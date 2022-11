Six entreprises de St. Charles nommées dans le premier programme Made in St. Charles – Shaw Local

Broken Brix Homebrew Shop, Mad Batter Bakery & Confections, Gindo’s Spice of Life, Campbell Creations, Magnolia Soap and Bath Co. et Smitty’s on the Corner ont été nommés les récipiendaires du tout premier Made in Saint-Charles programme.

Le programme Made in St. Charles a été lancé par le comité de développement commercial et de vente de la St. Charles Business Alliance, qui est dirigé par des bénévoles de la St. Charles Business Alliance. L’objectif du programme est de présenter les entreprises de St. Charles qui créent leurs produits à St. Charles.

Pour être éligibles en tant que candidates au programme Made in St. Charles, les entreprises devaient avoir un emplacement physique à St. Charles, produire leurs produits à St. Charles et être favorables au tourisme.

“Ce sont des entreprises locales fantastiques de St. Charles, et je suis heureuse que nous ayons créé ce programme pour leur donner cette reconnaissance”, a déclaré Jenna Sawicki, directrice exécutive de la St. Charles Business Alliance, dans un communiqué de presse de la St. Charles Business Alliance. “J’ai hâte de voir ce programme grandir.”

Pour regarder une vidéo pour chaque entreprise qui met en valeur les produits qu’ils fabriquent, rendez-vous sur stcalliance.org/stcmakers.