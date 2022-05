Six des meilleurs pour El Caballo à Sandy Lane à Haydock | Nouvelles de la course

El Caballo de Karl Burke a remporté une sixième victoire consécutive en triomphant dans les Cazoo Sandy Lane Stakes du Groupe Deux à Haydock.

Le poulain Havana Gold a gagné trois fois sur des surfaces synthétiques cette année, y compris les Stakes Listed Spring Cup à Lingfield et les 3 Year Old All-Weather Championships Conditions Stakes à Newcastle le Vendredi Saint.

À l’âge de deux ans, il était également efficace sur le gazon, cependant, il a battu une longueur lorsque le finaliste à ses débuts à Doncaster, puis a fait mieux pour gagner un novice de Carlisle sur cinq stades.

À Haydock, le bai n’a laissé aucun doute quant à sa polyvalence, transférant sa forme par tous les temps à un bon terrain de Haydock sur son arc de groupe en retenant Flaming Rib d’Hugo Palmer pour l’emporter par une encolure à 7-2 sous Clifford Lee.

“Je n’étais pas préoccupé par le terrain, mais il a dû le prouver dans cette classe”, a déclaré Burke.

“C’est un très bon cheval et il est dur aussi. Si vous revenez en arrière et regardez la course du Vendredi saint à Newcastle, nous ne voulions pas être devant ou à l’envers et il a couru avec l’étranglement pendant trois stades.

“C’est une chose difficile à faire et à continuer et à accélérer à nouveau comme il l’a fait ce jour-là, donc nous savions qu’avec une avance et une détente tôt – nous l’avons vu à la maison – qu’il reprendrait et qu’il rebondirait vraiment domicile.”

Royal Ascot est le prochain à l’ordre du jour et le joueur de trois ans est maintenant un tir de 7-1 pour la Coupe du Commonwealth avec Paddy Power.

“Ce sera probablement un terrain différent à Ascot, mais tant que ce ne sera pas bruyant, je serais heureux”, a déclaré Burke.

“J’ai dit ce matin que quel que soit le vainqueur de cette course aujourd’hui, il sera certainement l’un des favoris d’Ascot.”

Le succès a été la première victoire de Lee en course de groupe et il a ajouté : “C’est un cheval brillant et il s’est vraiment amélioré cette année.

“Au départ, j’ai essayé de suivre les leaders car il y avait beaucoup de rythme dans la course et j’étais un peu dépassé au début, mais ensuite il s’est replié et a bien repris.

“Ce serait formidable d’avoir une bonne course dans un Groupe Un maintenant et il est assez polyvalent dans la mesure où il irait sur la plupart des terrains.

“C’est génial et je suis ravi d’obtenir mon premier vainqueur de course de groupe.

“Il est très talentueux et a beaucoup de capacités. Il a remporté ses six dernières courses maintenant et essaie si fort qu’il recommence quand un autre cheval vient à lui.

“Il est rapide et reste également sur sept stades, donc la Coupe du Commonwealth et Jersey Stakes à Royal Ascot pourraient tous deux être sur les cartes. Nous devrons voir comment il s’en sortira et ce que le patron et tous les autres choisiront.”