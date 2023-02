Six hommes emprisonnés pour trafic d’êtres humains après une opération conjointe des polices britannique et française | Nouvelles du monde

Six hommes ont été reconnus coupables de trafic d’êtres humains et envoyés en prison à la suite d’une opération conjointe entre la police britannique et française.

Les hommes ont été condamnés à des peines allant de deux à cinq ans après un procès dans la ville française de Douai.

Le gang était composé des Kurdes irakiens Alan Mohammad Ali, Zana Reza et Peshawa Hassan, ainsi que de l’Afghan Naweed Safi et du Soudanais Abdou Adame.

Le sixième membre était Hafid Belghoul, le seul ressortissant français.

L’enquête a été annoncée, des deux côtés de la Manche, comme le triomphe d’une collaboration plus étroite.

Le gang a utilisé un garage fermé de la ville comme centre de ses opérations, bien qu’il soit situé à une heure et demie de la côte française.

C’est là que les bateaux, les moteurs, les gilets de sauvetage, les pompes et les jerrycans étaient entreposés jusqu’à ce qu’on en ait besoin pour traversées.

En juillet 2022, la police britannique a alerté les autorités françaises sur une cargaison illicite qui était en route vers la ville d’Auby, à huit kilomètres de Douai.

La police française a lancé une opération de surveillance et a vu le gang prendre livraison d’une camionnette immatriculée en Turquie, chargée de cartons. Elle a été conduite au garage de Douai.

Dans les semaines à venir, la police a poursuivi la surveillance, utilisant des appareils d’écoute dans les véhicules appartenant au gang, et a vu des livraisons de 32 canots pneumatiques au garage.

Ils ont finalement fait une descente dans le cachot, saisi du matériel et arrêté les six hommes.

“Nous avons démantelé 59 gangs organisés”

“Cela a été l’un des nombreux résultats opérationnels significatifs au cours des deux ou trois dernières années”, a déclaré à Sky News le directeur adjoint de la National Crime Agency du Royaume-Uni, Oliver Higgins.

“Conjointement avec la France, nous avons démantelé 59 gangs organisés, et nous nous appuyons sur cette collaboration, cherchant à aller plus en amont dans la lutte contre la chaîne d’approvisionnement des bateaux.”

Le nombre croissant de migrants qui viennent dans le nord de la France, avec l’intention de traverser la Manche dans de petites embarcations, est un enjeu politique important dans les deux pays.

Des officiers britanniques travaillent désormais aux côtés de leurs homologues dans France et un centre de renseignement conjoint a été créé après une augmentation spectaculaire du nombre de passages au cours des 12 derniers mois.

S’exprimant quelques minutes seulement après la lecture des verdicts, Frédéric Fourtoy, le procureur en chef régional, a déclaré à Sky News : “La coopération avec les autorités britanniques était absolument cruciale dans cette affaire.

“La réponse des autorités françaises au trafic et à la traite des êtres humains est, et restera, absolument impitoyable. Prison, et prison pendant de nombreuses années.

“C’est la réponse pour ceux qui profitent du désespoir et de la misère d’autres êtres humains avec un mépris absolu pour la vie humaine.”