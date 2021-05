Six îles privées avec piscines à débordement et plages de sable blanc en vente… avec des prix de départ inférieurs à la moyenne des maisons britanniques

SIX superbes îles privées avec piscines à débordement et belles plages de sable blanc sont en vente – et leurs prix de départ vous coûteront moins cher qu’une maison moyenne au Royaume-Uni.

Chaque île coûte moins de 340 000 £ – la plupart des options étant nettement moins chères que 250 000 £, le prix moyen de l’immobilier au Royaume-Uni.

Presse à confiture

L’île de Bocal coûte 251548 £ presque autant que le prix moyen d’une maison au Royaume-Uni[/caption]

Presse à confiture

L’île d’Iguana coûte 341387 £ et comprend une maison à trois lits[/caption]

Les îles isolées, qui s’étendent partout du Nicaragua aux États-Unis, offrent l’évasion parfaite.

L’option la moins chère, Big Tancook Island en Nouvelle-Écosse, offre une superficie stupéfiante de 11,6 acres pour seulement 48 947 £.

Cependant, vous devrez partager avec 125 résidents sympathiques toute l’année car il s’agit d’une parcelle insulaire – ce qui signifie que vous pouvez acheter une partie de l’île pour un complexe familial, un hôtel ou un camping.

Si vous avez envie de quelque chose d’un peu plus discret, il vaut la peine de visiter Danhattan et Majestic Islands aux États-Unis.

L’île au climat plus chaud est la deuxième option la moins chère, Danhattan dans le Connecticut vous rapportant 226 393 £.

Pour cela, vous vous emparerez d’une île avec un demi-acre de bois, avec une cabine pouvant accueillir huit personnes et votre propre bateau.

Majestic Island a un emplacement tout aussi magnifique, situé à Beaver Dam Lake dans le Wisconsin.

La vie au bord du lac avec un chalet hors réseau mais entièrement fonctionnel et des acres de terrain privé coûtera 236 455 £.

Presse à confiture

£ 226,393 Danhattan Island est livré avec une cabine et un bateau[/caption]

Presse à confiture

Isla Carabana est livré avec un amarrage pour voiliers, un garage pour bateaux rapides et une propriété avec deux appartements autonomes[/caption]

Presse à confiture

L’île Bocal offre une belle plage de sable blanc[/caption]

Presse à confiture

Il est également livré avec une piscine à débordement[/caption]

Presse à confiture

Big Tancook Island est l’option la plus abordable[/caption]

Si vous avez envie d’une expérience Castaway plus authentique, dirigez-vous vers le Nicaragua pour un climat tropical et de superbes plages de sable blanc.

L’île de Bocal coûte presque exactement le même prix que le prix moyen d’une maison au Royaume-Uni, avec un prix indicatif de 251 548 £.

Le prix inférieur est dû à des réparations nécessaires, mais l’île est livrée avec une maison d’hôtes de deux chambres, une maison de gardien, une piscine à débordement, une jetée en ciment et, bien sûr, la très importante plage de sable blanc.

Si vous pouvez augmenter votre budget à 341387 £, Iguana Island s’étend sur cinq acres et comprend une maison de trois lits et deux salles de bains avec un porche enveloppant, une salle à manger, un bar et un salon, ainsi que des logements pour le personnel.

Il y a aussi une promenade qui s’étend autour de l’île et une tour de guet de 28 pieds – parfait pour une promenade en soirée.

Pour environ 50000 £ de moins, Isla Carabana au Panama est livré avec un amarrage pour voiliers, un garage pour bateaux rapides et une propriété avec deux appartements autonomes.

L’île a également un potentiel de fête sérieux avec une terrasse surélevée avec barbecue, bain à remous, cabane tiki, plage de sable privée et un lagon de baignade privé en eau claire.

Pour éviter de se sentir trop coupée, l’île offre également une excellente connexion Wi-Fi et un signal téléphonique et est située à quelques minutes en bateau d’un certain nombre d’excellents restaurants.

Presse à confiture

L’île de Danhattan vous coûtera 226393 £[/caption]

Presse à confiture

L’île de Danhattan est la deuxième option la moins chère[/caption]

Presse à confiture

Isla Cabana vous coûtera 289640 £[/caption]





Isla Carabana est sur le marché pour 289 640 £.

Plateforme d’achat de maison Oui Les acheteurs de maison ont trouvé les îles incroyables actuellement proposées à la vente – qui sont toutes considérablement inférieures au coût d’une maison à Londres, qui est en moyenne de 494 269 £.

Les îles sont toutes disponibles via www.Privateislandsonline.com