Six jeunes Portugais poursuivent 32 pays devant la Cour européenne pour cause de changement climatique | Union européenne

Claudia Duarte Agostinho, une infirmière urgentiste de 24 ans originaire de l’ouest du Portugal, est stressée en pensant à la réalité du changement climatique.

« En ce moment… le grand impact que cela a sur ma vie est l’anxiété que cela me procure quotidiennement », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Elle dirige un groupe de six jeunes dans un procès historique contre 32 pays, dont tous les États membres de l’UE, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni, l’Ukraine, la Russie et la Turquie. L’affaire sera entendue devant la Cour européenne des droits de l’homme plus tard ce mois-ci.

Le groupe, dont le plus jeune membre n’a que 11 ans, soutiendra que l’inaction du gouvernement face au changement climatique est discriminatoire à l’égard des jeunes et présente un risque tangible pour leur vie et leur santé.

C’est la première fois qu’autant de pays doivent se défendre devant n’importe quel tribunal dans le monde.

« Il s’agit véritablement d’une affaire David contre Goliath », déclare le Dr Gearoid O Cuinn, directeur du Global Legal Action Network, qui soutient le procès. « C’est sans précédent par son ampleur et par ses conséquences », ajoute-t-il.

feux de forêt

L’affaire a été déclenchée par une série d’incendies de forêt au Portugal en 2017, qui ont tué plus de 100 personnes et ont été aggravés par le changement climatique.

Andre Oliveira, qui n’avait alors que neuf ans, la décrit comme une « expérience terrifiante ».

Il affirme que la fumée des incendies a aggravé son asthme, tandis que des périodes répétées de chaleur intense lui ont depuis rendu difficile le sommeil et la concentration sur ses examens. Ils l’empêchent même de sortir et de jouer au basket avec ses amis.

Ce n’est pas seulement leur santé physique qui est affectée. Sofia, la sœur d’André, 18 ans, affirme que l’anxiété liée à la crise climatique perturbe sa vie quotidienne.

« Je vois ce qui se passe et je ressens une peur sur ma peau », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Ce mois de juillet a été le mois le plus chaud jamais enregistré, et l’été a été marqué par des vagues de chaleur dans toute l’Europe.

« Comment pourrions-nous ne pas avoir peur ? La peur est, je pense, une réponse tout à fait normale à ce à quoi nous assistons, mais aussi à l’inaction des gouvernements », déclare Andre, aujourd’hui âgé de 15 ans.

« Nous sentions que cela ne pouvait plus durer très longtemps, alors nous savions que nous devions faire quelque chose », ajoute-t-il.

Des objectifs plus élevés

Devant le tribunal, l’équipe juridique du groupe fera valoir que l’aggravation de la crise climatique porte atteinte à leurs droits à la vie, à la vie privée et à la vie familiale, à ne pas être soumis à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants et à ne pas être victimes de discrimination fondée sur l’âge.

Pour résoudre ce problème, ils souhaitent que les 32 gouvernements fixent et atteignent des objectifs beaucoup plus élevés en matière de réduction des émissions.

Ils peuvent y parvenir, disent-ils, en réduisant la production et l’exportation de combustibles fossiles, en réduisant les émissions liées à la consommation à l’étranger et en obligeant les entreprises basées sur leurs territoires à assainir leurs chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il y a des obstacles importants à surmonter, notamment l’obligation d’avoir épuisé toutes les voies légales dans les pays qu’ils accusent de violer leurs droits.

L’équipe juridique affirme que cela n’est pas pratique dans leur cas et soutient que cette mesure devrait être levée en raison de l’urgence de la crise climatique.

Les 32 gouvernements, quant à eux, devraient faire valoir qu’ils font déjà tout ce qu’ils peuvent pour réduire les émissions et qu’ils n’ont d’obligations qu’à l’égard des personnes vivant sur leur propre territoire.

Cette affaire historique sera entendue devant un panel de 17 juges à Strasbourg, en France, qui a présidé plus tôt cette année son premier procès climatique.

En mars, un groupe de Suissesses âgées a accusé la Suisse de violer leurs droits humains en ne faisant pas assez pour réduire les émissions nationales. Ils ont également fait valoir qu’ils étaient particulièrement vulnérables au changement climatique en raison de leur âge.

Lors de la même audience, un ancien homme politique français a affirmé que ses droits étaient également affectés.

La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré qu’elle souhaitait entendre ces trois affaires initiales avant de prendre une décision finale.

« L’affaire Duarte Agostinho est une opportunité véritablement historique pour l’un des tribunaux les plus influents au monde de clarifier ce que le droit des droits de l’homme exige des États qu’ils fassent en matière de climat afin de protéger les générations présentes et futures », a déclaré Sébastien Duyck, responsable de la campagne droits de l’homme et climat pour l’association. Centre pour le droit international de l’environnement.

« Et pour amener ces États à faire face à l’écart important entre ce que promettent leurs politiques climatiques et ce que la science exige pour éviter de nouveaux dommages induits par le climat », ajoute-t-il.

Préparé pour un combat

Même si aller au tribunal risque d’être une expérience intimidante, les six jeunes Portugais sont prêts à se battre.

La deuxième plus âgée des plaignants, Catarina Mota, 23 ans, se dit heureuse que l’audience puisse enfin avoir lieu.

« Nous travaillons sur ce dossier depuis 2017 et depuis le début, nous sentons les impacts de la crise climatique s’aggraver. Les gouvernements du monde entier ont le pouvoir d’arrêter cela et les gouvernements européens choisissent de ne pas jouer leur rôle », déclare Mota.

Et ils ne seront pas seuls ; Certaines des Suissesses les plus âgées qui ont combattu dans le premier cas ont promis d’y assister.

Bien que l’affaire soit personnelle, le groupe insiste sur le fait qu’elle représente également quelque chose de beaucoup plus vaste.

« Il ne s’agit pas seulement de nous… mais de toute la société », déclare Sofia.