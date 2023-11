Six Cardinals marquent à deux chiffres alors que WBB passe devant Tennessee Tech lors de l’ouverture de la saison

Prochain jeu: à l’Université de Troie 11/11/2023 | 16h33 11 novembre (samedi) / 16h33 à Université de Troie

MUNCIE, Indiana – Devant 4 212 fans hurlants lors de la septième journée annuelle de basket-ball féminin de Ball State, les Cardinals ont ouvert la saison avec une victoire de 97-64 contre Tennessee Tech lundi après-midi à Worthen Arena.

“C’était une sacrée façon de commencer la saison”, a déclaré l’entraîneur-chef de Ball State. Brady Sallee dit. “Je tiens à remercier notre service marketing et nos administrateurs d’avoir contribué à créer un environnement formidable pour nos joueurs. Nous l’apprécions et vous devez croire qu’il y a un enfant ou deux qui regardent vraiment et se disent que je veux vraiment être. N ° 0 ou ce gamin de Hampton un jour. “

Ball State (1-0) a joué fort offensivement et défensivement du début à la fin aujourd’hui contre Tennessee Tech (0-1).

Pour le match, les Cardinals ont tiré à un taux stupéfiant de 63 pour cent sur le terrain (36-57). L’infraction était dirigée par Alex Richard qui avait 18 points alors que Allié Becki a terminé le match avec 16 points après avoir réussi un parfait 7 sur 7 depuis le terrain. Quatre autres cardinaux ont atteint le double des chiffres ; Madelyn Bischoff (13 points), Ana Barreto (12 points), Annie Rauch (11 points) et Marie Kiefer (10pts). Le banc des Cardinals s’est également avéré profond puisqu’ils ont marqué un total de 34 points.

Les 10 premières minutes d’action ont été marquées par des hauts et des bas, même si les Cardinals n’ont jamais perdu leur avance face aux Golden Eagles. Le tournant pour Ball State s’est produit au deuxième quart-temps après que Barreto ait effectué des jeux défensifs consécutifs qui se sont également transformés en lay-ups pour pousser les Cardinals à deux chiffres (34-24) avec 3:53 à jouer en première mi-temps. .

Ces jeux défensifs qui se sont transformés en points sont devenus un effet domino alors que les Cardinals ont pris un avantage de 17 points juste avant la pause. Les Cardinals termineraient la première mi-temps avec un avantage de 43-28 sur les Golden Eagles.

Après la pause, les Cardinals ont continué à se connecter à tous les cylindres des deux côtés du terrain, rendant impossible aux Golden Eagles de faire un quelconque retour.

Dans l’ensemble, ce fut une solide performance globale pour les Cardinals, en particulier sur le plan défensif, car les Cardinals ont limité les Golden Eagles à seulement 28 points en première mi-temps. BSU a également forcé Tennessee Tech à commettre 26 revirements pour le match.

Offensivement, Ball State était impossible à arrêter dans la peinture, marquant 54 points dont 25 grâce à des layups rapides.

L’équipe féminine de basket-ball de Ball State prendra désormais la route pour des compétitions consécutives lorsqu’elle se rendra à Troie samedi pour une information à 16 h 33 HE avant de se rendre dans l’État de Chicago le mardi 14 novembre à 18 h HE.