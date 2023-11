Six choses à surveiller pour les Titans dimanche contre les Buccaneers

NASHVILLE – Les Titans affronteront les Buccaneers de Tampa Bay dimanche au Raymond James Stadium.

Voici un aperçu de six choses à surveiller lors du concours :

La recrue Will Levis est le quart partant de l’équipe, après que l’entraîneur Mike Vrabel a officialisé la nouvelle cette semaine. À ses deux premiers départs, Lévis a complété 41 passes sur 68 pour 500 verges, avec quatre touchés et une seule interception, et une note de 96,4. À Tampa, il aura la chance de devenir la première recrue de l’histoire de la franchise à lancer au moins 225 verges lors de ses trois premiers départs. Lévis a débloqué le jeu de passes vers le bas jusqu’à présent, avec 10 jeux de plus de 20 verges ou plus au cours des deux derniers matchs. Des opportunités pourraient être là contre les Buccaneers, qui accordent 24,8 points par match et 426,0 verges par match au cours de leur séquence de quatre défaites consécutives.

Les Titans, bien sûr, devront donner à Lévis le temps de travailler en le protégeant mieux. En huit matchs, les Titans ont le deuxième taux de pression le plus élevé autorisé dans la NFL. Le défi cette semaine devient encore plus difficile en raison des blessures à l’avant. Le plaqueur Nicholas Petit-Frère et le garde Daniel Brunskill ont tous deux été blessés à Pittsburgh et ils ne se sont pas entraînés de la semaine. Il semble que Chris Hubbard sera de retour dans l’alignement au poste de bloqueur droit, et Dillon Radunz est également sur le point de revenir dans le mix contre une défense des Buccaneers qui n’a pas peur d’envoyer des rushers supplémentaires. Les Buccaneers comptent 21 sacs cette saison, avec NT Vita Vea (3,5) et LB Shaquil Barrett (3) en tête.

Les Titans ont beaucoup parlé cette semaine de la réparation de la défense contre la course après avoir accordé 166 verges au sol lors du dernier retrait. La réalité est que c’est une lutte depuis des semaines – les Titans ont accordé 159,5 verges au sol par match depuis la semaine 5, qui est la dernière de la NFL. Des affrontements de mauvaise qualité et des missions manquées ont conduit à ces problèmes. Il est temps pour les Titans de recommencer à remplir leur course. Ce dimanche offre une bonne occasion de se remettre sur les rails : Tampa Bay ne compte en moyenne que 69,5 verges au sol par match depuis la semaine 5, qui est la dernière de la NFL.

Défense contre les WR de Tampa Bay

Le plus grand défi que Tampa Bay offrira à la défense des Titans sera d’arrêter les talentueux receveurs des Buccaneers, du grand et physique Mike Evans au rapide et rusé Chris Godwin. Les Titans doivent être solides dans le secondaire, mais il est temps pour la course aux passes de s’intensifier également. Les Titans devraient également réaliser quelques jeux, puisqu’ils n’ont que deux INT en huit matchs. Evans mène les Buccaneers avec 594 verges sur réception et cinq touchés, tandis que Godwin mène Tampa Bay pour les cibles (62) et les réceptions (40). Les Bucs ont une fiche de 2-1 alors qu’Evans et Godwin ont tous deux plus de 50 verges sur réception en 2023, et 1-4 dans les autres matchs. Kristian Fulton a bien joué ces derniers temps et il doit rester solide. Une course aux passes constante aiderait la cause, et mis à part le DT Jeffery Simmons (troisième de la NFL en pressions), cela ne s’est pas produit jusqu’à présent. Les Titans sont 30e dans la NFL en termes de pression totale, et ils se classent parmi les cinq derniers en termes de rapidité et de coups sûrs des QB.

Les Titans seront de nouveau privés de Treylon Burks suite à sa commotion cérébrale contre les Steelers. DeAndre Hopkins mène les Titans avec 35 attrapés pour 564 verges, mais les Titans ont besoin de plus d’aide autour de lui – les Titans sont la seule équipe de la NFL sans deux joueurs avec plus de 225 verges sur réception, et ils sont l’une des trois équipes seulement dans la NFL sans deux joueurs avec plus de 25 réceptions. Kyle Philips a réalisé son meilleur match en tant que professionnel à Pittsburgh (quatre attrapés, 68 verges), alors c’est peut-être un signe de choses à venir dans une équipe qui cherche à aider son QB recrue. Donner aux porteurs de ballon Derrick Henry et Tyjae Spears de la place pour courir ouvrirait également les choses dans le jeu de passes.