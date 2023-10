La crise à Gaza pourrait dégénérer en une guerre mondiale totale en six étapes terrifiantes, a prévenu un ancien chef de la marine.

Si les choses « tournent vraiment mal », l’amiral Lord West a prédit que le Royaume-Uni et les États-Unis pourraient voir bottes sur le terrain en Israël – et le Liban, la Syrie, l’Iran et la Russie pourraient être entraînés dans le combat.

Le conflit Israël-Hamas risque de dégénérer en une guerre totale Crédit : EPA

Israël attend de déployer toute la force de sa puissance militaire sur la bande de Gaza Crédit : Doug Seeburg

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, déclare aux troupes : « Vous voyez Gaza maintenant… vous le verrez bientôt de l’intérieur » Crédit : Getty

L’amiral Lord West a expliqué comment la crise de Gaza pourrait dégénérer en une guerre totale Crédit : PA

Les tensions au Moyen-Orient sont montées en flèche depuis que les terroristes du Hamas ont déchaîné l’enfer sur Israël lors de leurs attaques inattendues du 7 octobre qui ont fait quelque 1 400 morts parmi les Israéliens.

L’ensemble de la puissance militaire israélienne s’est massée à la frontière depuis deux semaines alors que Gaza se prépare à l’imminence d’une invasion terrestre à grande échelle – et à ce qu’Israël s’attend à être une « longue guerre ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré que chaque terroriste du Hamas était « marqué par la mort » et a déclaré qu’Israël « se bat pour son existence » contre les « nouveaux nazis ».

Pendant ce temps, au moins 4 000 Palestiniens ont été tués après près de deux semaines de pilonnage par Israël de l’enclave densément peuplée.

Fusées, air grèvesdes bombardements d’hôpitaux et une crise humanitaire s’en sont suivis, tandis que L’Iran et le Hezbollah libanais menacent d’ouvrir de nouveaux fronts.

« C’est un mélange dangereux et enivrant », a déclaré Lord West au Sun. « Cela pourrait se transformer en bagarre. »

Dans un mélange inflammable de promesses de vengeance, d’alliances militaires, de manifestations violentes et de nombreuses pertes civiles, la crise pourrait être une poudrière sur le point de s’allumer.

Lord West a expliqué comment la crise pourrait dégénérer en Troisième Guerre mondiale.

ISRAËL « SURRÉAGIT »

Prédire ce qui pourrait se passer dans le suivant jours, semaines ou mois, l’ancien chef de la Marine prédit que tout pourrait démarrer avec un civil haut placé et autoritaire. victime approche d’Israël.

« Israël, tout à fait compréhensible, veut se venger », a-t-il déclaré.

Cependant, « si elle se déchaîne et réagit de manière excessive de manière à faire reculer le monde arabe horreur et provoquer des réactions négatives », a-t-il ajouté.

Le siège actuel de Gaza et l’invasion israélienne imminente pourraient probablement être ce point critique.

« Sans nourriture, sans électricité, sans eau et sans une attaque des forces terrestres, il y a un potentiel de pertes massives et massives chez les Palestiniens », a-t-il déclaré.

« Et quand il y aura un grand nombre de victimes, c’est à ce moment-là que le monde arabe changera d’avis. »

Et surtout, Lord West a ajouté : « S’il y a d’énormes pertes à Gaza, il est alors possible que le Hezbollah soit impliqué. »

LA GUERRE S’ÉTEND AU LIBAN

Le Hezbollah, soutenu par l’Iran, exerce une forte emprise militaire et politique sur le Liban – et a déjà mené une guerre dévastatrice contre Israël en 2006 qui a coûté la vie à 1 200 personnes.

Depuis que le Hamas a déclenché l’enfer sur Israël le 7 octobre, le Hezbollah a envoyé des roquettes de « solidarité » à travers la frontière nord d’Israël et a menacé de rejoindre la guerre « le moment venu ».

Il en a résulté des affrontements sporadiques et meurtriers à la frontière, dont l’un a touché un groupe de journalistes internationaux, faisant un mort et six blessés.

Les puissances étrangères ont exhorté le Hezbollah à rester à l’écart, craignant que le conflit ne déborde au Liban et n’ouvre un nouveau front.

Il s’agit d’une situation particulièrement dangereuse, a déclaré Lord West.

Si le Hezbollah s’impliquait, a-t-il déclaré, « ce serait un réel problème pour Israël ».

Si les choses dégénèrent entre Israël et l’Iran, il y a un réel danger que les États-Unis et le Royaume-Uni s’en mêlent. Lord Amiral Ouest

Jérusalem considère depuis longtemps le groupe terroriste basé au Liban comme une menace plus grande que le Hamas avec son armement plus avancé, notamment des missiles de précision et des drones.

« Israël réagirait à nouveau très fortement contre eux, en menant sans aucun doute des attaques au Liban », a expliqué Lord West.

« De toute façon, le Liban est en réalité dans un sacré désastre… il pourrait facilement s’effondrer, ce qui y créerait encore plus d’incertitude. »

Les Britanniques ont déjà reçu l’ordre du ministère des Affaires étrangères de quitter immédiatement le Liban alors que de violentes manifestations pro-palestiniennes éclataient.

