Lorsqu’un nouveau président est inauguré, c’est traditionnellement l’occasion d’apparat et de faste, mettant en valeur la splendeur de Washington et rappelant au pays et au monde la promesse démocratique des États-Unis: ce pouvoir repose en fin de compte sur la volonté du peuple. Alors que nous nous dirigeons vers ces cérémonies la semaine prochaine, c’est le bon moment pour laisser ces films nous rappeler que les mécanismes de la politique américaine et de l’institution de la présidence – à leur meilleur et à leur pire – ont duré des siècles.

Ces six films divertissants portent sur des présidents réels et fictifs, et se déroulent dans le contexte et la culture complexe de la capitale de notre pays.

«Lincoln»

Le réalisateur Steven Spielberg et le scénariste Tony Kushner adoptent une approche inhabituelle pour raconter l’histoire de l’un des présidents les plus aimés des États-Unis, en se concentrant principalement sur les premiers mois du deuxième mandat d’Abraham Lincoln, lorsqu’il a cajolé un Congrès réticent à adopter un amendement constitutionnel visant à abolir esclavage. Daniel Day-Lewis donne une performance oscarisée en tant que Lincoln, capturant la douce bonne humeur de l’homme et ses instincts politiques avisés – parfois impitoyables. L’équipe créative de «Lincoln» fait en sorte que les personnages des livres d’histoire ressemblent et se sentent comme de vraies personnes, avec des personnalités et des motifs complexes.

Regardez-le sur Amazon Prime, Apple TV, jeu de Google, Vudu, Youtube

[Read The New York Times review.]

‘Treize jours’

Le titre de ce film fait référence à la crise des missiles cubains de 1962, lorsque le déploiement d’armes nucléaires par les Soviétiques non loin de la côte de Floride opposa John F. Kennedy et son entourage aux Russes et à leurs propres chefs d’état-major interarmées. Le résultat de cette histoire est bien connu. (Alerte spoiler: les missiles ont été retirés et une catastrophe potentielle a été évitée.) Mais le réalisateur Roger Donaldson et le scénariste David Self dramatisent toujours avec succès la tension et la paranoïa qui se préparent lorsque Kennedy (Bruce Greenwood), son frère Robert (Steven Culp) et son le conseiller Kenneth O’Donnell (Kevin Costner) s’est empressé de sur-négocier leurs rivaux.