Six Flags, Canada Goose, Warby Parker et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Six Flags (SIX) – L’action de l’opérateur de parc à thème a chuté de 12,8 % en précommercialisation après que son bénéfice et ses revenus trimestriels soient bien en deçà des prévisions de Wall Street. Six Flags a vu ses résultats pénalisés par une baisse de fréquentation de 22 %, entre autres facteurs.

Canada Goose (GOOS) – Le fabricant de vêtements d’extérieur a annoncé une perte trimestrielle plus faible que prévu, avec des revenus supérieurs aux prévisions des analystes. Canada Goose est le dernier détaillant de luxe à voir ses consommateurs haut de gamme maintenir leurs niveaux de dépenses. Le titre a ajouté 2,4% dans les échanges avant commercialisation.

Warby Parker (WRBY) – Le détaillant de lunettes a annoncé une perte trimestrielle plus faible que prévu, avec des ventes dépassant les estimations. Le nombre de clients actifs a augmenté de 8,7 % par rapport à l’année précédente.

Utz Brands (UTZ) – L’action du fabricant de collations salées a bondi de 8,2 % en précommercialisation après avoir annoncé un bénéfice et des revenus trimestriels meilleurs que prévu, ainsi qu’une augmentation de ses perspectives de ventes pour l’année entière.

Cardinal Health (CAH) – Cardinal Health a chuté de 1 % en précommercialisation après avoir annoncé un trimestre mitigé, les bénéfices du distributeur pharmaceutique dépassant les prévisions de Street tandis que les revenus étaient inférieurs aux estimations. Cardinal Health a également annoncé que le PDG Mike Kaufmann quittera ses fonctions le 1er septembre, pour être remplacé par le directeur financier Jason Hollar.

Walt Disney (DIS) – Disney a progressé de 8,9 % en pré-commercialisation après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu et annoncé la date de lancement le 8 décembre d’une version financée par la publicité de son service de streaming Disney+. Il a également annoncé qu’il augmenterait le prix de son service sans publicité à 10,99 $ par mois au lieu de 7,99 $.

Sonos (SONO) – Sonos a dérapé de 17,6 % en précommercialisation après que son trimestre d’équilibre ait surpris les analystes, qui s’attendaient à un bénéfice. Les revenus ont également été bien inférieurs aux prévisions de Wall Street, la société ayant réduit ses prévisions pour l’année entière face aux défis économiques. Le fabricant d’enceintes haut de gamme a également annoncé le départ de la directrice financière Brittany Bagley à compter du 1er septembre.

Bumble (BMBL) – Bumble a chuté de 8,9% dans les échanges avant commercialisation après que l’opérateur de services de rencontres a réduit ses prévisions de revenus annuels. Bumble fait face à une concurrence féroce de la part de rivaux tels que le parent de Tinder Match Group (MTCH), et son application de rencontres Badoo – qui est populaire en Europe occidentale – a été touchée par la guerre en Ukraine.

Vacasa (VCSA) – Vacasa a grimpé de 24,7% dans l’action de précommercialisation après que le fournisseur de services de location de vacances a relevé ses perspectives pour l’année entière dans un contexte d’augmentation de la demande. Vacasa a également annoncé un bénéfice trimestriel surprise.

Vizio (VZIO) – Vizio a gagné 2% dans les échanges avant commercialisation après que le fabricant de téléviseurs intelligents et d’autres équipements de divertissement grand public a annoncé un bénéfice surprise pour son dernier trimestre, avec un revenu moyen par utilisateur en hausse de 54% par rapport à l’année précédente.