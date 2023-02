Six manifestants du changement climatique Just Stop Oil reconnus coupables d’avoir manifesté sur la piste de Silverstone

Les manifestants Just Stop Oil (de gauche à droite) Bethany Mogie, Alasdair Gibson, Emily Brocklebank et David Baldwin arrivant à Northampton Crown Court accusés de complot en vue de causer des nuisances publiques lors d’une manifestation sur piste pendant le Grand Prix de Grande-Bretagne

Six manifestants du changement climatique Just Stop Oil ont été reconnus coupables d’avoir risqué de “graves dommages” aux pilotes de Formule 1 et aux commissaires de course lors d’une invasion de piste lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de l’année dernière.

Les jurés du Northampton Crown Court ont reconnu coupables les quatre hommes et les deux femmes d’avoir causé une nuisance publique après avoir vu des images de cinq d’entre eux assis et traînés hors du circuit de Silverstone alors que deux voitures de Formule 1 passaient à proximité.

Alasdair Gibson et Louis McKechnie, tous deux âgés de 22 ans ; Béthanie Mogie, 40 ans; David Baudouin, 47 ans ; Emily Brocklebank, 24 ans; et Joshua Smith, 29 ans, ont tous affirmé que la manifestation “méticuleuse” ne risquait pas de nuire gravement.

Les six accusés ont témoigné lors de leur procès, affirmant que la manifestation, qui a commencé après qu’un drapeau rouge a été signalé pour arrêter la course, avait suivi un plan de sécurité “méticuleux”.

Les jurés ont délibéré pendant huit heures et 47 minutes sur trois jours avant de rendre des verdicts de culpabilité contre les militants, qui, selon la Couronne, avaient clairement causé un risque immédiat de préjudice grave en s’asseyant “face” à des véhicules en mouvement rapide.

Brocklebank, de Yeadon, Leeds ; Gibson, d’Aberdeen; Mogie, de St Albans; McKechnie, de Manchester; et Smith, de Lees à Oldham, s’est rendu sur le circuit de course pendant la manifestation.

Baldwin, de Stonesfield, Oxfordshire, a été retrouvé dans un parking avec de la colle, des attaches de câble et une bannière Just Stop Oil et la Couronne aurait été “dedans avec” ses coaccusés.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone

Au début du procès, le procureur Simon Jones a déclaré au tribunal: “Au fur et à mesure que les événements se déroulaient, le Grand Prix de F1 avait commencé et il était sous un drapeau rouge après qu’un grave accident s’était produit au tout début.

“Chacun de ces accusés était présent à Silverstone et avait l’intention de perturber la course.

“Il n’est pas contesté que cinq des accusés dans cette affaire – tous à l’exception de David Baldwin – se sont rendus sur l’hippodrome et qu’ils n’avaient pas la permission d’y être.

“Cela ne fait aucun doute, et ils se sont assis devant les voitures en cours – les voitures de course automobile de Formule 1.

“Ils diront inévitablement que cela a été fait comme un acte de protestation et afin de faire connaître la cause et les revendications qu’ils présentent.”

Des séquences vidéo sous différents angles de caméra couvrant Silverstone ont été diffusées au jury, ainsi que des déclarations vidéo personnelles de cinq des accusés enregistrées un jour avant la manifestation, y compris une affirmation selon laquelle le monde est “en train d’être détruit au profit de quelques personnes” .

M. Jones a déclaré au tribunal: “L’accusation a déclaré qu’il y avait clairement un risque immédiat de préjudice grave. De toute évidence, ils auraient pu être heurtés par des véhicules se déplaçant rapidement avec des conséquences graves évidentes.

“Nous disons que leurs actions ont également causé des risques pour les pilotes eux-mêmes et les commissaires.”

McKechnie, qui a grandi à Weymouth dans le Dorset, a déclaré aux jurés que le groupe avait planifié la manifestation sur deux mois et demi, la rendant aussi sûre que possible.

Il a également nié que l’action, conçue pour attirer l’attention des médias sur l’appel de Just Stop Oil au gouvernement pour qu’il suspende les nouvelles licences d’extraction de combustibles fossiles, ait été imprudente.

McKechnie a déjà été condamné pour s’être attaché à un poteau de but pour perturber un match de football de Premier League et a été condamné aux côtés de Brocklebank après s’être collés au cadre d’un tableau de Van Gogh dans une galerie londonienne en juin dernier.

Just Stop Oil partisans à l’extérieur de Northampton Crown Court

Les manifestants ont été informés qu’ils risquaient chacun une peine de prison à leur retour au tribunal le 31 mars.

Le juge Garnham a déclaré aux avocats des militants: “Tous doivent comprendre et ne pas douter que j’examinerai toutes les options possibles en matière de peine, et cela inclut la possibilité d’une peine de prison.”

Tous les accusés ont été libérés sous caution après avoir accepté de ne pas participer à d’autres manifestations en attendant leur condamnation.

Au cours du procès, Mogie a demandé au jury d’examiner un rapport de l’UNICEF de 2021, qui indiquait qu’environ un milliard d’enfants dans le monde couraient un “risque extrêmement élevé” des impacts de la crise climatique et de la pollution.

La mère de quatre enfants, qui s’est représentée lors du procès, a déclaré dans son discours de clôture devant le jury : “Aimer, c’est protéger.

“Et j’espère que vous pouvez voir que c’est ce que nous avons décidé de faire ce jour-là à Silverstone, avant et le jour même, avec notre planification et en nous asseyant paisiblement sur la piste pour tout ce que nous essayons de protéger.

“J’espère que vous avez pu nous voir pour les personnes que nous sommes, pas seulement pour les manifestants.

“Nous ne pourrions jamais agir pour nuire ou être imprudents. Nous agissons par amour pour protéger. J’espère que dans vos cœurs, vous pourrez le voir et nous déclarer non coupables.”