Six journalistes arrêtés après que des caméras de télévision aient filmé le président sud-soudanais “se mouillant pendant l’hymne national”

SIX journalistes ont été arrêtés après la diffusion d’images montrant le président sud-soudanais en train de se mouiller.

Une tache sombre a été vue sur le pantalon du président Salva Kiir avec une tache humide se formant sur le sol alors qu’il se levait pour l’hymne national lors d’un événement le mois dernier.

Les images montraient une tache sombre se répandant sur le pantalon du président Salva Kiir Crédit : SSBC

Le président sud-soudanais Salva Kiir Crédit : AP

Le leader de 71 ans a été vu en train de regarder la tache tout en s’appuyant sur sa canne avant que la caméra ne s’éloigne.

Le syndicat national des journalistes a déclaré que les six journalistes détenus pour le travail d’enregistrement pour la South Sudan Broadcasting Corporation.

Ils ont été arrêtés mardi et mercredi, a-t-il ajouté.

Le président du syndicat, Patrick Oyet, a nommé les journalistes comme caméramans Joseph Oliver et Mustafa Osman, le monteur vidéo Victor Lado, le contributeur Jacob Benjamin, et Cherbek Ruben et Joval Toombe de la salle de contrôle.

M. Oyet a déclaré: “Nous sommes inquiets car ceux qui sont actuellement détenus sont restés plus longtemps que ce que la loi dit.”

La loi du Soudan du Sud stipule que les personnes doivent être détenues pendant un maximum de 24 heures avant de comparaître devant un juge.

Le Comité pour la protection des journalistes a déclaré que les journalistes faisaient l’objet d’une enquête sur les images devenues virales sur les réseaux sociaux en décembre.

Le représentant du CPJ pour l’Afrique subsaharienne, Muthoki Mumo, a déclaré que les arrestations correspondent à “une tendance du personnel de sécurité à recourir à la détention arbitraire chaque fois que les responsables jugent la couverture médiatique défavorable”.

“Les autorités doivent libérer sans condition ces six employés de la SSBC et veiller à ce qu’ils puissent travailler sans autre intimidation ni menace d’arrestation”, a-t-il déclaré.

L’Union des journalistes du Soudan du Sud a appelé à une “conclusion rapide” de l’enquête, qui, selon elle, était soupçonnée d’avoir “avoir connaissance de la diffusion d'”une certaine séquence” au public”.

“S’il existe un cas prima facie de faute professionnelle ou d’infraction, laissez les autorités accélérer une procédure administrative ou judiciaire pour régler le problème de manière équitable, transparente et conformément à la loi”, a-t-il déclaré.

Le ministre sud-soudanais de l’Information, Michael Makuei, a déclaré à la radio Voice of America que “les gens devraient attendre de savoir pourquoi les journalistes ont été arrêtés”.

Kiir, 71 ans, a supervisé la naissance du Soudan du Sud en tant que nation indépendante après sa libération du Soudan en juillet 2011.

Mais le pays le plus jeune du monde est passé de crise en crise depuis – confronté à des conflits brutaux, des troubles politiques, des catastrophes naturelles et la faim.