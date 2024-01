Six choses que les 49ers peuvent apprendre de la défaite du Super Bowl 54 contre les Chiefs en 2024 – NBC Sports Bay Area & California

Les organisations qui se battent pour le premier prix de la NFL sont les mêmes, tout comme les entraîneurs principaux et les couleurs des uniformes.

Mais seulement 10 des 44 joueurs offensifs et défensifs des deux équipes seront les mêmes lorsque les 49ers rencontreront les Chiefs de Kansas City le dimanche 11 février, lors d’un match revanche du Super Bowl LIV.

Encore une fois, ce sera Kyle Shanahan contre Andy Reid lors du Super Bowl LVIII au domicile des Raiders, à l’Allegiant Stadium de Las Vegas.

Le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes a remporté le premier de ses deux MVP du Super Bowl lorsque ces équipes se sont rencontrées en février 2020 à Miami. Il est devenu la plus grande star de la NFL.

Le quarterback titulaire des 49ers ce jour-là, Jimmy Garoppolo, est parti. Mais l’offensive des 49ers est plus efficace et explosive avec le quart-arrière de deuxième année Brock Purdy distribuant le ballon à Christian McCaffrey, Brandon Aiyuk, Deebo Samuel et George Kittle.

La défense des 49ers n’a pas bien joué lors de la victoire 34-31 de l’équipe contre les Lions de Détroit lors du match de championnat NFC, et l’unité est une préoccupation à l’approche de la huitième participation de l’organisation au Super Bowl. Pendant ce temps, la défense de Kansas City n’a jamais été aussi bonne sous la direction du très respecté coordinateur Steve Spagnuolo.

Ce soir-là, il y a quatre ans, à Miami, les 49ers semblaient bien partis pour remporter le sixième Trophée Lombardi de la franchise.

Mais leur avance de 20-10 au quatrième quart-temps a rapidement disparu. Kansas City a marqué 21 points sans réponse dans les dernières minutes pour une victoire 31-20, donnant à Reid son premier titre au Super Bowl lors de sa 21e saison en tant qu’entraîneur-chef de la NFL.

Ainsi, même s’il existe de nombreuses différences, nous avons découvert une demi-douzaine de leçons que les 49ers peuvent tirer de leur précédente expérience du Super Bowl contre Kansas City :

1. Tout ce qu’il faut pour gagner

Les 49ers ont utilisé une certaine formule pour gagner des matchs cette saison, mais le Super Bowl est une affaire unique. Shanahan doit s’en tenir à ce qui fonctionne ce jour-là.

Ce qui a fonctionné pour l’offensive des 49ers à Miami a été de remettre le ballon entre les mains de leur receveur large Samuel, alors recrue.

À cette époque, Samuel n’était pas encore devenu le joueur polyvalent qu’il est aujourd’hui. Jusqu’au Super Bowl, Samuel n’a porté que 17 fois en 17 matchs au cours de sa première saison.

Au début du match, Shanahan a utilisé Samuel comme coureur. Et Samuel a exploité la défense des Chiefs sur les courses extérieures, gagnant 53 verges en trois courses.

Mais au lieu de s’en tenir à Samuel comme arme offensive principale des 49ers, sa dernière touche est survenue avec 5:23 à jouer au troisième quart.

Samuel courait fort et jouait. Ils auraient dû continuer à le nourrir jusqu’à ce que Kansas City prouve qu’ils pouvaient le ralentir.

Ce n’est peut-être pas Samuel qui est la main chaude cette fois-ci, mais si les 49ers réussissent contre l’une des meilleures défenses de la ligue, ils doivent s’y tenir.

2. Ne jetez pas le chemin de Jones

Chris Jones est le seul partant défensif des Chiefs restant il y a quatre ans.

Jones à lui seul a détruit quelques jeux depuis sa place de plaqueur défensif. Sur les jeux dans lesquels Garoppolo semblait lancer vers des receveurs ouverts, Jones a levé le bras et a repoussé deux tentatives de passes critiques au quatrième quart sur la ligne de mêlée.

Purdy doit trouver des couloirs de lancer dégagés lors de ses passes courtes pour transmettre le ballon à ses meneurs de jeu – et à l’écart de l’envergure de 85 pouces de Jones.

