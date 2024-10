Six Cinquième conçoit une identité évolutive pour le Sommet national des Canadiens noirs

Le cabinet de conseil en design basé à Montréal Six Cinquième a créé de nouvelles fondations pour l’identité du Sommet national des Canadiens noirs, lui donnant un cadre solide tout en permettant une flexibilité afin que de nouveaux artistes puissent y contribuer chaque année.

Maintenant dans sa quatrième année, le sommet, organisé par la Fondation Michaëlle Jean (FMJF) et présenté par le Groupe Banque TD, se déroule sur trois jours. Son objectif est d’unir les Canadiens noirs de partout au pays qui souhaitent établir des liens et tirer parti de leurs forces pour co-créer des opportunités pour plus de justice, de développement et de reconnaissance.

Plus de 1 200 Canadiens noirs de divers secteurs et horizons se réunissent chaque année pour l’événement, un nombre qui continue de croître à mesure que la sensibilisation se propage à travers le pays.





















Ash Phillips, cofondateur et directeur créatif de Six Cinquième, a déclaré : « À l’approche du sommet à Montréal en 2025, et comme MTL est connue pour ses arts et sa créativité, il y avait un intérêt particulier à impliquer les Canadiens noirs anglophones et francophones à travers les générations. , avec des intérêts dans les affaires, le travail communautaire et les industries artistiques et créatives.

« La FMJF cherchait à définir une marque qui soutiendrait la notoriété nationale croissante du sommet et qui représenterait la perspective unique de Montréal. »

Six Cinquième a pris connaissance de ce dossier pour la première fois lorsque le responsable des communications du Sommet national des Canadiens noirs les a contactés dans le besoin d’une perspective créative. L’équipe s’est immédiatement sentie en phase avec l’excellent travail accompli par la FMJF et la mission du sommet, et l’a vu comme « une incroyable opportunité créative de représenter l’esprit de Montréal, à travers le prisme de [the team’s] expérience noire unique », selon Phillips.































La confiance étant la clé de la relation entre le cabinet et le client, Six Cinquième souhaitait vraiment s’assurer que chaque élément visuel était intentionnel et inclusif. Phillips a déclaré qu’il était important de « ne pas présenter les Canadiens noirs comme un monolithe », c’est pourquoi l’équipe de conception a travaillé en étroite collaboration avec le directeur du sommet et le responsable des communications pour « éviter tout angle mort ».

La nouvelle identité a été construite pour durer des années, mais l’un des éléments est qu’elle a été conçue pour évoluer et mettre en valeur le travail de différents artistes chaque année. Ceci a été réalisé en créant des formes pour encadrer l’œuvre d’art, permettant à la fois cohérence et différenciation.











Phillips explique comment les formes abstraites sont vaguement basées sur l’acronyme du sommet (NBCS en anglais, SPCN en français). La directrice artistique Arda Cem et la designer Ines Tremblay ont également travaillé sur le projet, en concevant spécifiquement des éléments graphiques polyvalents.

Le cabinet de conseil les décrit comme « une fenêtre donnant sur l’œuvre d’art », qui représente également le sommet comme « une fenêtre, une porte ou une voie vers la justice, la reconnaissance et le développement pour les Canadiens noirs », reflétant directement la mission du sommet.

Six Cinquième a collaboré avec l’artiste multidisciplinaire montréalais Franco Egalité, alias Francorama, dont Phillips est un fan personnel depuis quelques années.

« Je le suivais déjà sur Instagram et j’avais sauvegardé son travail et son profil dans un dossier que j’ai pour « les futurs gens avec qui travailler », et lorsque la FMJF nous a approchés pour développer l’identité de marque du NBCS, ils ont clairement indiqué qu’ils voulaient collaborer avec un artiste local », explique-t-il.

Il ajoute que le style « expressif, invitant et humain » de Francorama convenait parfaitement aux besoins du projet.





















L’œuvre d’art choisie, intitulée Unreality Of Time, présente une « tête semblable à un soleil et une silhouette exaltée » qui inspire des sentiments « d’illumination, de communauté, d’humanité, de liberté et d’autonomisation », explique Phillips. Francorama ajoute : « Cette illustration est une image d’atteindre les plus hauts sommets de nos convictions et de nos valeurs en nous dépassant. Son objectif principal est de favoriser l’ascension de nos idées. »

Étant donné que la FMJF valorise hautement le pouvoir de l’art et de la créativité et le reconnaît comme un véhicule d’expression et d’activisme, cette collaboration avec l’artiste local Francorama est une excellente représentation de ce pouvoir et s’aligne sur les objectifs plus larges du sommet.