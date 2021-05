Six hommes arrêtés pour avoir fabriqué de l’alcool avec un désinfectant au Tamil Nadu dans le verrouillage de Covid-19

Le verrouillage dans différents États du pays a une fois de plus donné lieu à des incidents bizarres sans fin, qui pourraient coûter la vie à des gens. Lors d’un de ces derniers incidents, au moins six personnes ont été arrêtées mercredi dans le district de Cuddalore, au Tamil Nadu, pour avoir fabriqué de l’alcool à partir de désinfectants. L’incident a été signalé par L’Inde aujourd’hui du quartier Ramanathan Kuppam.

L’incident a été révélé lorsque la police a été alertée que les hommes préparaient de l’alcool à partir de désinfectants et plus tard, le département de la santé a annoncé que l’ingrédient utilisé était en fait un désinfectant.

TASMACS, les magasins d’alcools gérés par le gouvernement, dans le Tamil Nadu, ont été fermés car l’État a prolongé le verrouillage d’une semaine jusqu’au 24 mai en raison de l’augmentation du nombre d’infections à covid. Au moins 16 districts ont affiché un taux de positivité supérieur à 20%.

Avec le verrouillage imposé, les rapports de désinfectants remplaçant l’alcool ne sont pas isolés.

L’année dernière, un homme du Tamil Nadu, âgé de 35 ans, est décédé après avoir consommé un désinfectant pour les mains après avoir manqué d’alcool.

Plus tôt cette année, trois frères à Bhopal, dans le Madhya Pradesh, sont décédés après avoir consommé trois litres de désinfectant en l’absence d’alcool. Les rapports suggèrent que les trois hommes étaient dépendants de l’alcool et qu’après le verrouillage, ils ne pouvaient pas avoir la main sur l’alcool, ils ont donc essayé d’avoir cinq litres de désinfectant pour assouvir leur soif. Le malheureux incident a été rapporté mardi après la récupération de leurs corps.

Le défunt identifié comme Parvat Ahirwar, (55), Ram Prasad, (50) et Bhura Ahirwar étaient mariés mais sont restés loin de leurs familles, rapporte le Times of India. Alors que Prasad était un peintre et un résident de la colonie Ravidas Jehangirbad, les deux autres étaient des ouvriers qui dormaient souvent sur les sentiers du MP Nagar.

Pendant le verrouillage, plusieurs décès ont été signalés parmi les personnes décédées après avoir consommé de l’alcool.

Dans un incident similaire, au moins dix alcooliques, dont trois mendiants, sont décédés après avoir prétendument consommé un désinfectant comme alternative à l’alcool dans un village verrouillé par COVID-19 dans le district de Prakasam, dans l’Andhra Pradesh, l’année dernière. L’incident s’est produit dans la ville de Kurichedu. Comme les magasins d’alcool de la ville et des villages environnants étaient fermés pendant des jours en raison du verrouillage, ils ont consommé du désinfectant utilisé pour l’hygiène des mains.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici