Six mois après le début de la guerre – quelle est la prochaine étape pour l’Ukraine et la Russie ? | Nouvelles du monde

Aujourd’hui, six mois se sont écoulés depuis que les troupes russes ont traversé la frontière avec l’Ukraine.

Le point de mi-année de la guerre coïncide avec le jour de l’indépendance de l’Ukraine, qui, dans des circonstances normales, verrait les citoyens célébrer 31 ans d’indépendance de l’ex-Union soviétique.

Mais plutôt, des couvre-feux sont en place dans les villes de Kyiv ou de Kharkiv au milieu des renseignements, Moscou pourrait utiliser l’anniversaire comme excuse pour de nouvelles attaques civiles.

Alors que nous envisageons plusieurs mois de guerre, des experts ont déclaré à Sky News que “le pendule commence à basculer vers Ukraine“.

Mais une victoire ukrainienne dépend de nombreux facteurs clés, notamment la durée pendant laquelle l’Occident est prêt à fournir un soutien et si les troupes peuvent réaliser suffisamment de gains avant que l’hiver ne s’installe.

Nous examinons ici ce que nous pouvons nous attendre à voir à la fois sur le terrain en Ukraine et depuis le Kremlin dans les mois à venir.

Le succès ukrainien avant Noël est crucial

Au cours des six derniers mois, Russie est passé d’une offensive de type Blitzkrieg ciblant Kyiv à une concentration sur l’est du Donbass et les villes du sud de Marioupol et Kherson.

Alors que ces zones ont subi des pertes horribles, les Russes n’ont pas réussi à obtenir un contrôle complet.

Marioupol étant décimé, les Ukrainiens se concentrent désormais sur Kherson, la seule grande ville occupée par les Russes, dans le but de commencer à les repousser et à bloquer l’accès à la péninsule de Crimée.

Le professeur Michael Clarke, analyste militaire et ancien directeur général du groupe de réflexion sur la défense RUSI, le décrit comme une “bataille de grande envergure”.

“On a le sentiment que l’Ukraine entre dans une troisième étape de la guerre.

“Le premier survivait, le second tenait et le troisième – avec l’aide de l’Occident – commence à repousser les Russes vers le sud-ouest.”

Mais il met en garde : “Ce qu’ils essaient de faire est très ambitieux et un encerclement beaucoup plus important que ce que les Russes ont fait.

“Le pendule commence à basculer vers l’Ukraine, mais cela dépend de beaucoup de ‘si’.

“Si le soutien occidental continue, si les Russes ont encore du mal à recruter des troupes et si l’Ukraine peut passer avec succès de la défense à l’attaque.”

L’hiver approche à grands pas et la pression économique mondiale de la guerre va ajouter à la pression sur les forces ukrainiennes, ajoute-t-il.

“De décembre à mars, il fera un froid glacial. Si les Ukrainiens ne réussissent pas maintenant dans cette nouvelle offensive, ils ne pourront pas le faire avant l’année prochaine.

“Il y a aussi beaucoup de pression pour montrer à leurs partisans occidentaux qu’ils ont commencé à faire des progrès, car si le message commence à être que l’Ukraine va perdre, ils arrêteront de fournir des armes.”

Image:

Des Ukrainiens protestent à Kherson, dans le sud-ouest de l’Ukraine. Photo : AP



Les nouvelles troupes russes ne seront pas complètement entraînées avant des mois

Alors que l’Occident arme désormais l’Ukraine avec des missiles capables d’attaquer directement les lignes d’approvisionnement russes – et même le sol russe, leur ennemi a désespérément besoin de plus de troupes pour suivre le rythme.

Jaroslava Barbieri, doctorante en politique étrangère russe à l’Université de Birmingham, a déclaré à Sky News : “Le moral des forces armées russes est bas.

“Ils n’ont pas été en mesure de faire d’avancées tactiques significatives et cela restera similaire pour les mois à venir.”

1:47

Alistair Bunkall de Sky explique l’importance des récentes attaques contre des cibles militaires en Crimée



Et tandis que l’Ukraine a enrôlé tous les hommes âgés de 18 à 60 ans, les dénégations continues de Vladimir Poutine que la Russie est en guerre signifient qu’il est incapable de faire de même, ajoute-t-elle.

« Appeler cela une “opération militaire spéciale” a ses inconvénients pour le Kremlin.

