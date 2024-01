Six décennies de relations difficiles entre la France et la Chine

Cette semaine marque le 60e anniversaire de l’établissement de relations diplomatiques entre Paris et la République populaire de Chine, une décision qui a fait de la France le premier grand pays occidental à reconnaître formellement le régime communiste. Mais même si la France a reconnu Pékin très tôt, la relation n’a jamais été très stable.

La décision de la France est précédée par huit années d’inauguration du président américain Richard Nixon voyage de 1972 qui a changé le visage de la diplomatie mondiale.

“Il était important pour la France et pour la Chine de développer une politique étrangère plus indépendante dans le contexte de la fracture sino-soviétique qui a débuté en 1959”, Jean-Pierre Cabestanchercheur principal au Centre Asie, basé à Paris, a déclaré à RFI.

Mais plus important encore, Paris voulait montrer aux États-Unis qu’ils n’étaient pas prêts à se laisser entraîner dans le rôle autoproclamé de gendarme du monde de l’après-Seconde Guerre mondiale.

La reconnaissance française intervient le 27 janvier 1964, 15 ans après que le Parti communiste chinois ait remporté une guerre civile sanglante contre le Kuomintang nationaliste, dont les restes avaient fui vers Taiwan.

À l’époque, la plupart des pays considéraient Taipei comme le seul représentant légitime de ce qu’on appelait « la République de Chine ».

Seules la Suisse, les pays scandinaves et la Finlande ont reconnu le Pékin communiste.

L’Amérique malheureuse

Cela est resté le cas jusqu’en 1964, lorsque le président français Charles de Gaulle a décidé qu’il était temps d’opérer un changement diplomatique global.

Washington détestait ça. L’administration américaine du président Lyndon Johnson était “très mécontente” de la décision de normaliser les relations avec Pékin, selon Cabestan.

Les relations se sont encore détériorées lorsque Paris a décidé de quitter l’OTAN et d’expulser toutes les bases américaines de son territoire.

“En France comme en Chine, il y avait une volonté de s’éloigner des deux blocs qui dominaient les relations internationales à l’époque”, a déclaré Cabestan.

L’ambassadeur de Chine en France Huang Chen (à gauche) rencontre le président Charles De Gaulle (au centre) et le ministre des Affaires étrangères Maurice Couve de Murville pour présenter ses lettres de créance le 6 juin 1964 à l’Elysée à Paris. © AFP / STRINGER

Mais la fête n’a pas duré longtemps. Peu après que Pékin et Paris ont noué le nœud diplomatique, le dirigeant chinois Mao Zedong a lancé la Révolution culturelle, plongeant le pays dans le chaos.

Les symboles plutôt que le fond

La plupart du personnel de l’ambassade de France et tous les étudiants français qui avaient alors commencé leurs études en Chine ont dû partir.

Pékin a félicité la France d’avoir reconnu la Chine plus tôt que d’autres pays comme l’Allemagne, le Canada et l’Autriche, qui ont normalisé leurs relations avec la Chine en 1972. Mais en fin de compte, la France n’en a tiré que très peu d’avantages car la Chine a décidé de mettre un terme à ses interactions avec l’extérieur. monde.

“Jusqu’en 1972, la relation France-Chine manquait de substance”, selon Cabestan. “Il n’y avait aucune relation du tout.”

Pourtant, les intellectuels français, dont Jean-Paul Sartre, se sont fortement intéressés à la version maoiste du communisme.

Pour de mauvaises raisons, pense Cabestan : « La Révolution culturelle a donné l’impression que Mao était enclin à permettre plus de démocratie, plus de liberté d’expression et de critique des dirigeants ; mais en réalité, les Gardes rouges [communist student paramilitaries] ont subi un lavage de cerveau de la part des maoïstes pour attaquer les ennemis de Mao au sein du parti, ils n’étaient pas des démocrates renaissants. »

Les philosophes français Jean-Paul Sartre et sa compagne Simone de Beauvoir en Chine, le 1er octobre 1955. © Liu Dong’ao, Agence de presse Xinhua / Domaine public via Wikimedia Commons

Profits contre droits de l’homme

Tout a changé lorsque Mao est mort et que son successeur Deng Xiaoping a décidé d’ouvrir la Chine aux investissements étrangers, atténuant ainsi le communisme pur et dur qui avait caractérisé les décennies précédentes.