L’ambassade américaine à Beyrouth a été prise pour cible et les ministres britanniques craignent que la guerre entre Israël et le Hamas ne se propage à tout moment dans ce pays fragile.

Assad et Poutine font équipe

Avec la possibilité que le Liban soit en ruine, la prochaine étape pourrait être que la Syrie, soutenue par la Russie, se joigne à nous, a suggéré Lord West.

« [Bashar al] Assad serait très stupide, mais il pourrait penser qu’il devrait être impliqué d’une manière ou d’une autre », a-t-il déclaré.

« Le problème, c’est qu’Assad est soutenu par la Russie », a-t-il ajouté, expliquant que cela serait un moyen pour Poutine d’être entraîné dans le combat aérien.

West a souligné à quel point la guerre entre Israël et le Hamas est déjà « fantastique » pour Poutine « parce qu’elle détourne les yeux du conflit ukrainien ».

« Donc, plus il pourra l’attiser, plus il sera heureux. »

Et plus son ami paria, l’Iran, sera heureux.

UNE GUERRE AVEC L’IRAN

Nation acharnée à la destruction, Lord West estime que l’Iran pourrait « essayer d’utiliser sa capacité à inspirer le terrorisme dans d’autres pays pour provoquer des attaques contre Israël ».

« Cela donnerait à Israël le sentiment qu’il devrait y avoir une certaine réaction contre l’Iran », a-t-il déclaré.

L’amiral à la retraite a déclaré que si la situation devenait « vraiment mauvaise » et qu’Israël attaquait l’Iran, alors « il ne fait aucun doute » que l’Iran n’accuserait pas les États-Unis et le Royaume-Uni d’être impliqués.

« Tout d’un coup, la situation s’est étendue de façon assez spectaculaire », a ajouté West, expliquant que « l’Iran nous considère comme le petit Satan, le grand Satan étant l’Amérique ».

L’Iran est un soutien clé du groupe terroriste palestinien Hamas – ainsi que du Hezbollah basé au Liban.

Et les Gardiens de la révolution iraniens ont déjà averti Israël qu’ils seraient « éradiqués » lors d’une nouvelle « onde de choc » suite à l’attentat terroriste du Hamas.

Téhéran a averti à plusieurs reprises qu’une attaque terrestre contre Gaza entraînerait une réponse sur d’autres fronts.

LES ÉTATS-UNIS ET LE ROYAUME-UNI ENTRENT DANS LE COMBAT

Le Royaume-Uni et les États-Unis ont déjà envoyé des forces militaires et navales pour soutenir Israël dans sa lutte contre le Hamas et renforcer la stabilité régionale.

Et vendredi, un navire de guerre de la marine américaine a tiré ce qui serait les premiers coups de feu américains pour défendre Israël.

Le navire de guerre, opérant dans la mer Rouge, a abattu des drones et des missiles lancés au Yémen par les rebelles houthis soutenus par l’Iran, censés viser Israël.

Une guerre brutale et prolongée devrait avoir lieu après l’entrée de l’armée israélienne dans la bande de Gaza.

Pendant ce temps, la nation en difficulté pourrait finir par se battre contre le Hezbollah sur son front nord, où il a envoyé des milliers de soldats de réserve fraîchement enrôlés.

« Si Israël commence à s’effondrer à cause du Hezbollah et du Hamas, il y aura alors un réel danger que les États-Unis et le Royaume-Uni s’impliquent », a suggéré Lord West.

Et « si les choses tournent vraiment mal », l’OTAN « cherchera à accroître ses capacités en Méditerranée orientale car cela pourrait se transformer en combat », a-t-il déclaré.

L’ARABIE SAOUDITE FORCÉE

La dernière étape vers un terrifiant puzzle de pièces qui pourrait plonger le monde dans la guerre serait que l’Arabie Saoudite entre dans le chaos, a expliqué Lord West.

Depuis des années, l’Iran soutient les rebelles Houthis du Yémen, en guerre contre leur grand voisin islamique, Arabie Saoudite.

Ils partagent également la haine distincte de l’Iran envers les États-Unis et Israël.

Des roquettes ont déjà commencé à être tirées par les terroristes sur des bases militaires abritant les forces américaines en Syrie et en Irak après que le président Joe Biden a affirmé son soutien indéfectible à Israël.

Les Houthis, instables et armés, ont provoqué l’Arabie saoudite en tirant des missiles fournis par l’Iran sur son territoire.

Ce fait, ajouté au chaos général qui pourrait envelopper le Moyen-Orient, a déclaré Lord West, pourrait enrager suffisamment le Royaume pour qu’il « s’implique » dans le carnage.

Les craintes que la crise de Gaza n’ouvre de multiples nouveaux fronts s’accentuent – ​​et une explosion des tensions risque d’attirer un grand nombre de pays.

Un homme porte un enfant blessé à la suite d’une frappe israélienne dans le sud de la bande de Gaza Crédit : Reuters

Le Premier ministre israélien Benjmain Netanyahu embrasse Biden alors qu’il atterrit en Israël cette semaine pour montrer son soutien Crédit : AP

Rishi Sunak a déclaré que le Royaume-Uni se tiendra aux côtés d’Israël dans ses « heures les plus sombres » Crédit : EPA