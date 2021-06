Six joueurs écossais rateront un match amical par mesure de précaution contre le coronavirus à la suite du test positif de John Fleck | Actualités footballistiques

Au total, sept joueurs écossais n’ont pas voyagé pour le match d’échauffement de l’Euro 2020 de mercredi contre les Pays-Bas à la suite du test de coronavirus positif de John Fleck.

Le milieu de terrain de Sheffield United Fleck a contracté le virus – testé positif mardi – bien qu’il ne présente aucun symptôme.

David Marshall, Grant Hanley, John McGinn, Che Adams, Stephen O’Donnell et Nathan Patterson ont également reçu l’ordre de rester à la base d’entraînement écossaise en Espagne.

















0:46



Andy Robertson a déclaré que le test positif de John Fleck rappelle à tous qu’ils doivent rester vigilants face au virus, car six autres joueurs écossais rateront leur match amical contre les Pays-Bas par mesure de précaution.



Les six joueurs ont à nouveau renvoyé des tests négatifs mercredi et auraient pu voyager – mais l’Écosse a pris des précautions et fait preuve d’une extrême prudence.

Image:

Le milieu de terrain écossais John Fleck a été testé positif au Covid-19 mardi



Cela signifie que l’entraîneur-chef Steve Clarke n’a que 19 joueurs parmi lesquels choisir pour le match contre les Néerlandais – avec moins de deux semaines avant le match d’ouverture de l’Euro 2020 en Écosse.

Dans une interview exclusive avec Sports aériens Avant le match, Clarke a déclaré: « Chaque fois que nous nous réunissons, je dis aux gars qui s’entraînent, tout le monde est important et vous ne savez jamais quand on vous demandera de jouer.

« Certainement, en ces temps incertains, vous ne savez jamais quand on vous demandera d’intensifier.

« J’espère qu’ils pourront continuer à impressionner – ils m’ont tous impressionné jusqu’à présent à l’entraînement. »

Le dernier match d’échauffement de l’Écosse à l’Euro 2020 aura lieu dimanche contre le Luxembourg, en direct sur Sports aériens. L’équipe de Clarke entame ensuite le tournoi contre la République tchèque le 14 juin, avant d’affronter l’Angleterre et la Croatie dans leurs autres matches du groupe D.