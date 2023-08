Six enfants sur huit piégés à l’intérieur d’un téléphérique suspendu à 900 pieds dans les airs après la rupture d’une ligne au Pakistan

SIX écoliers et deux hommes sont piégés à l’intérieur d’un télésiège suspendu à 900 pieds dans les airs au-dessus d’une profonde vallée au Pakistan.

Des efforts de sauvetage sont en cours pour sauver les huit personnes désespérées à bord après que l’un des câbles se soit cassé pendant leur voyage.

Six écoliers font partie des huit passagers bloqués à bord Crédit : ViralPress

Un hélicoptère a été envoyé pour tenter d’arracher les passagers du téléphérique Crédit : ViralPress

Il a été laissé suspendu dans les airs au-dessus d’un canyon de rivière dans la région d’Allai Tehsil de la province de Khyber Pakhtunkhwa en Inde.

Le groupe est actuellement coincé à l’intérieur de l’engin depuis six heures, a déclaré un porte-parole de l’autorité de gestion des catastrophes.

Le Premier ministre pakistanais par intérim, Anwaar-ul-Haq Kakar, a ordonné qu’un hélicoptère soit envoyé sur le site pour aider les efforts de sauvetage.

On espérait que les six enfants terrifiés et les deux hommes pourraient éventuellement être arrachés du télésiège en toute sécurité.

Des hélicoptères militaires avaient atteint le téléphérique, mais on ne sait pas si leur tentative de sauvetage a réussi.

Ceux qui vivent à proximité et connaissent la région aideraient les responsables à coordonner la mission de type déménagement.

Il a été signalé que des filets étaient étalés sous le téléphérique – où se trouvent des rochers déchiquetés et des montagnes imposantes – par mesure de précaution.

Selon les médias locaux, les passagers ont été piégés pendant plus de quatre heures avant l’arrivée du premier hélicoptère.

Leur calvaire matinal a commencé à 7 heures du matin, heure locale.

L’un des hommes coincés à l’intérieur, Gulfraz, a déclaré lors d’un appel téléphonique avec la chaîne de télévision Geo News : « Pour l’amour de Dieu, aidez-nous ! »

Le jeune homme de 20 ans a déclaré que deux des étudiants à bord glissaient dans et hors de la conscience et qu’ils des[erately needed water.

He told the news outlet that the children inside were between the ages of 10 and 15.

Rescuers are struggling to reach the cable car due to the sheer height they are stuck at.

“Mid-air, two wires of the cable car snapped leaving them stuck at a height of approximately 3,000 feet (914 metres),“ said local official Mufti Gulamullah.

It is privately run by a resident for transportation across a local river, as there are no roads or bridges to use.

The chairlift connects villages in the Battagram district and is often used by local villages to cross the water.

It significantly shortens the journey time to nearby schools, government offices and other businesses.

A local teacher said around 150 people make the perilous journey every day, according to Dawn.com.

He claimed the cable car had been installed around eight years ago and said it was checked every month.

Cable cars are a popular mode of transport in Pakistan’s mountainous regions, although they are often poorly maintained.

In 2017, ten people plunged to their death when a chairlift installed by locals in Murree broke and fell into a deep ravine.