3. Méfiez-vous du « no-huddle »

Lorsque l’offensive de Kansas City avait besoin d’une étincelle, Reid a décidé d’accélérer le rythme du match.

Mahomes a géré la situation avec aplomb pour empêcher les 49ers de pouvoir se substituer librement en défense. La défense des 49ers s’est épuisée et Mahomes en a pleinement profité.

Les Chiefs étaient menés 20-10 avec 8:53 à jouer. Mahomes et l’offensive de Kansas City ont fini par marquer 21 points sans réponse en route vers la victoire après être passés en mode dépêché.

Mahomes est au stade de sa carrière où il peut exécuter une version plus sophistiquée de l’offensive sans caucus pendant son sommeil, les 49ers doivent donc être prêts à relever ce défi à tout moment du match.

De plus, Mahomes a mis les 49ers hors-jeu à deux reprises avec des décomptes difficiles. Il n’est pas rare que les joueurs de ligne défensive deviennent nerveux au début des grands matchs, donc Mahomes pourrait chercher à récolter quelques verges de pénalité faciles.

4. Concentrez-vous sur Kelce, pas sur le jeu

Kansas City a marqué sur une passe d’un mètre à l’ailier rapproché Travis Kelce avec 6:13 à jouer en temps réglementaire pour revenir à 20-17. Kelce était grand ouvert dans la zone des buts après le faux jeu de Mahomes.

Tout le monde devrait savoir que Mahomes cherchera à transmettre le ballon à Kelce à n’importe quel endroit du terrain. Ces deux-là se sont combinés pour réaliser plus de passes de touché en séries éliminatoires (17) que n’importe quel duo de l’histoire de la NFL.

Kelce n’est pas un grand bloqueur de courses, les 49ers n’ont donc pas besoin de prêter attention à cette partie de son jeu.

Les 49ers ne peuvent pas permettre à Kelce de sortir du circuit sans plusieurs regards sur chacun de ses mouvements.

5. Attention à la tenue du Bosa

L’ailier défensif Nick Bosa sera au centre des efforts de blocage des passes des Chiefs. Et ils feront tout pour l’éloigner de Mahomes.

Les 49ers doivent attirer l’attention sur la possibilité – ou la probabilité – que les Chiefs étendent les règles afin d’empêcher Bosa de mettre le doigt sur Mahomes.

Shanahan et d’autres doivent constamment être à l’oreille de l’arbitre Bill Vinovich, qui, par coïncidence, était l’arbitre il y a quatre ans lorsque les deux équipes se sont rencontrées lors du Super Bowl.

Dans ce match, le plaqueur gauche de Kansas City, Eric Fisher, a accroché Bosa avec son bras droit et l’a guidé loin de Mahomes pour laisser suffisamment de temps à la « guêpe » pour se développer – la passe de 44 verges à Tyreek Hill sur un troisième qui a changé la donne. -15 jouent à mi-chemin du quatrième quart-temps.

6. Des points supplémentaires, pas des buts sur le terrain

Mahomes avait déjà fait preuve de beaucoup de qualité de star la saison précédente lorsqu’il avait lancé 50 passes de touché et était le MVP de la NFL.

Aujourd’hui, il est fermement établi en tant que quart-arrière des grands matchs dans la même classe que Joe Montana et Tom Brady.

Cela signifie que les 49ers doivent profiter de chaque opportunité offensive pour appliquer davantage de pression sur l’offensive de Kansas City.

Il y a quatre ans, les 49ers se sont contentés de deux paniers lors de quatre déplacements sur le territoire de Kansas City. Robbie Gould a réussi des paniers de 38 et 42 verges, ce qui signifie que les 49ers ont eu l’occasion de marquer huit points supplémentaires en 2 1/2 quarts.

Kansas City dispose d’un botteur expérimenté pour les gros matchs, Harrison Butker. Les 49ers ont la recrue Jake Moody.

Si les 49ers veulent gagner ce match, ils doivent envoyer Moody sur le terrain pour des points supplémentaires – et éviter que ce match ne se résume à un dernier coup de pied.

Téléchargez et suivez le podcast 49ers Talk