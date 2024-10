Six fermes avicoles de la vallée du Fraser touchées par la grippe aviaire en octobre

Trois fermes à Chilliwack et trois fermes à Abbotsford touchées par la grippe aviaire interrompent une séquence de 8 mois au Canada

Six fermes avicoles commerciales de la vallée du Fraser sont en quarantaine et des éclosions de grippe aviaire ont été confirmées.

Les exploitations avicoles qui ont été testées positives pour la grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) comprenaient trois sites à Chilliwack et trois à Abbotsford jusqu’à présent en octobre, selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le 25 octobre.

La Saskatchewan est la seule autre province au Canada où il y a une éclosion de volailles commerciales, et le nombre estimé d’oiseaux touchés en Colombie-Britannique est supérieur à six millions.

Les récents cas enregistrés en 2024 dans la vallée du Fraser et un en Saskatchewan ont mis fin à une séquence de huit mois sans aucun nouveau cas d’IAHP confirmé au Canada, de février à octobre.

La plupart des 155 fermes d’élevage d’œufs de la Colombie-Britannique sont situées à Abbotsford et à Chilliwack. La grippe aviaire virale est si contagieuse qu’elle peut anéantir un troupeau en quelques jours.

La présence de l’IAHP a été confirmée dans les troupeaux les plus récemment infectés, selon l’ACIA, et des zones de contrôle primaires ont été ordonnées pour restreindre les déplacements des oiseaux.

Les détails sur les troupeaux ou le type de volaille, comme les poulets de chair ou les poules pondeuses, dans ces fermes ne sont pas rapportés.

Tous les cas de grippe aviaire doivent être signalés à l’ACIA, l’agence responsable des cas, et au vétérinaire en chef de la Colombie-Britannique.