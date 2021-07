Six libertés devraient revenir à partir du 19 juillet de la commande au bar et des masques faciaux volontaires à une quarantaine de fin de vacances

Les BRITS devraient profiter de six nouvelles libertés à partir du 19 juillet après avoir enduré des mois de restrictions de Covid.

Boris Johnson devrait annoncer que la distanciation sociale, les masques obligatoires et la quarantaine pour les voyageurs vaccinés seront tous supprimés le «Jour de la liberté».

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le port obligatoire du masque devrait être abandonné le jour de la liberté

PAS DE MASQUES

Le port forcé du masque sera abandonné lorsque les restrictions de Covid seront enfin assouplies.

Boris Johnson prévoit de déchirer les lois qui obligent les gens à se couvrir le visage dans les bus et les trains, ainsi que dans les magasins et autres lieux intérieurs.

Le Premier ministre veut en faire un choix personnel plutôt qu’une obligation légale imposée par des amendes pouvant aller jusqu’à 6 400 £.

Une source a déclaré : « Tout cela fait partie d’un passage de l’application de la loi au bon sens.

«Il y aura des directives officielles selon lesquelles dans certains contextes, comme un train bondé, il pourrait être judicieux de porter un masque.

« Mais ce ne sera plus obligatoire. Les gens pourront décider eux-mêmes de se couvrir ou non le visage. »

Un ministre a déclaré dimanche au Sun: «Il s’agit d’apprendre à vivre avec Covid. Ce virus va être présent pendant un certain temps et avec tant d’entre nous maintenant vaccinés, nous devrons décider par nous-mêmes quand nous couvrir. »

Les lois sur les masques signifient que le fait de monter à bord d’un train, d’un bus, d’un avion ou d’un taxi sans en porter constitue une infraction, à moins d’en être exempté médicalement.

Ils sont également une obligation légale dans les magasins, les supermarchés, les théâtres, les bibliothèques, les églises, les clubs de jeunesse et sociaux, les hôtels et la plupart des autres environnements intérieurs.

Une première infraction est passible d’une amende de 200 £, réduite à 100 £ si elle est payée dans les 14 jours.

La peine est doublée en cas de récidive jusqu’à un maximum de 6 400 £.

M. Johnson annoncera qu’il abrogera la loi dans le cadre de la quatrième et dernière étape du plan de retour à une vie normale, a déclaré The Sun dimanche.

Mais le médecin-chef de l’Angleterre, Chris Whitty – ainsi que d’autres conseillers en santé – souhaite que l’utilisation de masques se poursuive après le 19 juillet.

Les bulles scolaires sont sur le point d’être supprimées

ÉCLAT DE BULLES

Le système de bulles scolaires sera supprimé et remplacé par des tests quotidiens, a rapporté le Mail on Sunday.

M. Johnson est sur le point d’annoncer que les enfants n’auront plus à manquer l’école si un élève de leur bulle a Covid.

Les personnes considérées comme des contacts étroits devront plutôt passer des tests de flux latéral.

Les nouvelles règles seront en vigueur lorsque les enfants retourneront en classe à l’automne.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, a précédemment déclaré qu’il souhaitait que le système de bulles soit abandonné « le plus rapidement possible ».

Un ministre a déclaré au Mail: « Il n’est pas juste de voir des gens se frotter épaule contre épaule dans des stades de football alors que des centaines de milliers d’enfants doivent s’auto-isoler même lorsqu’ils sont testés négatifs pour Covid. »

Une autre source a déclaré: « Je suis hors de moi quand je vois des photos d’Ascot, Wimbledon, Wembley, alors que vous ne pouvez pas vous tenir debout à la journée sportive de votre enfant. »

Les buveurs pourront à nouveau commander au bar

DISTANCIATION SOCIALE

La distanciation sociale ne sera plus requise dans le cadre du déverrouillage le 19 juillet, ont suggéré des rapports.

Selon The Sunday Times, le port du masque deviendra volontaire dans tous les contextes et la règle du mètre et plus dans les lieux d’accueil prendra fin, ce qui signifie un retour à la consommation au bar sans exigence de service à table.

Les événements de masse, y compris les festivals, seront également autorisés dans le cadre des propositions pour la dernière étape de la feuille de route de sortie du verrouillage, a rapporté le journal.

