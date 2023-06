Six garçons accusés de meurtre après que Gordon Gault, 14 ans, a été poignardé à mort lors d’une « attaque »

Six garçons ont été accusés du meurtre après que Gordon Gault, 14 ans, ait été poignardé à mort.

Le soir du 9 novembre de l’année dernière, la police a reçu un rapport d’agression dans le quartier d’Elswick à Newcastle.

Les services d’urgence se sont rendus sur Elswick Road et ont trouvé Gordon Gault avec des blessures compatibles avec celles causées par un article à lame.

Malheureusement, six jours après l’agression, Gordon est décédé à l’hôpital.

Une enquête approfondie sur l’homicide a ensuite été lancée sur sa mort et des agents ont procédé à une série d’arrestations dans les semaines qui ont suivi.

Hier, les agents ont de nouveau arrêté six hommes – tous âgés de 16 ou 17 ans – qui ont depuis été accusés du meurtre de Gordon.

Les hommes, qui ne peuvent pas être nommés pour des raisons juridiques en raison de leur âge, doivent comparaître aujourd’hui devant les magistrats de North Tyneside.

L’inspecteur-détective en chef Matt Steel, de l’équipe d’enquête majeure de la police de Northumbria, a déclaré: « Une enquête approfondie est en cours depuis le meurtre de Gordon Gault et nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

« Nous restons absolument engagés dans notre quête de justice et pour obtenir de sa famille les réponses qu’elle mérite.

« Hier, nous avons procédé à un certain nombre d’arrestations coordonnées et six hommes ont été arrêtés. Ils ont maintenant chacun été inculpés de meurtre et doivent comparaître devant le tribunal.

« Il est absolument impératif que chacun s’abstienne de toute spéculation – que ce soit dans la communauté ou sur les réseaux sociaux – qui pourrait compromettre la procédure judiciaire en direct.

« Je tiens à remercier tous ceux qui se sont manifestés pour aider notre enquête jusqu’à présent, et je demanderais au grand public de continuer à travailler avec nous.

« En tant que familles, veuillez continuer à avoir ces conversations sur les conséquences d’un crime au couteau et signaler toute personne qui, selon vous, porte une arme. »