Les enfants indiens des années 90 ont connu des joies que les enfants d’aujourd’hui ne connaîtront jamais. Ces décennies ont été des périodes de progrès technologique rapide et de changements sociaux qui ont ouvert un monde passionnant devant nous. Nous nous sommes délectés de plaisirs aussi simples que la télévision CRT, l’audio analogique, sans savoir que bon nombre des avancées deviendraient bientôt de l’histoire.

Télévision noir et blanc

Personne ne peut oublier la boîte robuste avec deux antennes, affichant une image rêveuse en noir et blanc argenté devant nous. Il fallait régler manuellement une antenne de toit en aluminium séparée et des tuners dans la télévision pour capter le signal de diffusion.

Doordarshan

Bien avant que la télévision par câble et les plateformes OTT ne deviennent une fureur, il y avait DD1 de Doordarshan. C’était la seule chaîne pour les familles indiennes à profiter jusqu’en 1993. La musique d’ouverture douce et émouvante avec le logo représentant un œil est inoubliable. Ramayan et Mahabharat ont été diffusés sur cette chaîne.

Magnétoscope et VHS

La génération Y se rappellerait affectueusement l’engouement que représentait le magnétoscope et la VHS. Les cassettes contenant des bobines de bande magnétique qui ont été aspirées dans un lecteur et ont montré le cinéma du monde sur nos écrans de télévision étaient fascinantes. Ce sentiment de réalité tangible s’est perdu à l’ère numérique.

Walkman et cassettes audio

Beaucoup d’entre nous se souviennent d’avoir activé et désactivé le bouton de basse de l’élégant et portable Sony Walkman. Les cassettes audio avaient un meilleur son que les MP3 et elles pouvaient être réparées si elles étaient endommagées, contrairement aux fichiers numériques.

Bande dessinée Indrajal

Que ce soit le Phantom battant des crétins avec son loup et son cheval, Mandrake jouant des tours à ses ennemis ou Flash Gordon battant Ming l’impitoyable, les bandes dessinées d’Indrajal faisaient partie intégrante de nos vies jusqu’au milieu des années 1990. Les panneaux colorés représentaient des mondes que nous ne pourrions jamais explorer.

Voitures moulées sous pression et figurines

Seuls les Millenials se souviendront de la joie de créer des mondes et des séquences imaginaires avec des voitures Hot Wheels, des figurines He-Man et GIJoe. De nos jours, la plupart des enfants passent du temps sur des jeux sur téléphone mobile.