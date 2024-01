Six mesures qu’Israël doit prendre pour gagner la guerre à Gaza

Sous la pression américaine, Israël prétend réduire l’intensité des opérations militaires dans la bande de Gaza, retirer certaines unités et la dissolution de plusieurs unités de réserve. Pourtant, les combats sont loin d’être terminés. En effet, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu averti qu’Israël a besoin de « plusieurs mois supplémentaires » pour vaincre le Hamas.

Netanyahu, cependant, n’a pas formulé de vision pour la suite, au-delà du offre les principes vagues nécessaires pour mettre fin à la guerre et la critique des propositions américaines visant à confier à l’Autorité palestinienne (AP) la responsabilité de Gaza. D’autres ministres israéliens, notamment le ministre de la Défense Yoav Gallant, ont mettre en avant des propositions plus détaillées, mais elles laissent de nombreuses questions sans réponse.

Comment Israël peut-il assurer sa sécurité, maintenir le soutien américain, mettre fin au cauchemar humanitaire à Gaza et éviter d’être pris dans une guerre éternelle là-bas ? Sur la base d’un voyage d’enquête que nous avons effectué en Israël en décembre, nous estimons qu’Israël doit enfiler l’aiguille avec précaution, perturber le Hamas sans mettre en péril sa propre position plus large ni ajouter au nombre déjà massif de morts civiles palestiniennes.

Cela nécessite un mélange de mesures offensives, défensives et humanitaires, et même en cas de succès, ce ne serait qu’une victoire partielle : suffisante pour assurer la sécurité israélienne, mais exigeant également une vigilance constante.

Première étape : déclarer la victoire et réduire (mais pas mettre fin) aux opérations militaires

L’armée israélienne tente de détruire le Hamas en tant que force armée et d’éliminer son infrastructure militaire composée de tunnels, de caches de munitions et d’autres points forts. Les responsables militaires, des renseignements et des diplomates israéliens avec lesquels nous avons parlé nous ont dit qu’ils estimaient que cet effort nécessiterait six à neuf mois supplémentaires.

Toutefois, à un moment donné, ces efforts atteindront un niveau de rendement décroissant. Israël ne sera pas en mesure de tuer tous les combattants du Hamas, et qu’il détruise 50 pour cent ou 75 pour cent des forces, le bénéfice marginal est limité : dans tous les cas, le Hamas serait gravement blessé tout en conservant une certaine capacité militaire.

Le coût de la poursuite de cette campagne à grande échelle est toutefois immense. Israël est tuant un grand nombre des civils palestiniens à Gaza , détruire des infrastructures importantes , et, ce faisant, encourir des conséquences internationales et de plus en plus importantes Condamnation américaine. En outre, des destructions et des pertes massives seront probablement accroître la radicalisation à Gaza et en Cisjordanie, et faciliter le recrutement par le Hamas, le Jihad islamique palestinien et peut-être de nouvelles organisations qui émergeront des décombres.

Israël a mobilisé un grand nombre de ses forces militaires, ce qui coûte cher à son économie : la guerre est déjà devenue la Très cher dans l’histoire du pays.

Au lieu de cela, Israël devrait se tourner vers des opérations plus limitées et ciblées. Cela réduirait le nombre de militaires du Hamas tués, mais diminuerait également le nombre de civils tués et le coût pour Israël, rendant la guerre plus durable sur le plan diplomatique et financier.

Deuxième étape : une campagne ciblée

Même si les opérations militaires à grande échelle diminuent, Israël devrait continuer de cibler les dirigeants du Hamas, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de Gaza. L’accent devrait être mis sur la branche militaire du Hamas afin d’éviter une répétition d’une attaque du type du 7 octobre. Cette campagne ne mettra pas fin à un groupe comme le Hamas, qui entretient des liens profonds avec la société palestinienne et dispose d’une large base de leadership. Cependant, des attaques constantes va perturber le leadershipcréant de la confusion dans les rangs du Hamas et obligeant les dirigeants à limiter la communication pour éviter d’être détectés, ce qui rend plus difficile pour eux de diriger un groupe fonctionnel.