Les investisseurs étrangers ont fait la queue pour une part du marché de consommation potentiellement lucratif, fort d’un milliard de personnes – y compris certaines des plus grandes marques françaises telles que Citroën, Danone et les grandes maisons de vin et de luxe, qui ont toutes formé des coentreprises.

À partir des années 1980, Paris a tenté de trouver un juste équilibre entre obtenir une part du marché chinois et critiquer le bilan de la Chine en matière de droits de l’homme.

Après la répression de la place Tiananmen le 4 juin 1989, les relations se sont considérablement détériorées – en particulier lorsque les diplomates français se sont impliqués dans des opérations visant à sauver des dissidents chinois d’une éventuelle arrestation et que Paris est brièvement devenue la plaque tournante des opposants au régime en exil.

Mais cela n’a pas duré longtemps. “Beaucoup de ces réfugiés ne sont pas restés en France, mais ont déménagé aux États-Unis après quelques mois de résidence en France”, explique Cabestan.

Sur cette photo prise le 12 juillet 1989, le dissident chinois Wu’erkaixi prend la parole lors de l’inauguration de la Maison chinoise de la démocratie à Paris, créée pour accueillir les étudiants ayant fui la Chine. ©AFP/PIERRE GUILLAUD

Pourtant, Paris n’a pas tardé à saisir l’occasion de vendre six frégates de classe Lafayette et 60 avions Mirage 2000 à Taïwan au début des années 1990.

Les relations avec Pékin se sont considérablement détériorées et la fenêtre s’est rapidement refermée lorsque la Chine a entamé un boycott des entreprises françaises.

En 1992, Deng a relancé l’économie chinoise, qui était au point mort après la répression de Tiananmen en 1989, la transformant en une jungle capitaliste où chacun se bat.

Deng craignait que le Parti communiste chinois ne subisse le même sort que son homologue soviétique, dissous en 1991 après la chute du mur de Berlin et la désintégration du Pacte de Varsovie.

“Le gouvernement français, comme d’autres gouvernements européens, a décidé de donner la priorité au développement des relations économiques et commerciales avec la Chine et au détriment des questions de droits de l’homme”, selon Cabestan.

Les ventes militaires à Taiwan ont été suspendues sous le Premier ministre de droite Édouard Balladur, permettant aux entreprises françaises de revenir sur le marché chinois.

Pendant ce temps, les droits de l’homme n’étaient évoqués que discrètement lors des réunions officielles, histoire d’apaiser l’opinion publique.

« Rival systémique » ?

Les choses ont encore changé après que Xi Jinping a pris le pouvoir en 2012 et a freiné l’économie chinoise en roue libre.

L’Union européenne a déclaré la Chine « rival systémique », les investisseurs étrangers ont commencé à quitter le pays et l’opinion publique française, enflammée par des rapports de plus en plus percutants en matière de droits de l’homme sur le traitement réservé par Pékin à ses minorités au Tibet et au Xinjiang, la restriction des libertés à Hong Kong. Kong et sa rhétorique de plus en plus belliqueuse envers Taiwan se sont retournés contre la Chine.

“Si vous regardez les sondages d’opinion, l’image de la Chine est très négative, elle a vraiment baissé”, déclare Cabestan.

Et la Chine ne l’ignore pas. “Pékin ressent le besoin de se reconnecter”, estime Cabestan, surtout après trois ans d’isolement dû à la pandémie de Covid-19.

Une vague de visites récentes de dirigeants chinois et occidentaux montre également « la volonté de la Chine de tendre la main à l’Occident et en particulier aux Européens » et de « reprendre une sorte de canal de communication avec les États-Unis », dit-il, mais « l’environnement est très, très plus difficile » qu’avant 2019.

Pourtant, les relations entre la Chine et la France se sont améliorées, estime Cabestan, et peuvent désormais être qualifiées de « plutôt bonnes et positives », en particulier après la visite du président français Emmanuel Macron en Chine l’année dernière.

Mais alors que l’ambassade de Chine à Paris, dans un long article Sur son site Internet, le pays déclare espérer « poursuivre l’élan du passé pour construire des relations sino-françaises encore plus brillantes au cours des 60 prochaines années ». Aucune grande cérémonie n’est prévue pour commémorer le 60e anniversaire de cette semaine.

Macron s’est plutôt rendu en Inde, un autre « rival systémique » de la Chine, où il a été reçu en grande pompe – un signe de la direction dans laquelle la France place ses espoirs diplomatiques pour l’avenir.