Six énormes spoilers de Corrie pour la semaine prochaine, y compris l’horreur du kidnapping de Sam et la chute de Corey

SHARON Bentley fait tout son possible pour retrouver Simon Barlow la semaine prochaine dans Coronation Street et facilite l’enlèvement de Sam, tandis qu’Asha se retourne contre le meurtrier de Seb Corey.

Voici le bilan de la semaine prochaine sur les pavés…

Sharon tente de retrouver Simon

Sharon poursuit sa mission diabolique de retrouver Simon Barlow la semaine prochaine et décide d’utiliser Dev Alahan.

Se rendant compte qu’elle pouvait retracer le gamertag de Simon via la console d’Aadi, Sharon s’invite chez Dev’s pour prendre un verre.

Alors que la soirée touche à sa fin, Sharon fait semblant d’avoir laissé une boucle d’oreille chez lui et est ravie quand il remet les clés.

Le voyou d’Harvey kidnappe Simon

Lorsque le plan de Sharon pour retrouver Simon dans le monde du jeu d’Aadi ne fonctionne pas, Sharon propose un autre plan.

Sharon fait quelques recherches et découvre que Sam et Natasha doivent prendre le thé avec Gail, informant Harvey de la réunion.

Alors que Sam s’approche de la maison de Gail, le voyou de Harvey Noddy l’attire dans sa fourgonnette, claque la porte et s’en va alors que Sharon le regarde avec horreur.

Quand Natasha se rend compte que Sam a disparu, Sharon feint de s’inquiéter.

Asha allume Corey

Alors que la nouvelle de la mort tragique de Seb laisse les résidents des pavés sous le choc, Aadi se demande pourquoi Asha défend Corey après avoir été impliqué dans l’attaque du crime de haine.

Mais Asha dit à Aadi qu’elle méprise Corey et sait qu’il est probablement coupable, mais qu’elle fait semblant d’être de son côté dans l’espoir qu’il dérape et avoue la vérité.

Asha assurera-t-elle la chute de Corey?

Jenny fait une découverte choc sur Ronnie

Ronnie, qui vit chez les Rovers, convainc Jenny d’aller faire un tour dans son camping-car.

Les téléspectateurs verront des étincelles voler, mais agiront-ils en conséquence?

Plus tard, Jenny est stupéfaite lorsque l’ex-épouse de Ronnie se présente et révèle qu’elle n’est pas son partenaire commercial, comme Ronnie avait fait croire à tout le monde.

Johnny Connor revient

Une Jenny bouleversée dit à Ronnie qu’il était temps qu’il déménage.

Plus tard, Ronnie dit à Ed qu’il va vendre la moitié de l’entreprise à Kat et qu’il s’en va.

Mais avant de dire adieu aux pavés, Ronnie décide de demander à Jenny de lui donner une autre chance.

Ils sont interrompus alors que Johnny arrive à la maison à l’improviste avec un bouquet de fleurs.









Cathy recommence à accumuler

Les téléspectateurs de Corrie savent que Cathy a cherché refuge auprès de Yasmeen et Eileen après avoir reçu des menaces de mort et des abus pour avoir traqué Steve et Tracy en ligne.

La semaine prochaine, le savon revisitera la thésaurisation compulsive de Cathy alors que Yasmeen devient de plus en plus irrité par les boîtes vides de Cathy qui obstruent la maison.

Yasmeen et Elaine suggèrent qu’il est temps que Cathy déménage, mais il est clair qu’elle n’a aucune intention d’aller nulle part alors qu’elle prend livraison d’un vélo d’exercice.