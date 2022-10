Six flics de la police métropolitaine surpris en train de travailler alors qu’ils se droguaient, selon des chiffres choquants

SIX flics de Scotland Yard ont été surpris en train de travailler alors qu’ils se droguaient, selon des chiffres choquants.

L’année dernière, deux officiers de la force frappée par le scandale ont été testés positifs au cannabis en service, tandis que deux tests ont échoué pour la prise de cocaïne de classe A.

Six flics de Scotland Yard ont été surpris en train de travailler alors qu’ils se droguaient, selon des chiffres choquants Crédit : PA

Un autre a été signalé pour des traces d’opiacés, dont la morphine.

Et un sixième a été retrouvé avec des traces de benzodiazépines et d’amphétamines dans le sang.

Les chiffres sont apparus alors qu’un des meilleurs flics du Met menait une audience disciplinaire sur son utilisation présumée de LSD et de champignons magiques.

L’affaire contre le commandant Julian Bennett – qui a élaboré la stratégie anti-drogue de la force – a été ajournée pour la troisième fois au début du mois.

Ailleurs, un total de 16 flics en Angleterre et au Pays de Galles ont échoué aux tests de dépistage de drogue alors qu’ils étaient en service l’année dernière, ont révélé les données de la FOI.

Quatorze ont été pris au piège par des tests ciblés, tandis que les deux autres ont été testés positifs lors de tests aléatoires.

Ailleurs, 47 nouvelles recrues de la police – dont 18 futurs officiers du Met – ont vu leur carrière s’éteindre après avoir échoué aux tests de recrutement.

Le porte-parole de Last a Met a déclaré: «L’écrasante majorité des agents de la police métropolitaine respectent et adhèrent aux normes exemplaires attendues de nos agents.

«C’est un travail difficile, mais le public et le Met lui-même attendent les normes les plus élevées de la part de nos officiers.

«Ces mêmes normes s’appliquent lorsque les agents sont en service et en dehors.

«Là où ils ne sont pas respectés, il est juste que les agents soient tenus responsables de leurs actes.

«Nous acceptons que nous puissions faire plus et nous avons déjà affecté plus de 100 agents supplémentaires à notre service des normes professionnelles pour enquêter sur les actes répréhensibles.

“Nous nous concentrons entièrement sur la création d’un service de police auquel les Londoniens peuvent faire confiance et dont ils peuvent être fiers.”

Les chiffres ont montré que les tests de la police de Cleveland ont révélé qu’un officier avait abusé de stéroïdes anabolisants.

La police de Gwent a déclaré qu’un officier avait démissionné après avoir été testé positif à la cocaïne, tandis que la force du Merseyside avait également fait partir un officier après avoir découvert qu’il avait des stéroïdes dans son système.

Il y avait aussi un officier de la force en Écosse et deux de la police d’Irlande du Nord qui ont perdu leur emploi après avoir été testés positifs pour les drogues illégales.

Un policier de la Civil Nuclear Constabulary, qui surveille les sites nucléaires du pays, a démissionné l’année dernière après avoir été testé positif à la cocaïne lors d’un test aléatoire.

Le Conseil national des chefs de police a déclaré: «La grande majorité des policiers et du personnel s’acquittent de leurs fonctions en servant le public au plus haut niveau, mais nous reconnaissons qu’il existe une infime minorité qui se comporte d’une manière qui sape gravement la confiance du public et confiance dans la police.

«Lorsque les agents ne respectent pas les normes de comportement attendues, y compris ceux dont le test est positif pour l’usage de drogues illégales, ils seront traités directement, ce qui pourrait entraîner la perte de leur emploi ou, dans les cas les plus graves, une condamnation pénale. ”