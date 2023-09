Six jeunes militants consacrent des années à la lutte climatique auprès de 32 gouvernements. Vient maintenant leur journée au tribunal

COSTA DA CAPARICA, Portugal (AP) — Sofia Oliveira avait 12 ans lorsque des incendies de forêt catastrophiques dans le centre du Portugal ont tué plus de 100 personnes en 2017. Elle « a estimé que c’était le moment ou jamais d’élever la voix » alors que son pays semblait être dans le l’emprise du changement climatique mortel causé par l’homme.

Aujourd’hui étudiante à l’université, Sofia et cinq autres jeunes adultes et enfants portugais âgés de 11 à 24 ans doivent comparaître mercredi devant la Cour européenne des droits de l’homme, où ils accusent 32 gouvernements européens de violer leurs droits humains pour ce qu’ils estiment être un échec dans la lutte adéquate contre le changement climatique. Il s’agit de la première affaire de changement climatique déposée devant le tribunal et pourrait contraindre à des mesures visant à réduire considérablement les émissions et à construire des infrastructures plus propres.

Une victoire pour eux à Strasbourg serait un exemple puissant de la part des jeunes qui emprunteraient une voie légale pour forcer leurs gouvernements à adopter un recalibrage radical de leurs mesures climatiques.

Les décisions du tribunal sont juridiquement contraignantes pour les pays membres, et leur non-respect expose les autorités à de lourdes amendes décidées par le tribunal.

Les militants considèrent de plus en plus les tribunaux comme un moyen de contourner la politique et de demander des comptes aux gouvernements. Le mois dernier, dans une affaire intentée par de jeunes militants écologistes, un juge de l’État américain du Montana a statué que les agences d’État violaient leur droit constitutionnel à un environnement propre et sain en autorisant le développement des combustibles fossiles.

Lorsque le groupe portugais a décidé en 2017 d’engager une action en justice, Sofia portait un appareil dentaire, était plus grande que son jeune frère André et commençait la septième année à l’école. Les appareils orthodontiques ont disparu depuis longtemps et André, qui a maintenant 15 ans, est plus grand qu’elle de quelques centimètres.

Les six dernières années, a souligné André dans une entrevue avec l’Associated Press, représentent près de la moitié de sa vie.

Ce qui les a poussés à parcourir les piles de documents juridiques rassemblés par le groupe à but non lucratif qui les soutient et à subir les confinements pendant la pandémie de COVID-19, c’est ce qu’ils appellent les preuves pressantes autour d’eux que la crise climatique s’aggrave.

La plage Praia do Norte, sur la Costa da Caparica, près de chez Sofia et André, juste au sud de la capitale portugaise Lisbonne, mesurait environ 1 kilomètre (3 000 pieds) de long lorsque son père avait son âge, explique André. Aujourd’hui, au milieu de l’érosion côtière, elle mesure moins de 300 mètres (1 000 pieds). De telles preuves l’ont amené à assister à des manifestations pour le climat avant même de devenir adolescent.

Les quatre autres membres du groupe portugais – Catarina, Cláudia, Martim et Mariana – sont des frères et sœurs et des cousins ​​qui vivent dans la région de Leiria, au centre du Portugal, où les incendies de forêt en été sont fréquents.

Les scientifiques affirment que le climat du Sahara s’étend de l’autre côté de la mer Méditerranée vers les pays du sud de l’Europe comme le Portugal, où les températures moyennes augmentent et les précipitations diminuent. L’année la plus chaude jamais enregistrée au Portugal a été 1997, suivie de 2017. Les quatre années les plus sèches jamais enregistrées dans ce pays de 10,3 millions d’habitants se sont toutes produites depuis 2003.

L’histoire est similaire dans toute l’Europe, et les arguments juridiques des six Portugais sont étayés par la science. La Terre a connu l’été le plus chaud jamais enregistré dans l’hémisphère Nord, avec un mois d’août record et une saison de températures brutales et mortelles, selon l’Organisation météorologique mondiale.

Le monde est loin d’avoir tenu sa promesse de freiner le réchauffement climatique, affirment les scientifiques, en réduisant les émissions conformément aux exigences de l’accord de Paris sur le climat de 2015. Selon les estimations, les températures moyennes mondiales pourraient augmenter de 2 à 4 degrés Celsius (2,6 à 7,2 Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle d’ici 2100, si l’on suit les trajectoires actuelles des plans de réchauffement et de réduction des émissions.

