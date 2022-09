ST. LOUIS (AP) – Les défenseurs des droits civiques de Saint-Louis ont exigé mercredi une enquête sur les conditions de détention à la prison de la ville, où six détenus sont décédés depuis avril.

Une coalition composée du cabinet d’avocats ArchCity Defenders, Action St.Louis, Freedom Community Center, Metropolitan Congregational United, Roderick & Solange MacArthur Justice Center et le bureau des défenseurs publics de St.Louis a déclaré qu’elle cherchait plus d’informations sur les décès à la ville Justice Center, ou CJC. Il a également appelé à la libération de tous les détenus accusés de délits mineurs et de ceux souffrant de graves problèmes de santé.

“Le nombre énorme de décès sur une période de cinq mois exige des réponses de la part du CJC et des responsables gouvernementaux”, a déclaré la coalition dans un communiqué.

Un porte-parole du service correctionnel n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon la coalition, Robert Lee Miller est décédé le 28 avril ; Augustus Collier est décédé le 8 juillet; une personne connue sous le nom de rue Nelly Boo est décédée le 10 août ; Donald Henry est décédé le 3 septembre ; Courtney McNeal est décédée le 6 septembre ; et un autre détenu dont le nom n’était pas connu est décédé à une date non précisée depuis le début du mois d’avril.

La coalition a déclaré que les détenus se sont plaints de surpeuplement et d’être confinés dans leurs cellules sauf une heure par jour. Il a également cité des rapports de détenus selon lesquels du gaz poivré, de la masse d’ours et des gaz lacrymogènes sont souvent utilisés sur les détenus.

“Entre de longs séjours en prison qui dépassent en moyenne plus d’un an, la dépendance à l’égard des décisions” aucune caution autorisée “et les conditions inhumaines au CJC, les gens sont laissés dans une cage pour se détériorer sans espoir de libération”, a déclaré la coalition. “C’est de la violence sanctionnée par l’État.”

Andrea Armstrong, professeur au Loyola University New Orleans College of Law et spécialiste des conditions de détention et de la mortalité dans les prisons, a cité des données montrant qu’environ les trois quarts des prisons américaines ne font en moyenne aucun décès au cours d’une année civile.

“Je dirais que c’est alarmant”, a déclaré Armstrong à propos de la vague de décès à Saint-Louis.

Les prisons de Saint-Louis sont depuis longtemps troublées.

Un enfermement connu sous le nom de workhouse était connu pendant des décennies pour ses conditions inhumaines, y compris les infestations de rongeurs, la chaleur extrême en été et le froid extrême en hiver. Le maire Tishaura Jones, un démocrate libéral élu en avril 2021, s’est présenté en partie sur la promesse de fermer le workhouse. Le porte-parole du département correctionnel, Monte Chambers, a déclaré qu’il n’héberge pas de détenus mais reste disponible si nécessaire pendant les «heures de pointe».

Le City Justice Center a été le théâtre de deux émeutes importantes au début de 2021. Les détenus bouleversés par les détentions provisoires souvent longues et les conditions de détention ont pu sortir de leurs cellules en raison de serrures défectueuses. Ils ont allumé des incendies et jeté des chaises et d’autres objets par les fenêtres. Aucune blessure importante n’a été signalée.

Jones a blâmé «l’échec du leadership» pour les problèmes de la prison, et le commissaire aux services correctionnels Dale Glass a démissionné en mai 2021. La ville a dépensé des millions de dollars pour réparer les serrures.

Jim Salter, Associated Press