assemblées et la date des élections. La marche commencerait trois jours plus tard et, en d’autres termes, elle demanderait à l’establishment militaire de s’en tenir à sa position déclarée de « neutralité ».

«Je veux donner un petit aperçu de la façon dont nous sommes arrivés ici. Il y a eu une conspiration étrangère des États-Unis contre le Pakistan. Lors de ce changement de régime, ils ont utilisé les locaux, les gens les plus corrompus, prêts à participer à n’importe quel complot pour sauver leur corruption », a-t-il déclaré.

“Malheureusement, nous n’avons pas pu l’arrêter.”

La marche a été annulée par le chef du PTI pour « éviter le chaos ». « Nous avons organisé une manifestation pacifique le 25 mai, mais ils nous ont infligé des violences. Et si je n’avais pas annulé, le lendemain, il y aurait eu de la discorde et du sang dans le pays », a-t-il déclaré.

Lors des élections partielles importantes du Pendjab, le PTI a remporté au moins 15 sièges sur les 20 devenus vacants suite à la disqualification des membres du PTI qui avaient soutenu la candidature de Hamza Shehbaz au poste de ministre en chef du Pendjab. En revanche, le parti au pouvoir, le PML-N, n’a réussi à remporter que quatre sièges.

-Dawn.com

Imran a été incarcéré dans une affaire de terrorisme pour avoir « menacé » une femme juge et des officiers supérieurs de la police lors d’un rassemblement public en vertu de l’article 144. Il a ensuite été libéré sous caution provisoire jusqu’au 7 septembre par un tribunal antiterroriste (ATC).

L’ancien Premier ministre a été disqualifié dans le dossier Toshakhana en raison d’une violation de l’article 63(1)(p), qui concerne la fourniture de fausses déclarations et de déclarations inexactes, comme déterminé par la Commission électorale du Pakistan (ECP), déclenchant des protestations dans diverses villes.

Selon l’ECP, Imran Khan n’a pas divulgué les détails des cadeaux dans l’état de ses actifs et passifs pour l’année 2018-19 et le produit de la vente.

Le leader du PTI, Asad Umar, a tweeté que la décision serait contestée devant les tribunaux car « moins Imran resterait toujours un rêve lointain ».

À ce stade, un message d’Imran disait : « Au moment où mon message vous parviendra, j’aurai peut-être été mis derrière les barreaux dans une affaire injuste », alors qu’il exhortait ses partisans à « sortir ».

Lors d’une conférence de presse inattendue, le lieutenant-général Nadeem Ahmed Anjum, chef de l’Inter-Services Intelligence (ISI), a rejoint le lieutenant-général Babar Iftikhar, alors directeur général des relations publiques inter-services (ISPR), pour discuter de divers sujets, notamment la position de l’ancien Premier ministre à l’égard de l’armée et l’assassinat du journaliste Arshad Sharif.

C’était la première fois dans l’histoire du Pakistan où le chef des services de renseignement du pays s’adressait directement aux médias.

“Je suis conscient que vous êtes surpris par ma présence”, a-t-il reconnu, expliquant qu’il était là au nom de son institution et des agents qui sacrifiaient leur vie. « En tant que chef de cette agence, je ne peux pas garder le silence lorsqu’ils sont pris pour cible sans raison. »

Il a ensuite révélé qu’en mars, il y avait eu « beaucoup de pression », mais que tant l’institution que le chef de l’armée (le général Qamar Javed Bajwa) avaient pris la décision de confiner l’armée à son rôle constitutionnellement défini.

Le lieutenant-général Anjum a également révélé qu’en mars, le général Bajwa s’était vu présenter une proposition attrayante de la part du gouvernement en place à l’époque pour prolonger son mandat. « Cela a été fait devant moi. Il l’a rejeté parce qu’il souhaitait que l’institution passe d’un rôle controversé à un rôle constitutionnel.»

Parlant indirectement de l’ancien Premier ministre, le chef de l’ISI a demandé que si les citoyens avaient droit à leur opinion, pourquoi « l’avez-vous tant félicité dans le passé s’il était un traître ?

