Six histoires sportives bizarres en 2022

Après le hiatus des années Covid, le monde du sport a sauté des pièges en 2022 pour rattraper le temps perdu.

Des Jeux olympiques d’hiver et des Coupes du monde de football masculin, de cricket T20, de rugby féminin, de ligue de rugby masculin et féminin – et en fauteuil roulant -, ainsi que l’Euro féminin ont fait 12 mois bien remplis, sans oublier un programme complet de sports individuels.

Tous les trucs sérieux qui remplissaient les premières et dernières pages. Cependant, il y avait un certain nombre d’autres contes qui étaient un peu plus légers.

‘Six des meilleures’ histoires bizarres qui ont touché le monde du sport en 2022.

Djoko aux yeux d’insecte – Des scientifiques serbes ont fait sensation lorsqu’ils ont donné à une espèce d’insecte récemment découverte le nom de la star du tennis Novak Djokovic, en raison de la “vitesse et de la ténacité” de l’insecte.

Le biologiste Nikola Vesovic a décrit l’insecte sur Instagram comme “un carabe spécialisé, aveugle et souterrain trouvé dans une fosse près de la ville de Ljubovija” dans l’ouest du pays.

“Il est très rapide et mange d’autres petits animaux”, a-t-il déclaré à l’AFP. “C’est un prédateur dans son environnement souterrain, tout comme Novak est une sorte de prédateur sur les courts de tennis.”

C’est le deuxième honneur de ce genre à être décerné à Djokovic qui a l’habitude d’écraser ses adversaires sur le terrain – quelques mois plus tôt, un escargot d’eau douce du Monténégro portait également son nom.

Interdiction des téléphones portables en Ouganda – Le personnel pénitentiaire ougandais s’est vu interdire d’utiliser son téléphone portable pendant la Coupe du monde, apparemment parce que les détenus pourraient exploiter “l’excitation” entourant le tournoi de football pour s’évader.

Frank Mayanja Baine, porte-parole du commissaire général des prisons, a déclaré que les téléphones des agents pénitentiaires pourraient « détourner l’attention et interférer avec le niveau de vigilance ».

Leurs téléphones portables n’avaient manifestement pas assez de barres.

Fed oublié – À son apogée, il était l’un des visages sportifs les plus célèbres au monde. Trois mois après sa retraite, cependant, il semble que Roger Federer soit un homme oublié – du moins à Londres SW19.

C’est le code postal du All England Club où Federer a remporté huit fois le championnat de Wimbledon.

Cela, cependant, n’a compté pour rien pour un agent de sécurité zélé qui a refusé l’entrée au grand homme alors qu’il partait à la recherche d’une tasse de thé parce qu’il n’avait pas sa carte de membre.

“Je me dis:” Euh, nous en avons un? “” Federer a déclaré à l’émission de télévision américaine “The Daily Show”.

“Parce que lorsque vous gagnez Wimbledon, vous devenez automatiquement membre.

« Honnêtement, je ne connais pas les cartes de membre. Ils sont probablement chez eux quelque part.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)

“Je la regarde une dernière fois et je panique maintenant… Et je dis : ‘J’ai gagné ce tournoi huit fois, s’il vous plaît, croyez-moi, je suis membre et où puis-je entrer ?'”

Federer a finalement été autorisé à entrer par une autre porte grâce au soutien d’un membre du public qui s’est porté garant de son record sur les célèbres courts en gazon.

Widen clips WG – La «bible» de cricket Wisden a ébouriffé les plumes lorsqu’elle a annoncé qu’elle coupait deux des siècles de WG Grace qu’elle ne considère plus comme de première classe.

Étant donné que le bon docteur, sans doute la superstar sportive du 19e siècle, est décédé il y a 107 ans en 1915, on peut se demander qui s’en soucie. Pas WG en tout cas.

Cela signifie, cependant, que son 100e siècle historique n’est plus considéré comme celui qu’il a marqué pour le Gloucestershire contre le Somerset – très célébré à l’époque – le 17 mai 1895, venant plutôt sans fanfare à Middlesex contre Lord’s quinze jours plus tard. .

Le changement ne semble pas avoir endommagé le marché des souvenirs, cependant, avec des plaques souvenirs originales, émises en 1895 pour commémorer l’exploit, se vendant toujours sur eBay pour 1 020 £ (1 250 $).

Skier dans le sable – Alors que le monde essaie de trouver un moyen de lutter contre le réchauffement climatique, il se peut que l’Arabie saoudite ait trouvé la réponse : transformer les déserts en neige.

Cela semble être le plan en tout cas après que l’Arabie saoudite – qui, soyons clairs, a une température moyenne sur la côte de 27 ° C à 38 ° C – a été choisie pour accueillir les Jeux asiatiques d’hiver de 2029.

Il se tiendra dans une mégapole désertique futuriste de 500 milliards de dollars en construction qui, selon les planificateurs, comportera un complexe de sports d’hiver toute l’année.

Concours de hot dog aux châtaignes grillées – De même que les Français jouent à la pétanque et que les Anglais s’acharnent sur leurs billes, les Américains mangent leurs hot-dogs.

Garçon, est-ce qu’ils mangent des hot-dogs. À tel point que Joey “Jaws” Chestnut, nommé de manière ludique, en a englouti 63 – petits pains inclus – en seulement 10 minutes, pour remporter le concours annuel Nathan’s Famous Fourth of July Hot Dog Eating Contest sur Coney Island à New York.

Le multiple champion Chestnut a cependant présenté ses excuses à la foule, car il était loin des 76 qu’il avait entassés en 2020.

“Joey Chestnut est une force d’au-delà qui défie les lois de la physique”, a déclaré l’hôte du concours, George Shea, qui a déclaré que le concours était “sans doute l’événement sportif le plus emblématique de l’histoire américaine”.

Miki Sudo, qui a raté l’épreuve de l’an dernier parce qu’elle était enceinte, a remporté l’épreuve féminine avec 40 points, soit huit de moins que son propre record.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)