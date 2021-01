Le public cinéphile développait encore un goût pour les super-héros en 1991, lorsque Buena Vista Pictures de Walt Disney n’a pas réussi à attirer les foules pour cet exercice de pulpe charmant à l’ancienne. Basé sur une bande dessinée peu connue de l’illustrateur Dave Stevens, «The Rocketeer» est un potboiler au rythme rapide se déroulant dans un Hollywood des années 1930 rempli de houles glamour et de fonceurs optimistes – y compris une actrice à la bombe Jenny (Jennifer Connelly) et sa cascade – petit ami pilote (Billy Campbell). Le réalisateur Joe Johnston apporte la lumière et la fermeture éclair au complot de combat nazi du film – quelque chose qu’il refait 20 ans plus tard avec le puissant «Captain America: The First Avenger».

Donc, pour ceux qui se sont sentis déçus par «Wonder Woman 1984», voici six autres options de super-héros à diffuser – des très aimés et populaires aux films qui n’ont jamais reçu le grand public qu’ils méritaient.

Le mois dernier, Warner Bros. a publié le coronavirus retardé «Wonder Woman 1984», une suite du hit de 2017 «Wonder Woman». Le film d’action-aventure s’est relativement bien comporté au box-office (dans les endroits où les théâtres sont ouverts), même s’il est également disponible pendant une durée limitée sur le service de streaming HBO Max. Mais comparé à la réponse enthousiaste au premier film «Wonder Woman», la suite a suscité une réaction mitigée, certains critiques et fans de bandes dessinées se plaignant de l’intrigue improbable du film et de sa longue durée de vie.

‘Homme sombre’

Louez ou achetez sur Amazon Prime, Apple TV, jeu de Google, Vudu ou Youtube.

Un peu plus d’une décennie avant que le réalisateur Sam Raimi ne se voie confier le blockbuster de 2002 «Spider-Man», il a réalisé sa propre version tordue et notée R d’un film Marvel Comics, sur un scientifique fou poussé par la tragédie à devenir un justicier, déguisé en une peau artificielle qui se dissout au soleil. Ancré par une performance piquante de Liam Neeson (avoir un début précoce sur le personnage d’écran «héros capable, out for blood» qu’il maîtrise ces dernières années), «Darkman» combine des éléments de vieux films de monstres Universal, de bandes dessinées de super-héros des années 1970 et de comédie burlesque. Bien qu’il soit classé R et ne convient pas aux jeunes téléspectateurs, le film est un véritable original.

‘Couleur rapide’

Diffusez-le sur Amazon Prime ou Hulu; louer ou acheter sur Apple TV, jeu de Google, Vudu ou Youtube.

Dans certaines des histoires de super-héros les plus obsédantes, les puissants habitent parmi nous dans le monde ordinaire, dépourvus de costumes ou de noms de code. L’un des plus connus est « Unbreakable » de M. Night Shyamalan. Les cinéphiles qui aiment ce film devraient certainement rattraper le «Fast Color» de la scénariste-réalisatrice Julia Hart, tout aussi bas, sur une famille de femmes qui cachent leurs extraordinaires capacités à une agence gouvernementale qui veut les exploiter. Hart et son co-scénariste / producteur Jordan Horowitz ajoutent leur propre touche à cette prémisse de genre classique en se concentrant sur les relations humaines et les petits moments d’émerveillement.

