Elle n’était pas la seule concernée. «Sur le chemin du retour, nous avons dit que nous ne croirions pas que cela se produisait tant que nous ne serions pas réellement à notre place et que la musique était allumée», a déclaré Lauren Bullen, 37 ans, qui était avec sa fille Holly, 8 ans.

«Toute la journée, je me suis dit:« Quelque chose de grave va se passer », a déclaré Beth Donovan, 20 ans. Elle craignait que les autorités arrêtent le spectacle à la dernière minute, dit-elle, ou – pire – que quelqu’un dans le cast aurait attrapé le virus.

Le spectacle devait commencer 45 minutes plus tard, alors qu’il deviendrait la première comédie musicale à être présentée dans le West End depuis la fermeture des salles en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Avant la pandémie, il y avait une production de «Six» dans le West End de Londres, et des versions en tournée en Grande-Bretagne, en Australie et sur plusieurs bateaux de croisière. Un spectacle de Broadway était également en avant-première, avec des productions à Chicago et aux Philippines en préparation.

Ses chansons accrocheuses, ses dialogues amusants et son message d’autonomisation des femmes lui ont valu une légion de fans dans le monde entier, connus sous le nom de «Queendom», qui se déguisent en personnages et diffusent sa musique sur les réseaux sociaux.

Écrit en 2017 par Toby Marlow et Lucy Moss, deux étudiants, «Six» réinvente les épouses d’Henri VIII en compétition dans un concours de chanson pour le titre de l’épouse la plus malheureuse du roi. (Les deux décapités ont un avantage.)

Mais ensuite, en mars, alors que les cas de coronavirus augmentaient fortement à New York, la soirée d’ouverture de l’émission à Broadway a été annulée, quelques heures avant le rideau.

«J’étais dans un taxi, sur le point de me faire coiffer, et il est venu à la radio que Broadway fermait», a déclaré Moss, 26 ans. Un huissier lors d’une représentation en avant-première avait été testé positif pour le virus, et Broadway était saisi d’incertitude . «C’était juste bien que la décision nous ait été retirée», a-t-elle déclaré.

Quelques jours plus tard, les productions britanniques de «Six» ont également été fermées lorsque l’Angleterre est entrée en lock-out. Le bateau de croisière et les spectacles australiens avaient déjà été annulés.

En juin, Broadway a annoncé qu’il resterait fermé pour le reste de l’année, mettant fin à tout projet immédiat de réouverture du «Six» à New York. Mais en Angleterre, le gouvernement a autorisé la reprise des représentations théâtrales, mais seulement si elles se tenaient à l’extérieur, tout le monde – sur scène et à l’extérieur – se tenant à une distance d’environ six pieds les uns des autres.

«Six» a rapidement annoncé qu’il ferait une tournée d’une version de concert du spectacle dans 12 ciné-parcs à travers l’Angleterre, ce qui en fait la première comédie musicale du West End à faire un retour – mais principalement dans des endroits à plusieurs kilomètres de Londres.

«Six» était avantagé par rapport aux autres spectacles en raison de sa petite échelle, a déclaré Kenny Wax, l’un de ses producteurs: il ne compte que six membres de la distribution et un groupe de quatre personnes. Les personnages ne se touchent presque jamais, donc la chorégraphie n’a pas besoin de beaucoup de changements, même avec la distanciation.

«Si c’était une grande histoire d’amour comme« Carousel », avec beaucoup de chants les uns dans les autres, nous aurions des ennuis», a ajouté Wax.