Même si cette campagne devrait être de grande envergure, elle doit avoir des limites. En particulier, Israël devrait réfléchir aux conséquences diplomatiques du ciblage des dirigeants politiques du Hamas au Qatar et en Turquie, du moins pour le moment. Le Qatar est profondément impliqué dans les négociations sur la libération des otages israéliens et autres, et il jouera probablement un rôle important dans la reconstruction, la gouvernance et la sécurité futures à Gaza. L’assassinat des membres du Hamas là-bas mettrait probablement en péril cette situation.

Troisième étape : des défenses plus solides

Les défenses israéliennes ont échoué le 7 octobre, lorsque le Hamas a utilisé des drones, des bulldozers et d’autres moyens pour capteurs israéliens aveugles et franchissez la barrière de sécurité le long de la frontière entre Israël et Gaza. Cet échec ne signifie pas qu’Israël doive éviter les défenses à l’avenir. Les dirigeants israéliens devraient plutôt reconnaître que les défenses font partie d’un système plus vaste et les renforcer.

Une défense à plusieurs niveaux est nécessaire. Cela impliquerait de multiples barrières, avec des zones de destruction à proximité : les forces du Hamas ne doivent plus être autorisées à s’approcher impunément de la barrière. La frontière entre Gaza et Israël pourrait ressembler de plus en plus à la zone démilitarisée située le long de la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec davantage de barbelés, de murs, de tours de guet, de tranchées, de capteurs, de caméras et éventuellement de mines. Israël devrait également envisager d’autoriser davantage de communautés israéliennes proches des frontières avec le Liban et la bande de Gaza à organiser des unités d’autodéfense dotées de plus de puissance de feu, même si cela créerait des risques de vols et de meurtres par inadvertance.

Meilleure sécurité le long de la frontière entre l’Égypte et Gaza, une zone appelée le couloir de Philadelphie, c’est essentiel. Le Hamas a utilisé des réseaux de tunnels pour introduire clandestinement des armes à Gaza, la corruption ou l’incapacité du côté égyptien encourageant ce processus. Israël doit travailler avec les États-Unis ou d’autres armées avancées, qui à leur tour travailleraient avec l’Égypte, pour améliorer la sécurité des frontières.

Un échec particulier le 7 octobre a été le lenteur de la réponse militaire israélienne à l’incursion. Les FDI disposaient de trop peu de soldats près de Gaza, et ils étaient hors de position et non préparés à une réponse rapide. Israël devra stationner davantage de troupes près de Gaza au cas où le Hamas franchirait à nouveau la barrière, y compris une force de réaction rapide renforcée qui pourrait se déployer rapidement si une attaque transfrontalière semble imminente. Une présence visible est nécessaire à la fois pour dissuader le Hamas et pour rassurer les Israéliens vivant près de Gaza sur le fait qu’ils peuvent rentrer chez eux en toute sécurité.

Quatrième étape : autoriser davantage d’aide humanitaire

Israël autorise l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza depuis l’Égypte via le terminal de Rafah, et il a ouvert le terminal de Kerem Shalom en provenance d’Israël, conçu pour gérer des expéditions plus importantes.

Ce n’est pas assez. Seule une fraction de l’aide nécessaire arrive à Gaza, qui a besoin d’aide pour soigner les civils blessés ainsi que de quantités massives de nourriture, d’eau et de médicaments pour la population. près de 2 millions Les Palestiniens de Gaza qui ont été déplacés par la guerre – plus de 85 pour cent de la population. Craignant que l’aide ne soit détournée vers le Hamas, Israël a s’est déplacé lentement concevoir un système pour inspecter les marchandises entrant à Gaza. Les points d’inspection manquent souvent de personnel et les fournitures nécessaires ne parviennent pas aux résidents.

