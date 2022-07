Six Flags, Disney World et Universal dépensent des millions pour la sécurité

Dans les parcs d’attractions comme Six Flags, Disney World et Universal, la sécurité est une affaire de plusieurs millions de dollars.

Blessures et décès se font de plus en plus rares, avec moins d’une blessure par million de trajets en 2019selon le Conseil national de sécurité. Les blessures liées à la conduite ont chuté de plus de 60 % entre 2004 et 2019selon l’Association internationale des parcs d’attractions et attractions.

“Quand vous regardez les 157 millions de trajets que nous livrons en un an, et quand vous nous comparez à d’autres industries, vous verrez que nous sommes une industrie très sûre”, a déclaré Jason Freeman, vice-président de la sécurité, sécurité, santé et environnement chez Six Flags. “Vous êtes plus susceptible d’être blessé en vous rendant à un parc à thème dans votre voiture que dans un parc à thème.”

L’industrie des parcs d’attractions sort de deux années de baisse des ventes induite par la pandémie, mais devrait atteindre 16,8 milliards de dollars de revenus en 2022.

Divulgation: NBCUniversal est la société mère des parcs à thème CNBC et Universal.