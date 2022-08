Six mois après avoir envahi l’Ukraine, la Russie ressent la pression

Pour une foule de raisons, les anniversaires peuvent être des moments douloureux.

Selon la sagesse conventionnelle (erronée) du reste du monde, le 24 août marque le sixième mois de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La guerre, avec toute son horreur, n’est vraiment et véritablement dans nos visages que depuis six mois – et non dans le sens figé et lointain qui a marqué le conflit au cours des huit dernières années.

Pour les Ukrainiens, aujourd’hui ressemble plus au 3 108e jour de combats (plus ou moins un jour ou deux) dans une guerre qui a commencé avec l’annexion russe de la Crimée en 2014 et la première tentative de Moscou de prendre le contrôle de la région orientale du Donbass.

Beaucoup a été écrit au cours des six derniers mois sur l’effet brutal de la guerre sur le peuple ukrainien et ses villes pulvérisées. Mais un expert qui suit de près le conflit accorde désormais une attention croissante à ce qu’il soupçonne être des signes indiquant que le régime russe lui-même commence à s’effondrer.

Le récent meurtre de l’ultranationaliste Darya Dugina, 29 ans, à Moscou a piqué l’intérêt des observateurs qui pensent que c’est un signe de divisions croissantes et violentes au sein de la Russie à propos de la guerre.

Le philosophe Alexander Dugin, au centre, s’entretient avec un prêtre lors de la dernière cérémonie d’adieu de sa fille Darya Dugina à Moscou le mardi 23 août 2022. (Dmitry Serebryakov/AP)

La fille du philosophe Alexander Dugin – un homme souvent qualifié de “cerveau de Poutine” en raison de son influence sur le dirigeant russe – est décédée dans un attentat à la voiture piégée la semaine dernière.

“C’était significatif”, a déclaré Sean Maloney, professeur d’histoire au Collège militaire royal et spécialiste de la Russie.

“Nous avons maintenant un régime russe déstabilisé d’une manière que nous n’avons pas vue de déstabilisation depuis des années. Et c’est seulement dans cet espace à cause de cette invasion.”

Le service de sécurité russe (FSB) a élaboré différents scénarios depuis l’attentat, dont l’un met en cause les Ukrainiens. Le gouvernement de Kyiv a vigoureusement nié toute implication dans l’attaque.

Maloney a déclaré que l’explication de Moscou “sentait la désinformation stalinienne” et ignorait la division croissante de la société russe entre ceux qui soutiennent avec ferveur la guerre et les militants anti-guerre qui se font de plus en plus entendre.

Douguine et sa fille s’étaient rendus à un festival près de Moscou, où le philosophe ultranationaliste a donné une conférence samedi soir. Les deux étaient censés partir dans la même voiture mais, à la dernière minute, Dugin aurait changé d’avis.

Maloney a déclaré que quelqu’un à l’intérieur de la Russie ciblait Dugin ou essayait d’envoyer un message en tuant sa fille.

« Quel que soit l’angle sous lequel vous regardez cela, il y a évidemment des éléments parmi les gens à Moscou qui ne sont pas satisfaits de ce qui se passe, que ce soit [the war in Ukraine] ne va pas assez loin ou c’est allé trop loin », a-t-il dit.

Alors que l’invasion totale atteint les six mois, a déclaré Maloney, il est devenu clair que la guerre a été “désastreuse” pour la Russie d’une manière que l’Occident commence seulement à comprendre.

Ils ont été repoussés de Kyiv et de Kharkiv et se sont battus jusqu’à une impasse dans le Donbass. L’état-major ukrainien estime que la Russie a subi plus de 40 000 morts au combat.

Certains des problèmes de la Russie sont évidents. Certains ont été subtils.

L’incapacité de l’armée russe à conquérir rapidement l’Ukraine est évidente. L’éclatement politique et social d’une société – en particulier dans un régime autoritaire – est plus difficile à voir jusqu’à ce qu’il explose au grand jour, a déclaré Maloney.

Alima Tatiyeva, veuve de Nurlan Tatiyev, un soldat russe tué en Ukraine, pleure lors d’une cérémonie de remise de l’Ordre du courage aux familles de soldats tués à Volgograd, en Russie, le 30 juin 2022. (Alexandr Koulikov/AP)

Pour le moment, le Kremlin garde un œil sur la dissidence. Dugin a accusé l’Ukraine du meurtre de sa fille et appelle à la vengeance.

“Nous n’avons besoin que de notre victoire [against Ukraine]. Ma fille a sacrifié sa jeune vie sur l’autel de la victoire”, a-t-il déclaré lundi dans un communiqué.

Dugin a par le passé présenté la guerre comme une bataille spirituelle beaucoup plus large. Suite à l’annexion de la Crimée, il a déclaré que “l’Ukraine doit être … disparue de la Terre et reconstruite à partir de zéro”.

Les Russes ordinaires paient maintenant le prix de cette vision – en vies perdues, en dommages croissants à leur économie. Les experts russes du monde entier surveillent de près maintenant pour voir combien de temps ces Russes ordinaires sont prêts à continuer.

Une femme utilise son téléphone portable en passant devant un panneau d’affichage avec le portrait d’un soldat russe et les mots “Gloire aux héros de la Russie” à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 20 août 2022. (Dimitri Lovetsky/AP)

“C’est une guerre contre le racisme de [Russian President] Vladimir Poutine et son leadership”, a déclaré Matthew Schmidt, professeur associé et expert en sécurité nationale à l’Université de New Haven dans le Connecticut.

“C’est une guerre des egos qui continueront à empiler les corps parce qu’ils ne sont pas assez forts pour admettre l’erreur.”

Marquer ce jour comme le “sixième anniversaire” rend un mauvais service aux Ukrainiens, a-t-il ajouté.

“Il y aura d’autres faux anniversaires de ce genre à venir, car les racines de la guerre sont profondément ancrées dans l’esprit et les aspirations de trop de gens, mais pas de tous, en Russie”, a-t-il déclaré.

“De telles racines ne sont pas facilement arrachées.”