« Si vous le considérez comme un traître, alors pourquoi le rencontrez-vous par la porte arrière ? […] Ne vous réunissez pas tranquillement la nuit par la porte arrière et n’exprimez pas vos souhaits anticonstitutionnels, mais appelez [the army chief] un traître en plein jour. C’est une grande contradiction entre vos paroles et vos actes », a-t-il déclaré.

Imran a entamé sa très attendue marche « Haqeeqi Azadi » vers Islamabad par un discours sans compromis critiquant directement les plus hauts responsables des renseignements du pays, dont le chef de l’Inter-Services Intelligence (ISI).

S’exprimant à Lahore, il a accusé le directeur général de l’ISI de détenir un « presseur politique » et a pointé du doigt deux autres officiers militaires pour s’être comportés comme « le sale Harry » en ayant prétendument enlevé et torturé Azam Swati, un sénateur du parti.

Il a réitéré que la seule solution à la myriade de problèmes auxquels la nation est confrontée réside dans la tenue d’élections anticipées libres et équitables.

« Le Pakistan doit avoir un gouvernement suffisamment capable de prendre des décisions visant le bien-être public au lieu de laisser des marionnettes travailler sur les instructions de Washington », a-t-il ajouté.

L’ancien Premier ministre a été blessé lors d’une fusillade lorsqu’un suspect a ouvert le feu avec un pistolet automatique alors que la marche du parti « Haqeeqi Azadi » atteignait Allahwala Chowk à Wazirabad, au Pendjab.

Au cours de cet incident choquant, un partisan du PTI nommé Muazzam Nawaz a perdu la vie et 14 dirigeants et travailleurs du parti, dont le sénateur Faisal Javed Khan, Ahmad Nasir Chattha et Omer Mayar, ont été blessés.

Imran, qui a subi plusieurs blessures par balle à la jambe, a été rapidement transporté à l’hôpital de cancérologie Shaukat Khanum à Lahore.

Fawad Chaudhryalors haut dirigeant du PTI, a décrit l’incident comme une tentative d’assassinat méticuleusement planifiée contre Imran Khan.

Alors que l’émotion était déchaînée, le président du parti du Pendjab Dr Yasmine Rashid a lancé un avertissement selon lequel « Imran Khan est notre ligne rouge, et maintenant vous avez franchi la ligne ».

L’agresseur, comme le montre une vidéo de police divulguée, a déclaré qu’il « avait fait tout son possible pour le cibler (Imran) seul, sans nuire à personne d’autre, parce qu’il égarait les gens », et a insisté sur le fait qu’il agissait de manière indépendante.

Imran a accusé un haut responsable militaire d’avoir conspiré pour l’assassiner et augmenterait la mise au fil du temps.

Finalement, l’État viendrait chercher Imran – décrit par son parti comme une « ligne rouge » à ne pas franchir.

Le président du PTI a réussi à éviter d’être arrêté lorsque la police d’Islamabad est arrivée à sa résidence de Lahore à Zaman Park pour lui signifier une convocation au tribunal pour sa non-présentation persistante aux audiences du tribunal de Toshakhana.

Malgré la déclaration antérieure du chef de la police d’Islamabad selon laquelle ils ne reviendraient pas sans procéder à l’arrestation, la présence d’un plus grand nombre de partisans du PTI que le contingent de police a empêché l’arrestation d’avoir lieu.

La police a tenté une deuxième fois d’arrêter Imran, mais s’est heurtée à une vive résistance de la part de ses partisans. Ils ont lancé des cocktails Molotov, tiré des frondes et brandi des gourdins pendant que la police tirait des salves de gaz lacrymogènes et utilisait des canons à eau contre eux – en vain.

Finalement, la Haute Cour de Lahore a ordonné la fin de l’opération.

Mais un mois plus tard, Imran serait arrêté.

Dans un geste surprise, Imran a été placé en détention par des Rangers paramilitaires à la Haute Cour d’Islamabad (IHC) dans le cadre de l’affaire Al Qadir Trust. Il a été libéré le 12 mai lorsque l’IHC a interdit aux autorités de l’appréhender pour quelque affaire que ce soit.