En plus du bilan humain, les morts et la misère donnent l’impression qu’Israël veut que les Palestiniens ordinaires de Gaza souffrent, alimentant encore plus de ressentiment et diminuant encore davantage la position internationale d’Israël.

Israël doit redoubler d’efforts pour permettre à l’aide d’arriver à Gaza, en accordant plus de liberté aux organisations humanitaires respectées, en créant des pauses plus longues dans les combats pour permettre aux civils d’accéder à l’aide, en rationalisant les inspections et, en général, en étant plus permissif. Le Hamas, en raison de sa domination à Gaza, saisira inévitablement une partie de la nourriture, des médicaments, du carburant et d’autres fournitures, mais c’est un prix qu’Israël doit payer.

Cinquième étape : amener l’Autorité palestinienne à Gaza

Quelqu’un devra finalement gouverner Gaza si l’on veut contenir le Hamas, et la meilleure option (ainsi que le choix préféré de l’administration Biden) est l’Autorité palestinienne, qui contrôle actuellement certaines parties de la Cisjordanie. Un rôle visible de l’AP réduirait les craintes d’une occupation ou d’une annexion israélienne de Gaza et permettrait aux États-Unis et aux pays arabes amis de prétendre qu’il existe une voie à suivre pour une plus grande autonomie palestinienne.

L’AP n’est pas un partenaire parfait : elle est faible et corrompu, et le président Mahmoud Abbas est profondément impopulaire. Politiquement, c’est un anathème pour de nombreux Israéliens. Netanyahou a déclaré“Je ne permettrai pas l’entrée à Gaza de ceux qui éduquent au terrorisme, soutiennent le terrorisme et financent le terrorisme.” Le ministre de la sécurité nationale, l’extrémiste Itamar Ben-Gvir, revendiqué que l’AP « n’est pas une alternative au Hamas, c’est un allié du Hamas, et c’est ainsi qu’elle doit être traitée, maintenant et après la guerre ».

La politique israélienne est cependant responsable d’une partie de la faiblesse de l’Autorité palestinienne. Israël a encouragé le Qatar à financer le Hamas en partie pour diviser les Palestiniens et prétendent ainsi qu’Israël ne peut pas négocier de manière productive avec l’Autorité palestinienne. L’expansion des colonies et l’impunité des colons alors qu’ils lancé des pogroms contre leurs voisins palestiniens a encore miné la crédibilité de l’AP auprès des Palestiniens.

Pour que l’Autorité palestinienne réussisse à Gaza, il doit y avoir un programme massif de recrutement, de formation et d’équipement des forces de sécurité de l’Autorité palestinienne, ce que l’administration Biden propose. que commencer embrasser. La formation pourrait avoir lieu dans les pays voisins, comme Jordanie et Égypte.

Une plus grande crédibilité de l’Autorité palestinienne nécessite également de nouveaux dirigeants (ce que les États-Unis appellent indirectement un nouveau dirigeant). « revitalisé » Autorité palestinienne). Abbas est trop endommagé, tant en Israël que parmi les dirigeants palestiniens et arabes, pour étendre le rôle de l’Autorité palestinienne à Gaza. Les technocrates, y compris ceux liés à l’Autorité palestinienne, doivent jouer un rôle en fournissant des services de base, en réformant le système éducatif (y compris les manuels scolaires que lisent les enfants) et en réformant le système éducatif. construire les tribunaux et d’autres établissements. Pour réussir à Gaza, l’AP a également besoin de plus de crédibilité, ce qui nécessite des progrès vers l’indépendance des Palestiniens de Cisjordanie.

Sixième étape : éviter une guerre plus vaste

La guerre entre Israël et le Hamas a attisé la violence sur d’autres fronts, notamment en Irak, au Liban et au Yémen. Israël considère depuis longtemps le groupe militant Hezbollah basé au Liban, allié du Hamas et partenaire proche de l’Iran, comme sa menace immédiate la plus dangereuse. Le Hezbollah dispose de milliers de combattants bien entraînés et d’un arsenal de missiles qui éclipse celui du…