Six mille peines prononcées contre des trafiquants de drogue dépendent de l’interprétation du « et » donnée par la Cour suprême

WASHINGTON — Il est difficile d’imaginer un mot moins controversé ou plus innocent que « et ».

Mais comment interpréter cette simple conjonction a suscité une combat juridique compliqué qui atterrit dans le Cour suprême le 2 octobre, premier jour de son nouveau mandat. Ce que décident les juges pourrait affecter des milliers de peines de prison chaque année.

Les tribunaux fédéraux de tout le pays ne sont pas d’accord sur la question de savoir si le mot, tel qu’il est utilisé dans un débat bipartisan Révision de la justice pénale en 2018, signifie en effet « et » ou si cela signifie « ou ». Même un comité d’appel qui a confirmé une peine plus longue a qualifié la structure de la disposition de « déroutante ».

La Cour suprême est intervenue pour régler la dispute.

C’est le genre de tâche que les juges – et peut-être leurs professeurs d’anglais – adorent. L’affaire nécessite l’analyse minutieuse d’une partie d’une loi fédérale, la Acte de première étapequi visait en partie à réduire les peines minimales obligatoires et à donner plus de pouvoir discrétionnaire aux juges.

En particulier, les juges examineront une disposition dite de soupape de sécurité, destinée à épargner aux petits trafiquants de drogue non violents qui acceptent de plaider coupables et de coopérer avec les procureurs d’avoir à faire face à des peines souvent plus longues. peines obligatoires.

C’est bien plus qu’un exercice de diagramme d’une phrase. Près de 6 000 personnes reconnues coupables de trafic de drogue au cours de la seule année budgétaire 2021 font partie du groupe de personnes susceptibles d’être éligibles à des peines réduites, selon les données compilées par la Commission américaine de détermination des peines.

Au total, plus de 10 000 personnes condamnées depuis l’entrée en vigueur de la loi pourraient être concernées, selon Douglas Berman, expert en matière de détermination de la peine à la faculté de droit de l’Ohio State University.

La disposition énumère trois critères permettant aux juges de renoncer à une peine minimale obligatoire, qui tiennent essentiellement compte de la gravité des crimes antérieurs. Le Congrès n’a pas rendu les choses faciles en rédigeant cet article par la négative afin qu’un juge puisse exercer son pouvoir discrétionnaire dans la détermination de la peine si un accusé « n’a pas » trois types d’antécédents criminels.

La question est de savoir comment déterminer l’éligibilité à la soupape de sécurité – si l’une des conditions est suffisante pour disqualifier quelqu’un ou s’il faut les trois pour être inéligible.

Avocats pour Marc Pulsifer, le détenu dont le tribunal entendra la contestation, affirme que les trois conditions doivent s’appliquer avant qu’une peine plus longue puisse être imposée. Le gouvernement affirme qu’une seule condition suffit pour mériter la peine minimale obligatoire.

Pulsifer a plaidé coupable à un chef d’accusation de distribution d’au moins 50 grammes de méthamphétamine. Deux des trois conditions s’appliquaient à Pulsifer, et cela suffisait pour que le tribunal de première instance et la 8e cour d’appel des États-Unis, basée à Saint-Louis, le rendent éligible à une peine obligatoire d’au moins 15 ans. Il a en fait été condamné à une peine de 13 ans et demi pour des raisons indépendantes.

Aujourd’hui âgé de 61 ans, Pulsifer ne devrait pas être libéré de prison avant 2031, selon les archives du Bureau fédéral des prisons.

Les cours d’appel basées à Chicago, Cincinnati et La Nouvelle-Orléans ont également statué contre les accusés. Les tribunaux d’Atlanta, de Richmond, de Virginie et de San Francisco ont décidé d’élargir l’éligibilité aux réductions des soupapes de sécurité.

Dans un cas au Texas, Nonami Palomares, qui a été arrêtée en possession d’héroïne à la frontière américano-mexicaine, a été condamnée à une peine obligatoire de 10 ans de prison parce qu’elle avait déjà commis une infraction liée à la drogue pendant 20 ans. Autrement, sa peine aurait pu être réduite de deux ans.

Mais à San Diego, Eric Lopez avait environ 45 livres de méthamphétamine sur lui lorsqu’il a été arrêté, qualifié pour la soupape de sécurité, malgré sa propre condamnation antérieure, et a évité une année supplémentaire derrière les barreaux. Le juge de district américain James Lorenz a écrit dans le cas de Lopez que la loi était ambiguë.

Les cas de Palomares et de Lopez pourraient être affectés par la décision de la Cour suprême.

Des linguistes spécialisés dans le droit ont soumis un mémoire dans lequel ils écrivent que les enquêtes qu’ils ont menées ont révélé que les gens pensaient que le langage était soit ambigu, soit qu’il devait être lu de la même manière que l’équipe juridique de Pulsifer.

La FAMM, qui milite contre les peines minimales obligatoires, s’est jointe aux avocats de la défense pénale et à l’American Civil Liberties Union dans un dossier qui soutient que les peines obligatoires « sont totalement en contradiction avec ce que le Congrès a cherché à obtenir en modifiant la disposition relative à la soupape de sécurité : que les juges soient autorisés à user de leur pouvoir discrétionnaire lors de la condamnation de délinquants non violents en matière de drogue.

Berman a déclaré que le libellé de la loi à lui seul indique une lecture large qui favoriserait les accusés. « Mais le problème concernant cette interprétation large est qu’elle couvre essentiellement tout le monde. Je pense qu’il est vrai que ce n’était pas l’intention du Congrès », a déclaré Berman, faisant écho aux arguments avancés par les juges qui se sont rangés du côté des procureurs.

Dans un tribunal dans lequel plusieurs juges de tout spectre idéologique déclarent être guidés par les mots choisis par le Congrès, avec moins de respect pour l’intention du Congrès, cela pourrait suffire à favoriser les accusés. En outre, l’expérience antérieure du juge Ketanji Brown Jackson en tant que membre de la Commission américaine de détermination de la peine pourrait également être importante pour la résolution de l’affaire par le tribunal.

La soupape de sécurité est attrayante à la fois pour les procureurs et les accusés, car elle permet d’obtenir des condamnations plus rapidement et permet des peines de prison plus nuancées, a déclaré Berman.

Le Congrès pourrait clarifier la loi, quel que soit le camp qui gagne. Même si Pulsifer l’emporte, les juges ne seront pas obligés d’imposer des peines plus faibles, a déclaré Berman. Ils ne seront tout simplement pas obligés d’en donner des obligatoires.

Une décision dans l’affaire Pulsifer c. US, 22-340, est attendue d’ici le printemps.