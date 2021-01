SHARON Watts fait une dernière tentative pour tuer son nouveau mari Ian Beale la semaine prochaine à EastEnders alors qu’elle organise un dîner mortel.

Voici la vérité sur la place…

1. Max s’inquiète pour Ian

Avec Ian semblant de plus en plus malade grâce aux doses de poison de Sharon, Max exhorte Ian à aller chez les médecins pour des tests la semaine prochaine.

Quand Max touche un nerf, Ian lui dit que Sharon ne lui ferait jamais de mal.

Quand Max refuse de céder, cependant, Ian grotte et promet de faire un voyage chez les médecins.

Que révéleront les tests?

2. Sharon planifie un dîner mortel

Quand Sharon dit à Phil qu’elle a des doutes sur le meurtre d’Ian, il lui rappelle ce qu’il a fait subir à Denny.

Phil promet alors de donner à Sharon quelque chose de plus fort qui finira Ian une fois pour toutes.

Sharon dit plus tard à Ian qu’elle prépare un dîner spécial et l’attire à la fête en disant qu’ils devraient enfin consommer leur mariage.

3. Mick bouleverse Frankie

Lorsque Stuart distribue des invitations à la fête de Mick, sans se rendre compte de qui est Frankie, elle l’interroge sur son père mais est éviscérée quand il devient clair que Mick ne l’a pas réellement invitée.

Plus tard, Frankie croise Mick dans la rue et l’interroge sur sa mère, mais Mick, qui est préoccupé par la recherche de Tina, agit à distance et finit par la prendre.

4. Frankie part pour l’Australie

Le lendemain, Frankie, une gueule de bois, dit à Mick qu’elle part mais obtient à peine une réponse.

Quand Mick surprend Denise et Phil parler de Raymond, cependant, il est poussé à l’action et demande à Ben où Frankie est allé.

Quand Ben dit à Mick que Frankie est déjà parti pour l’Australie, il est vidé.

Mais trouvera-t-il Frankie à temps pour l’empêcher de partir?

5. Iqra jette des cendres

Iqra fait irruption dans la pièce pleine d’excitation et annonce qu’Habiba est enceinte du bébé de Jag.

Se sentant coupable à propos de Jags, Ash se rend chez Suki pour lui parler de la grossesse mais, quand Suki lui dit qu’elle le savait déjà, Ash sort en trombe et dit à Iqra que Jags est innocent.

Horrifiée par la trahison d’Ash, Iqra la jette sur place.

6. Jay avoue ses sentiments pour Honey

Lorsque Jay se rend compte que Rainie a gagné un peu plus d’argent en faisant des dédouanements pour ses clients, il suggère à Billy de faire les dégagements ensemble et de partager l’argent.

Mais Billy hésite compte tenu de ce qui s’est passé entre Jay et Honey pendant la saison des fêtes.

Jay insiste sur le fait que le baiser ne signifiait rien mais, alors que Billy part, il est choqué de voir que Honey a entendu toute la conversation.

Honey est confuse quand Jay lui dit qu’il ne pensait pas ce qu’il vient de dire – et que leur baiser signifiait quelque chose.

Le dira-t-elle à Billy?