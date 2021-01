Six fans ont été escortés hors du SCG après avoir été accusés d’avoir abusé racialement de joueurs de cricket indiens lors du match test de Sydney.

Le jeu a été retardé de plus de cinq minutes le quatrième jour du troisième test dimanche après que le quilleur indien Mohammed Siraj a affirmé que le groupe de jeunes hommes aurait fait des remarques racistes à son égard.

Les joueurs indiens ont fait des allégations similaires d’abus racistes samedi – affirmant que les fans australiens les avaient à plusieurs reprises nargués depuis les tribunes.

Ce qui a été dit à Siraj dimanche reste flou.

La police de NSW et la sécurité du SCG ont été vues en train de sortir les fans des gradins après que Siraj et le capitaine indien Ajinkya Rahane les aient signalés aux responsables.

Les joueurs indiens se tiennent aux côtés du capitaine australien Tim Paine après l’arrêt du test de Sydney après qu’un groupe de spectateurs aurait fait des remarques racistes à l’égard de l’équipe visiteuse.

Siraj a allégué qu’il avait été maltraité lorsqu’il est retourné à la frontière après avoir joué le jeu précédent – au cours duquel il a été frappé pendant deux six ans par le batteur australien Cameron Green.

«Ça ne doit pas être gentil. Vous venez d’être frappé pendant deux six énormes », a déclaré le commentateur de télévision Sunil Gavaskar.

Vous allez à la jambe profonde et fine en essayant de vous remettre [a bad over], et quelqu’un vous dit quelque chose.

L’ancien joueur de cricket indien VVS Laxman a dénoncé les abus sur Twitter.

Mohammed Siraj de l’Inde arrête le jeu pour déposer une plainte officielle au sujet des spectateurs dans la baie derrière sa position sur le terrain

«Très malheureux de voir ce qui se passe à SCG. Il n’y a pas de place pour ces ordures », dit-il.

« Je n’ai jamais compris la nécessité de crier des injures aux joueurs sur un terrain de sport.

«Si vous n’êtes pas ici pour regarder le match et que vous ne pouvez pas être respectueux, alors ne venez pas gâcher l’atmosphère.

La superstar indienne Jasprit Bumrah (photographiée avec sa sœur) a été enfermée dans des discussions avec les officiels de l’équipe après le match de samedi à Sydney

Après le match de samedi, le PDG de Cricket Australia, Nick Hockley, et le responsable de l’intégrité et de la sécurité Sean Carroll (photo) ont été vus en discussions intenses avec la direction de l’équipe indienne.

L’extraordinaire pause dans le jeu intervient après que le PDG de Cricket Australia, Nick Hockley, et le responsable de l’intégrité et de la sécurité, Sean Carroll, aient été vus samedi lors de discussions intenses avec la direction de l’équipe indienne du SCG à Stumps.

Le personnel indien a marché sur le terrain à un moment donné pour parler à Jasprit Bumrah, tandis que Rahane aurait déclaré à la sécurité à la fin du jeu qu’un membre de la foule à l’extrémité Randwick avait crié des injures à Siraj.

Les responsables du Conseil international de cricket et les agents de sécurité du stade ont été enfermés dans de longues discussions avec Siraj, Bumrah et la direction de l’équipe dans le vestiaire indien.