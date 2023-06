Six garçons et deux filles âgés de 15 à 17 ans arrêtés pour meurtre après qu’un garçon de 16 ans a été poignardé à mort à Bath

SIX garçons et deux filles âgés de 15 à 17 ans ont été arrêtés pour meurtre après qu’un autre garçon a été poignardé à mort à Bath.

La victime, âgée de 16 ans, a été tragiquement retrouvée samedi peu après 23 heures.

Les services d’urgence se sont précipités vers une adresse sur Eastfield Avenue à la suite d’informations faisant état d’un coup de couteau.

Bien que des membres du public aient donné les premiers soins à l’adolescent avant l’arrivée des ambulanciers, il est malheureusement décédé sur les lieux.

Une femme de 35 ans a également été poignardée lors de l’incident.

Elle a été transportée à l’hôpital pour y être soignée, mais a depuis obtenu son congé.

Ils sont tous actuellement en garde à vue.

L’inspecteur en chef Ronald Lungu, de l’équipe du quartier de Bath, a déclaré: «Il s’agit d’un incident tragique et nos pensées ce matin vont beaucoup à la famille du garçon décédé.

« Ils ont été informés de ce qui s’est passé dès que possible et sont naturellement dévastés.

« Des agents de liaison spécialisés avec les familles leur seront désormais affectés pour leur apporter un soutien et les tenir informés.

«Les agents sont arrivés sur les lieux quelques minutes après la réception du premier appel et une enquête sur l’incident est déjà en cours, dirigée par l’équipe d’enquête sur les crimes majeurs.

«Nous avons identifié un certain nombre de témoins et nous recueillerons leurs déclarations officielles en temps voulu, mais nous souhaitons également entendre toute personne qui se trouvait à l’adresse à ce moment-là et qui n’a pas encore parlé à la police.

« La communauté peut s’attendre à voir une présence policière importante dans la région aujourd’hui et au cours des prochains jours, tandis que les officiers et le personnel de police mèneront un certain nombre d’actions, notamment des examens médico-légaux, un examen des images de vidéosurveillance et des enquêtes porte-à-porte. .

«Il y a actuellement un grand cordon en place sur l’avenue Eastfield pendant que nous effectuons ces enquêtes et je tiens à remercier les résidents dont les propriétés sont touchées par cela pour leur patience et leur compréhension.

«Je comprends qu’il s’agit d’un incident préoccupant et je voudrais rassurer les gens qu’une enquête approfondie est en cours, cependant, si quelqu’un a des questions, je l’encourage à prendre contact avec son équipe de police de quartier locale, qui portera des patrouilles supplémentaires dans la région.

Toute personne ayant des informations peut appeler les flics au 101.