Parmi les impacts spécifiques cités par les jeunes Portugais figurent l’incapacité de dormir, de se concentrer, de jouer dehors ou de faire de l’exercice pendant les vagues de chaleur. L’une de leurs écoles a été fermée temporairement lorsque l’air est devenu irrespirable à cause de la fumée des incendies de forêt. Certains enfants souffrent de problèmes de santé tels que l’asthme, qui les rendent plus vulnérables à la chaleur et à la pollution de l’air.

Ils bénéficient de l’aide du Global Legal Action Network, une organisation internationale à but non lucratif qui conteste les violations des droits humains. Une campagne de financement participatif a recueilli le soutien du monde entier, avec des messages de soutien venant d’aussi loin que le Japon, l’Inde et le Brésil.

Gerry Liston, conseiller juridique du GLAN, affirme que les 32 gouvernements ont « banalisé » l’affaire. « Les gouvernements ont résisté à tous les aspects de notre cause… à tous nos arguments », a-t-il déclaré.

André qualifie les gouvernements de « condescendants ». Sofia ajoute : « Ils ne considèrent pas le climat comme une priorité. »

Le gouvernement portugais, par exemple, reconnaît que l’état de l’environnement et les droits de l’homme sont liés, mais insiste sur le fait que « les actions du gouvernement visent à respecter ses obligations internationales dans ce domaine » et ne peuvent être critiquées.

Dans le même temps, certains gouvernements européens reviennent sur les engagements déjà pris.

La Pologne a déposé le mois dernier des recours en justice visant à annuler trois des principales politiques de l’Union européenne en matière de changement climatique. La semaine dernière, le gouvernement britannique a annoncé qu’il retardait de cinq ans l’interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel qui devait entrer en vigueur en 2030. Dans le même temps, le projet de budget de l’État présenté par le gouvernement suédois la semaine dernière prévoyait une réduction des taxes sur l’essence et le diesel et une financement des mesures climatiques et environnementales.

Dans ce contexte, les tribunaux sont considérés par les militants comme un recours.

La London School of Economics affirme qu’à l’échelle mondiale, le nombre cumulé de cas liés au changement climatique a plus que doublé depuis 2015 pour atteindre plus de 2 000. Environ un quart ont été lancés entre 2020 et 2022, précise-t-on.

Les militants portugais, qui ne réclament aucune compensation financière, devront probablement attendre encore. Le verdict dans leur affaire pourrait prendre jusqu’à 18 mois, même s’ils considèrent la décision du tribunal en 2020 d’accélérer la procédure comme un signe encourageant.

Un précédent donne également du cœur aux militants. La Fondation Urgenda, une organisation néerlandaise qui promeut la durabilité et l’innovation, a intenté contre le gouvernement néerlandais la première affaire au monde dans laquelle des citoyens ont soutenu que leur gouvernement avait l’obligation légale de prévenir un changement climatique dangereux.

En 2019, la Cour suprême néerlandaise a donné raison à Urgenda, jugeant que l’objectif de réduction des émissions fixé par le gouvernement était illégalement bas. Il a ordonné aux autorités de réduire davantage les émissions.

Le gouvernement a donc décidé de fermer les centrales électriques au charbon d’ici 2030 et a adopté des mesures d’un milliard d’euros pour réduire la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables, entre autres mesures.

Dennis van Berkel, conseiller juridique d’Urgenda, a accusé les gouvernements de choisir des objectifs en matière de changement climatique qui sont « politiquement pratiques » au lieu d’écouter les climatologues. Les juges peuvent les contraindre à justifier que ce qu’ils font sur les questions climatiques est suffisant, a-t-il déclaré.

« Actuellement, il n’y a aucun contrôle de ce type à aucun niveau », a-t-il déclaré à l’AP. « C’est quelque chose d’extrêmement important auquel les tribunaux peuvent contribuer. »

___

Les rédacteurs d’Associated Press Samuel Petrequin à Bruxelles et Jan M. Olsen à Copenhague ont contribué à ce rapport.

___

La couverture climatique et environnementale d’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Barry Hatton et Helena Alves, Associated Press