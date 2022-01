Six fois l’acteur « soldat » a prouvé qu’il venait du futur

C’est l’anniversaire de Bobby Deol et même si l’acteur n’a pas eu beaucoup de films à succès ces derniers temps, les diverses scènes futuristes qu’il a faites il y a longtemps réussissent à le garder pertinent sur les réseaux sociaux. Nous parlons en fait des mèmes de Lord Bobby qui sont, pour une raison quelconque, une chose. Sans eux, nous ne saurions jamais à quel point les films de Bobby Deol avaient été prémonitoires. L’acteur a 53 ans aujourd’hui et son répertoire de films comprend ceux qui fournissent des mèmes pour faire fonctionner Twitter pendant des jours, comme Soldier, Badal, Bichoo, Apne et Yamla Pagla Deewana. Il avait fait ses débuts à Bollywood à Barsaat aux côtés de Twinkle Khanna en 1995. Cependant, Gupt : The Hidden Truth, un thriller à suspense, était considéré comme son rôle décisif. Ici, nous vous accompagnons à travers toutes les époques où Bobby Deol a prouvé qu’il était un voyageur temporel ; source : « faites-moi confiance mon frère ».

Lord Bobby est le nouveau Spiderman. Ou Spiderman est le nouveau Lord Bobby. Le temps n’est pas réel.

Quel est le lien entre Bobby Deol et Spiderman ? Notre première pensée serait « rien », mais ce n’est pas vrai. Avant que le petit Spiderman effronté de Tom Holland n’entre en scène, c’était Lord Bobby qui sauvait solennellement l’humanité. Pétition pour une reconnaissance du bon travail de Lord Bobby. Est-ce trop demander ?

Quand il a utilisé des AirPods. En 2008.

Quand Apple a annoncé iOS 14, le nouveau système d’exploitation pour iPhone en juin 2020, il y avait beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux autour du géant de la technologie qui s’inspirait fortement de son rival Google Android. La véritable inspiration, évidemment, avait été Lord Bobby tout le long. Crédit où il est dû, Apple ?

L’heure à laquelle Lord Bobby a assisté au mariage Vicky-Katrina

Le mariage Vicky-Katrina frôle le secret de niveau Mission Impossible avant que nous ne soyons frappés par les photos de couple sur les réseaux sociaux. Lord Bobby, cependant, avait été au courant des événements bien avant nous, citoyens ordinaires. Même si, certes, cela s’est plutôt mal terminé pour lui.

Le temps où il a travaillé toute la nuit pour réparer une panne massive des médias sociaux

Vous vous souvenez quand Facebook, Instagram et un tas d’autres médias sociaux sont tombés en panne l’année dernière pendant des heures et que tout le monde a afflué sur Twitter ? Facebook a dit qu’ils l’avaient réparé, mais c’est évidemment Lord Bobby qui l’a vraiment fait. Quand Desis dormait profondément, Lord Bobby avait piraté tout le système de… euh, de choses… pour que tout se remette en ordre.

L’époque où Bobby Deol était un olympien et nous ne le savions même pas

Vous avez vu Bobby Deol « arbitrer » au cricket, vous l’avez vu danser sur les airs de « Duniya Haseeno ka Mela », mais avez-vous déjà vu Bobby Deol faire ses débuts olympiques en tant qu’athlète ? Avant d’appeler cette fausse nouvelle, rencontrez Bobby Le compte stan de Deol dont le tweet imaginait l’acteur en tant qu’olympien l’année dernière, prêt à remporter des médailles. Boxe, basket-ball, course de relais, etc. et Bobby Deol a tout fait, il y a longtemps dans ses films.

Quand « Tangled » de Disney a dû emprunter une scène à Bobby

Dans une image du tube « Kareeb » de Deol en 1998, l’acteur peut être vu en train de romancer la co-vedette Neha Bajpayee dans ce qui est devenu une affiche emblématique du film Vidhu Vinod Chopra. Le film d’animation hollywoodien de 2020 ‘Tanlgled’ s’en est évidemment beaucoup inspiré et a décidé de l’utiliser.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.