Six Kings Slam : qu’est-ce que c’est ? Est-ce que Rafael Nadal et Novak Djokovic jouent ? Heure, date et comment regarder | Actualités tennistiques

Le 22 fois champion du Grand Chelem a confirmé la semaine dernière qu’il mettrait un terme à sa remarquable carrière de tennis après avoir joué pour l’Espagne lors de la finale de la Coupe Davis le mois prochain à Malaga.

Avant cela, il participera cette semaine à un événement lucratif en Arabie Saoudite, où il s’alignera aux côtés de certains des meilleurs joueurs du tennis masculin.

Qu’est-ce que c’est?

Novak Djokovic sera en action jeudi au Six Kings Slam à Riyad





Le Six Kings Slam est un tournoi de tennis hors-concours organisé sur trois jours et mettant en vedette six joueurs de renom.

Comme il s’agit d’un événement non sanctionné par l’ATP, les joueurs ne gagneront aucun point de classement.

Chacun des six participants se voit garantir un prix minimum de 1,12 million de livres sterling, le vainqueur remportant le plus gros prix de l’histoire du tennis, 4,5 millions de livres sterling, soit presque le double du prix en argent pour un champion du Grand Chelem.

Quand et où a lieu le Six Kings Slam ?

Le tournoi Six Kings Slam se déroulera du 16 au 19 octobre 2024 à Riyad, en Arabie Saoudite.

16 octobre : Jannik Sinner contre Daniil Medvedev 6-0 6-3, Carlos Alcaraz contre Holger Rune 6-4 6-2

17 octobre : Novak Djokovic contre Jannik Sinner, Rafael Nadal contre Carlos Alcaraz

19 octobre : Match pour la troisième place, finale

Qui joue qui ?

Le numéro un mondial Sinner a battu Medvedev, vainqueur de l’US Open 2021, lors du match d’ouverture, Dane Rune s’inclinant face à la sensation espagnole de 21 ans, Alcaraz, lors du deuxième match.

Djokovic, 24 fois champion du Grand Chelem, affrontera désormais Sinner, tandis que Nadal affrontera son compatriote espagnol Alcaraz jeudi à partir de 17h15. en direct sur Sky Sports Tennis.

Alcaraz a dit à propos de Nadal. « Il est toujours mon idole. C’est une personne très importante pour ma vie et ma carrière. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis devenu professionnel. Je ne sais pas si le jouer à nouveau est un privilège ou si c’est difficile pour moi. Mais je vais essayer pour en profiter, je vais y aller à pleine puissance ».

Est-ce la dernière apparition de Nadal ?

Le joueur de 38 ans, qui a remporté 22 titres du Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros, a annoncé sa prochaine retraite dans un message vidéo émouvant la semaine dernière.

Nadal mettra fin avec émotion à une illustre carrière à Malaga, mais avant cela, il jouera au Six Kings Slam.

Ce sera la première fois que Nadal jouera depuis les Jeux Olympiques de Paris, où il a fait équipe avec son jeune héritier Alcaraz dans une double paire à succès.

Djokovic et Nadal ont tous deux bénéficié d’un laissez-passer au premier tour, ce qui signifie qu’ils joueront respectivement leurs matchs d’ouverture jeudi contre Sinner et Alcaraz.

Que se passe-t-il sur Sky Sports Tennis ce mois-ci ?

Almaty Open, Kazakhstan – ATP 250 (14-20 octobre – Dan Evans en action)

Open de Stockholm, Suède – ATP 250 (14-20 octobre)

Open d’Europe, Anvers – ATP 250 (14-20 octobre)

Open du Japon, Osaka – WTA 250 (14-20 octobre)

Ningbo Open, Chine – WTA 500 (14-20 octobre – Katie Boulter en action)

Erste Bank Open, Vienne – ATP 500 (21-27 octobre)

Swiss Indoors, Bâle – ATP 500 (21-27 octobre)

Open de Guangzhou, Chine – WTA 250 (21-27 octobre)

Toray Pan Pacific Open Tennis, Tokyo – WTA 500 (21-27 octobre)

