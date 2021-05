SIX enfants et 2 femmes tués lors d’une frappe aérienne israélienne sur un camp de réfugiés bondé de Gaza – rapports

Les FDI ont largué au moins trois bombes sur une maison de trois étages dans le camp de réfugiés d’al-Shati tôt samedi matin, selon un témoin cité par le Times of Israel. Alors que le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al-Qudra, a initialement estimé le nombre de morts à sept, il a déclaré que ce chiffre devrait augmenter, car d’autres victimes seraient enterrées dans les décombres. Au moins 15 autres ont été blessés.

«J’ai vu les corps de quatre personnes, dont des enfants, transportés à l’hôpital. Je n’ai pas pu endurer et je suis rentré chez moi. dit le témoin, Said al-Ghoul, un habitant du camp. Il a affirmé qu’aucun avertissement n’avait été donné avant la grève.

🚨 Massacre du camp de réfugiés de Shati ‘Un médecin dit à Al Jazeera que les médecins ont essayé de sauver autant de parties du corps que possible pour les 5 enfants et 2 femmes tués afin qu’ils puissent être enterrés. Le nombre de morts devrait augmenter alors que les corps sont toujours piégés Le seul survivant est bébé Omar, deux mois pic.twitter.com/BNN6y9sEV2 – لينة (@LinahAlsaafin) 15 mai 2021

Subséquent rapports a noté 8 décès comme un opération de sauvetage a commencé, dont six enfants et deux femmes, dont beaucoup appartiendraient à la famille Abu Hatab. Des photos censées montrer les conséquences de la grève au milieu de l’effort de sauvetage ont circulé en ligne.

Massacre brutal contre les Palestiniens..🎥Exclusif || « Où m’as-tu laissé, papa?! » … Abu Hatab a crié pour ses enfants sous les décombres de sa maison qui a été bombardée par des avions de combat de l’occupation israélienne dans le camp de réfugiés d’Al-Shati. Regarder 👇👇#GazzaUnderAttack#savepalestinianspic.twitter.com/YfuqAxYesN – NOUVELLES MSDR (@NewsMsdr) 15 mai 2021

Peu de temps après la frappe meurtrière, le Hamas, le parti politique et le groupe militant qui gouverne la bande de Gaza, a tiré une nouvelle volée de roquettes sur le sud d’Israël en représailles, a rapporté le Times.

Bien que diffusant un flux constant de commentaires tout au long de l’offensive, l’armée israélienne n’a pas encore reconnu le bombardement du camp, soulignant plutôt que ses opérations sont dirigées vers des sites de lancement de roquettes et d’autres cibles militaires – souvent cachées parmi les infrastructures civiles. Il affirme que plus de 2 000 roquettes du Hamas ont été tirées depuis lundi, date à laquelle le dernier épisode de violence a éclaté.

Un quartier moyen à Gaza: un jardin d’enfants pour les moustiques et un tunnel terroriste du Hamas.Bien que le Hamas intègre délibérément son infrastructure terroriste dans des zones civiles, Tsahal prend toutes les précautions possibles pour éviter de blesser les civils lors des frappes. pic.twitter.com/pYYIZ7b3eW – Forces de défense israéliennes (@IDF) 15 mai 2021

Également connu sous le nom de « camp de plage » en raison de sa proximité avec la côte méditerranéenne de Gaza, al-Shati est le troisième plus grand site de réfugiés du territoire, abritant quelque 86000 résidents, qui sont entassés dans seulement 0,3 miles carrés (0,5 km), selon le ONU. L’agence affirme que le camp surpeuplé fait partie des zones les plus densément peuplées de la planète.

L’un des huit camps de réfugiés officiels à Gaza, al-Shati a été créé en 1948 après que des dizaines de milliers de Palestiniens ont fui leurs maisons et leurs villages pendant la guerre d’indépendance israélienne, également connue des Palestiniens sous le nom de « Nakba » ou « catastrophe », qui a vu quelque 750 000 Arabes déplacés du territoire devenu Israël. La population de réfugiés a depuis augmenté à environ 5,7 millions dans le monde, selon l’ONU, avec plus de 1,3 million restant à Gaza.

Malgré les appels répétés en faveur d’un cessez-le-feu des organismes internationaux, les hostilités se sont poursuivies jusqu’à leur sixième jour samedi matin, faisant au moins 137 Palestiniens tués, dont 36 enfants, et près de 1 000 blessés.

Au moins neuf Israéliens ont également péri dans des tirs de roquettes, parmi lesquels une fillette de six ans et un soldat des FDI, en plus d’environ 500 blessés.

Le premier barrage de roquettes du Hamas lundi soir a suivi des jours de manifestations houleuses contre les expulsions imminentes de résidents palestiniens de Jérusalem-Est, provoquant des répressions policières et de violents affrontements avec les forces de sécurité qui ont fait des centaines de blessés. Les bombardements de Tsahal ont commencé peu de temps après, avec des centaines de frappes sur Gaza, certains nivelant des immeubles de grande hauteur, y compris des immeubles et des bureaux de presse. L’armée affirme également avoir frappé des dizaines de cibles du Hamas et assassiné plusieurs hauts responsables de l’organisation, insistant sur le fait qu’elle prend des précautions pour éviter de tuer des civils et que les bombardements sont défensifs.

