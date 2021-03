À New York, il y a eu en moyenne 8 426 nouveaux cas par jour, une augmentation de 18% par rapport à la moyenne deux semaines plus tôt, selon une base de données du New York Times. Dans le New Jersey au cours de la semaine dernière, il y a eu en moyenne 4 249 nouveaux cas signalés par jour, une augmentation de 21% par rapport à la moyenne deux semaines plus tôt. Et vendredi, le Vermont a établi un record de cas en une seule journée avec 283 nouvelles infections; c’est le premier État à établir un dossier depuis le 18 janvier.

