Six Flags, Disney, Sonos et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Six Flags – Les actions ont chuté de plus de 22% après que la société de parcs à thème a fortement manqué les attentes en matière de bénéfices du deuxième trimestre. Six Flags a déclaré un bénéfice de 53 cents par action sur un chiffre d’affaires de 435 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoient un bénéfice de 1,01 $ par action sur un chiffre d’affaires de 519 millions de dollars. L’exploitant du parc à thème a attribué le raté à une faible fréquentation, soit une baisse de 22% du nombre de visiteurs.

Walt Disney – Les actions de Disney ont bondi d’environ 5,5 % après que la société ait publié des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre en termes de chiffre d’affaires et de résultat, aidés par une forte fréquentation de ses parcs à thème et des chiffres de streaming meilleurs que prévu. La société a également révélé une nouvelle structure de prix pour son service de streaming qui comprend un niveau financé par la publicité.

Actions pharmaceutiques – Les actions de Pfizer, GSK et Sanofi ont respectivement chuté de 3,5 %, 9,8 % et 3,3 % alors que les investisseurs surveillaient les litiges en cours autour de Zantac, un médicament rappelé contre les brûlures d’estomac. Le médicament a été retiré des étagères en 2020 après que la Food and Drug Administration a découvert une impureté dans la version de Sanfoli qui pourrait causer le cancer.

Ralph Lauren – Les actions de Ralph Lauren ont grimpé de 4,5 %, poursuivant un rallye qui a commencé après que la société a annoncé des bénéfices plus tôt dans la semaine qui ont dépassé les attentes de Wall Street en termes de haut et de bas.

Actions bancaires – Les actions de Goldman Sachs, Wells Fargo et JPMorgan ont gagné environ 2 % jeudi, surperformant le marché dans son ensemble. Les actions ont peut-être été stimulées par l’apaisement des inquiétudes concernant une récession après un deuxième rapport consécutif sur l’inflation faible.

Actions pétrolières – Les sociétés pétrolières et énergétiques ont mené le S&P 500 jeudi, soutenues par un bond des contrats à terme sur le brut. Devon Energy a bondi de plus de 5,5%, réalisant la meilleure performance de l’indice à la mi-journée.

Vacasa — Les actions de Vacasa ont bondi de plus de 27 % après que la société de services de location de vacances a amélioré ses perspectives pour l’année entière, citant une augmentation de la demande. La société a également affiché un bénéfice trimestriel, surprenant Wall Street.

Warby Parker – Les actions de Warby Parker ont bondi de 20% après avoir déclaré ses bénéfices avant la cloche. Le détaillant de lunettes, qui a revu à la baisse ses prévisions financières pour l’année, a enregistré une perte trimestrielle inférieure aux attentes et des ventes conformes aux estimations des analystes. Il a également supprimé 63 emplois.

Bumble – Les actions de l’application de rencontres ont chuté de 6% après que la société a réduit ses prévisions de revenus annuels. Bumble a affiché un impact négatif de 9,4 millions de dollars en raison des fluctuations des devises étrangères d’une année sur l’autre. Pendant ce temps, son application Badoo et ses autres revenus ont diminué à deux chiffres.

Cardinal Health – Les actions de Cardinal Health ont bondi de 5,5 % après que la société a annoncé des résultats trimestriels mitigés. Les bénéfices de la société pharmaceutique ont dépassé les estimations de Wall Street, mais les revenus ont été inférieurs. La société a également annoncé que son PDG Mike Kaufmann quitterait ses fonctions le 1er septembre et serait remplacé par son directeur financier Jason Hollar.

Sonos – Les actions du fabricant de haut-parleurs haut de gamme ont chuté de 22,8 % après que la société ait manqué les attentes en matière de haut et de bas. Sonos a également réduit ses prévisions pour l’année entière dans un contexte économique difficile et a annoncé le départ prochain de son directeur financier actuel.

– Samantha Subin, Michelle Fox, Yun Li, Sarah Min et Tanaya Macheel de CNBC ont contribué au reportage