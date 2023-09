Six milliardaires en bitcoin (btc) dans le monde, selon un nouveau rapport sur les super-riches en crypto

Et 22 personnes possèdent des avoirs en crypto d’une valeur d’au moins 1 milliard de dollars. Six d’entre eux détiennent leurs investissements en Bitcoin – une proportion bien inférieure à celle des crypto-millionnaires et centimillionnaires.

Mais certains semblent avoir connu plus de succès avec la cryptographie et détiennent désormais des avoirs valant des millions, voire des milliards de dollars américains, selon Henley & Partners.

La cryptographie n’est peut-être plus en plein essor comme au sommet de sa popularité, mais elle reste un investissement très courant. Par exemple, plus de la moitié de la génération Z (entre 18 et 25 ans) y a investi, a montré plus tôt cette année un rapport du CFA Institute et de l’Investor Education Foundation de la Financial Industry Regulatory Authority.

Dans le cadre de son rapport, Henley & Partners a également développé un indice d’adoption de la cryptographie qui prend en compte un large éventail de facteurs, notamment l’adoption publique de la cryptographie, l’environnement réglementaire et la manière dont la cryptographie est taxée.

L’adoption de l’infrastructure cryptographique, l’innovation et les facteurs économiques liés à l’utilisation de la cryptographie ont également été pris en compte.

L’indice est conçu pour montrer « les options de programme de migration d’investissement les plus attrayantes pour les investisseurs en crypto », a expliqué Henley & Partners dans un communiqué. déclaration publié en même temps que le rapport.

Singapour arrive en tête de l’indice global, suivi de la Suisse en deuxième position et des Émirats arabes unis en troisième place, tandis que les États-Unis et le Royaume-Uni se classent respectivement cinquième et septième.

Parmi les autres pays figurant dans le top 10 figurent l’Australie, à la sixième place, ainsi que le Canada, Malte et la Malaisie, classés huitième, neuvième et dixième.

Singapour et les Émirats arabes unis ont reçu les meilleures notes pour leur fiscalité favorable aux investisseurs en cryptographie. Dans cette catégorie, les États-Unis et le Royaume-Uni sont loin derrière et sortent du top 10. L’adoption et l’intérêt du public sont cependant élevés dans les deux pays, les États-Unis se classant troisième et le Royaume-Uni quatrième dans cette catégorie. Les Émirats arabes unis et Singapour occupent à nouveau les premières places, respectivement premier et deuxième.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également réussi à s’assurer la première place dans certaines catégories. Les États-Unis sont en tête du classement en matière d’adoption d’infrastructures, qui tiennent compte de la fréquence des guichets automatiques cryptographiques, de l’existence d’échanges d’actifs numériques et de la manière dont les banques locales intègrent les crypto-monnaies, tandis que le Royaume-Uni est en tête de la catégorie innovation et technologie.

Investir dans les crypto-monnaies est devenu très populaire ces dernières années, en particulier pendant la pandémie de Covid-19, lorsque les applications de commerce de détail ont explosé. Les économistes et les conseillers en investissement ont cependant appelé à la prudence, car les cryptomonnaies sont considérées comme un actif très volatil qui peut rapidement perdre de la valeur, et de nombreux pays n’ont pas encore réglementé l’investissement et le commerce des cryptomonnaies, ni les entreprises dans l’espace cryptographique. Les utilisateurs et leur argent sont donc moins protégés et peuvent être vulnérables à des crises comme l’effondrement de l’échange crypto FTX l’année dernière.