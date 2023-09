Six mois après la lettre de « pause »

Eh bien, cela ne s’est pas produit, évidemment.

J’ai rencontré Max Tegmark, professeur au MIT, fondateur et président de FLI, pour faire le point sur ce qui s’est passé depuis. Voici les points saillants de notre conversation.

Sur le déplacement de la fenêtre d’Overton sur le risque lié à l’IA : Tegmark m’a dit que lors de conversations avec des chercheurs en IA et des PDG de technologie, il était devenu clair qu’il y avait une énorme anxiété quant au risque existentiel que pose l’IA, mais personne ne pensait pouvoir en parler ouvertement « de peur d’être ridiculisé en tant qu’alarmiste luddite ». .» « L’objectif principal de la lettre était d’intégrer la conversation, de déplacer la fenêtre d’Overton afin que les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations », dit-il. « Six mois plus tard, force est de constater que cette pièce a été un succès. »

Mais c’est à peu près tout : « Ce qui n’est pas génial, c’est que toutes les entreprises continuent de tourner à plein régime et que nous n’avons toujours pas de réglementation significative en Amérique. Il semble que les décideurs américains, malgré tous leurs discours, ne voteront pas cette année de lois qui freineraient de manière significative les choses les plus dangereuses.»

Pourquoi le gouvernement devrait intervenir : Tegmark fait pression pour une agence de type FDA qui appliquerait les règles autour de l’IA, et pour que le gouvernement oblige les entreprises technologiques à suspendre le développement de l’IA. « Il est également clair que [AI leaders like Sam Altman, Demis Hassabis, and Dario Amodei] sont eux-mêmes très inquiets. Mais ils savent tous qu’ils ne peuvent pas faire une pause seuls », explique Tegmark. Faire une pause seul serait « un désastre pour leur entreprise, n’est-ce pas ? il ajoute. « Ils sont simplement surclassés, et ce PDG sera alors remplacé par quelqu’un qui ne veut pas s’arrêter. La seule façon de parvenir à une pause est que les gouvernements du monde entier interviennent et mettent en place des normes de sécurité qui obligent tout le monde à faire une pause. »

Alors qu’en est-il d’Elon… ? Musk a signé la lettre appelant à une pause, pour ensuite créer une nouvelle société d’IA appelée X.AI pour construire des systèmes d’IA qui « comprendraient la vraie nature de l’univers ». (Musk est un conseiller du FLI.) « De toute évidence, il souhaite une pause, tout comme beaucoup d’autres dirigeants de l’IA. Mais tant qu’il n’y en a pas, il sent qu’il doit aussi rester dans le jeu. »

Pourquoi il pense que les PDG du secteur technologique ont la bonté de l’humanité dans leur cœur : « Qu’est-ce qui me fait penser qu’ils veulent vraiment un bel avenir avec l’IA, et non un mauvais ? Je les connais depuis de nombreuses années. Je discute régulièrement avec eux. Et je peux le dire même dans les conversations privées – je peux le sentir.

Réponse aux critiques qui affirment que se concentrer sur le risque existentiel détourne l’attention des préjudices actuels : « Il est crucial que ceux qui se soucient beaucoup des problèmes actuels et ceux qui se soucient des dangers imminents à venir travaillent ensemble plutôt que de se battre entre eux. Je n’ai aucune critique à l’égard des personnes qui se concentrent sur les méfaits actuels. Je pense que c’est génial qu’ils le fassent. Je me soucie beaucoup de ces choses. Si les gens s’engagent dans ce genre de luttes intestines, cela ne fait qu’aider les Big Tech à diviser et à conquérir tous ceux qui veulent vraiment contrôler les Big Tech.