MOIRA Barton prend une revanche dévastatrice alors que Jamie Tate brûle presque son beau-fils Kyle vivant la semaine prochaine à Emmerdale.

Jamie ciblera Butlers après qu’il soit tombé dans le piège de Mack. Voici la vérité sur les Dales …

1. Mack arnaque Kim Tate

Les téléspectateurs verront Mack devenir ravi lorsqu’il surprendra Kim et Jamie discuter d’un client potentiel.

Il ne faut pas longtemps avant que Jamie tombe dans le piège de Mack lorsqu’il rencontre un imposteur plutôt que le vrai.

Mack regarde leur réunion de l’autre côté du restaurant et est ravi lorsque Jamie propose de montrer les comptes au faux client.

Plus tard, Jamie et Kim sont horrifiés de se rendre compte qu’ils ont été trompés et Jamie se dirige vers la vengeance.

2. Jamie brûle presque Kyle vivant

Tandis que Mack et Moira célèbrent la victoire, Jamie balaie ce qu’il pense être de l’essence autour de la ferme.

Mais Mack montre son eau et humilie Jamie, l’envoyant sur son chemin.

Mais il ne faut pas longtemps avant que Jamie trouve un vrai bidon d’essence et se dirige vers Butlers à pied avec.

3. Moira prend sa revanche

Alors que Jamie commence à couvrir la grange d’essence, il ignore que le jeune Kyle y joue à cache-cache.

Mack s’en rendra-t-il compte avant qu’il ne soit trop tard?

Quoi qu’il en soit, Moira est furieuse et les téléspectateurs la verront plus tard entrer dans Home Farm avec une arme à feu.

Dans un mouvement de choc, elle se retourne et appuie sur la détente.

Qui a-t-elle tiré?

4. Nicola surprend Laurel en train de boire

Les téléspectateurs verront Laurel tentée par une bouteille de vodka dans le placard alors qu’elle continue de combattre ses démons.

Elle est sur le point de le verser dans l’évier lorsqu’une alerte d’une application de grossesse sur son téléphone touche un nerf – et la pousse à faire tomber la vodka.

Nicola fait irruption et est choquée de voir ce qu’elle fait, amenant Laurel à expliquer la résiliation.

Nicola appelle Jai, mais pourra-t-il aider Laurel?

5. Juliette Holliday choque Jimmy

Les téléspectateurs verront Jimmy à bout la semaine prochaine après que Juliette se soit présentée à l’improviste alors qu’il craint qu’elle revienne – et exigera de voir Carl.

Nicola suggère de s’attaquer au problème sur la tête et d’organiser une réunion.

Jimmy est d’accord mais alors qu’ils rencontrent Juliette, ils sont stupéfaits par sa révélation choc.

Jimmy et Nicola interdiront-ils à Juliette de voir Carl?

6. Priya s’adoucit vers Al

Priya s’adoucit vers Al la semaine prochaine quand il l’interroge sur l’argent manquant.

La vengeance de Debbie et elle aura-t-elle été pour rien?

Ou va-t-elle réaliser qu’Al n’est intéressé que par l’argent – et pas par elle?

Amy Wyatt confirme à Tracy Metcalfe qu’elle et Matty se voient

7. Paul cible Liv

Paul est intrigué lorsque Mandy et Vinny discutent du fait que Liv possède sa maison.

Plus tard, Paul est acculé par Connor qui réclame 4 000 £ d’ici la fin de la semaine.

Paul va-t-il menacer Liv et lui demander de l’argent?