Le gouvernement s’attend également à recevoir les résultats des examens du groupe de travail sur l’utilisation des soi-disant passeports vaccinaux et l’avenir de la distanciation sociale qui seront mis à disposition cette semaine, a rapporté le Sunday Express.

Sunseekers emballent la plage de la ville de Las Palmas sur Gran Canaria en Espagne

S’ENVOLER

Les Britanniques à double piqûre revenant des pays de la liste orange n’auraient apparemment pas à se mettre en quarantaine après le 19 juillet.

Des sources de Downing Street ont déclaré que la décision n’avait pas encore été confirmée car certains détails devaient être confirmés – y compris en ce qui concerne les enfants non vaccinés, a rapporté le Mail on Sunday.

Les sources auraient également déclaré que les voyageurs entièrement vaccinés devraient encore passer un test Covid avant leur départ et deux autres à leur retour.

À l’heure actuelle, les Britanniques qui se rendent à l’étranger dans les pays de la liste orange doivent rester à l’intérieur pendant 10 jours à leur retour.

Ils doivent également passer un test Covid avant l’arrivée, ainsi que des tests le deuxième et le huitième jour de la quarantaine.

Cependant, les Britanniques peuvent payer pour un quatrième test dans le cadre du programme Test to Release, ce qui signifie qu’ils peuvent quitter l’auto-isolement plus tôt.

Les points chauds des voyages populaires, notamment l’Espagne, le Portugal et la Grèce, figurent sur la liste orange, ce qui rend les vacances d’été irréalistes pour beaucoup.

Des sources ont déclaré que des plans impliquant l’utilisation de portes électroniques dans les aéroports pour limiter les files d’attente et faciliter les déplacements des vacanciers entièrement vaccinés étaient en cours d’élaboration « le plus rapidement possible », selon le Mail.

Il pourrait y avoir des contrôles papier fastidieux lorsque les voyageurs reviennent avant que les portes électroniques ne soient déployées.

Le PM est sur le point de supprimer l’exigence de connexion par code QR pour les pubs et les restaurants

VÉRIFIER

Le PM est sur le point de supprimer l’exigence de connexion par code QR pour les pubs et les restaurants afin de réduire le nombre de Britanniques contraints de s’isoler via l’application NHS.

Les patrons de l’hôtellerie ont appelé à des modifications de l’application Test and Trace au milieu de plaintes, cela entraîne une pénurie de personnel et pourrait finir par dissuader les parieurs de visiter les pubs et les restaurants.

Rob Pitcher, directeur général de Revolution Bars Group, qui exploite 66 bars à travers le Royaume-Uni, a déclaré que l’application « jetait le filet assez large » en termes de contact étroit avec un cas positif.

Et Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association, a déclaré que l’application « devenait un énorme problème pour nos pubs ».

Les Britanniques doublement vaccinés n’auront plus besoin de s’isoler s’ils entrent en contact avec quelqu’un qui a Covid

PAS BESOIN D’ISOLER

Parmi les plans de la Journée de la liberté qui devraient être approuvés par le Cabinet, ceux qui ont reçu les deux doses d’un vaccin Covid ne sont pas tenus de s’isoler lorsqu’ils entrent en contact avec une personne testée positive pour le virus.

Des tests seront toujours disponibles pour ceux qui souhaitent en avoir un.

Actuellement, toute personne alertée par Test and Trace qu’elle a été à proximité d’une personne testée positive doit – par la loi – s’isoler à la maison.

Mais après un programme pilote réussi depuis avril, les ministres devraient remplacer cette règle pour les personnes entièrement vaccinées par des tests de flux latéral de 20 minutes effectués chaque jour pendant la même durée.

Si vous êtes négatif, vous seriez libre de quitter la maison ce jour-là – un coup de pouce majeur pour les lieux de travail.

Les chefs d’entreprise ont appelé à des réformes du système, y compris la partie NHS Covid-19 App du système NHS Test and Trace qui interroge les Britanniques qui sont entrés en contact avec toute personne porteuse du virus.

Les contacts des cas de Covid doivent s’auto-isoler pendant 10 jours.

Les patrons ont déclaré que la règle d’auto-isolement causait le chaos avec des entreprises à court de personnel.

La semaine dernière, environ 400 000 personnes ont été invitées à s’isoler par le personnel de Test and Trace ou par l’application NHS Covid-19.