“Ils essaient de recruter au niveau régional, mais ils n’ont tout simplement pas le nombre dont ils ont besoin.”

Le professeur Clarke dit que bien que certains jeunes Russes soient envoyés au front sans jamais avoir tenu d’arme à feu, il faudra des mois avant que les nouvelles recrues potentielles ne soient complètement formées.

“Même en prenant tous les virages possibles, la formation de nouvelles personnes prendra au moins quatre ou cinq mois.

“Cela signifie qu’ils ne pourront pas vraiment augmenter leur nombre avant l’année prochaine.”

Poutine doit bientôt revendiquer la victoire politique

Malgré des années de protection contre les sanctions, plus la guerre durera, plus l’impact sera mauvais sur l’économie russe.

Luke March, professeur de politique post-soviétique et comparée à l’Université d’Édimbourg, affirme que cela signifie que le Kremlin doit “clamer une sorte de victoire” dans les semaines et les mois à venir.

“Le temps n’est pas du côté de Poutine”, dit-il.

“Il y a une certaine flexibilité sur ce qu’est cette victoire, parce qu’il contrôle les médias, il peut inventer n’importe quelle vieille histoire et peu importe si c’est crédible ou non.”

Mais il ajoute que le choix le plus probable sera d’essayer d’organiser des référendums sur l’intégration de la Russie dans les zones occupées de l’Ukraine.

“L’objectif politique sera d’essayer d’avoir des référendums à Donetsk, Louhansk, mais aussi Kherson et Zaporizhzhia.

“Tout sera truqué, mais s’ils peuvent en faire passer au moins un sans trop de perturbations au sol, c’est une victoire que Poutine pourrait revendiquer.”

Le professeur March insiste également sur les pressions intérieures exercées sur le dirigeant russe au fil du temps.

“Il est très isolé et personne n’osera lui apporter de mauvaises nouvelles pour le moment.

“Mais à mesure que la pression augmente, il y aura des luttes intestines au sein du Kremlin – et vous verrez des gens limogés ou rétrogradés.”

Après qu’un ancien député russe a revendiqué le meurtre récent de Darya Dugina près de Moscou était l’œuvre d’un nouveau mouvement de résistance, le professeur March a déclaré que nous pourrions également voir “une montée des tactiques d’opposition souterraines”.

“Personne n’a entendu parler de ce groupe et ils n’en entendront peut-être plus jamais parler.

“Mais si vous avez un système de plus en plus oppressif sans opposition, vous commencerez à trouver de petits groupes menant des attaques isolées.”

Il ajoute cependant qu’un “mouvement de résistance de masse” contre M. Poutine est incroyablement improbable.

Image:

Des dirigeants de l’UE, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, du Japon, d’Italie, des États-Unis et du Canada s’adressent à Volodymyr Zelenskyy



L’Occident continuera-t-il d’armer l’Ukraine ?

Alors que la crise du coût de la vie menace de tuer un nombre excessif de morts au Royaume-Uni cet hiver et que la plupart des pays les plus touchés par la flambée des prix déclenchée par la guerre, beaucoup se demandent si les alliés de l’Ukraine en Occident peuvent se permettre de continuer à envoyer des armes.

Le professeur Clarke dit que pour le Royaume-Uni et les États-Unis, ce n’est pas une question de volonté politique, mais de pure capacité.

“Il s’agit de savoir si nous sommes physiquement capables de le faire.

“Pour le moment, les fabricants d’armes ne peuvent tout simplement pas en produire suffisamment.

“Au Royaume-Uni, nous leur avons déjà donné tout ce que nous pouvons facilement leur donner.

“Mais le monde occidental est sur le point de se demander si nous voulons nous lancer dans la guerre industrielle – et armer l’Ukraine à un niveau comme si nous nous battions contre nous-mêmes.”

Image:

Des soldats britanniques aident à former les troupes ukrainiennes dans un centre de formation ce mois-ci



Il ajoute que pour les pays auparavant plus dépendants de l’énergie russe – comme l’Allemagne et la Hongrie – le fardeau des sanctions pourrait bientôt devenir trop lourd.

“Politiquement, ils commencent tous à vaciller et continueront à le faire tant que les sanctions mordront.

“Et c’est ce que veut Poutine, jouer un jeu assez fort avec l’approvisionnement et le prix du gaz pour que ces pays renoncent à soutenir l’Ukraine.”