Six Britanniques sur dix sont contre la politique du Labour d’autoriser les jeunes de 16 ans à voter, révèle un sondage Sun

SIX Britanniques sur dix sont contre la politique du Labour consistant à donner le droit de vote aux jeunes de 16 ans, révèle un nouveau sondage pour The Sun.

Et 43% sont opposés à l’idée de Starmer de laisser les citoyens européens vivant au Royaume-Uni voter lors de nos élections législatives – 39% soutenant l’idée selon YouGov.

Le leader travailliste Sir Keir Starmer veut inclure les jeunes de 16 ans et les citoyens de l’UE vivant au Royaume-Uni dans les élections Crédit : PA

Une énorme dispute a explosé à Westminster la semaine dernière après que Sir Keir Starmer a déclaré qu’il voulait étendre massivement la franchise, pour inclure plus de 16 ans et des citoyens de l’UE qui ont vécu en Grande-Bretagne sans citoyenneté pendant « des années et des années ».

Mais les conservateurs ont accusé l’opposition d’essayer de « truquer le système électoral » afin de faciliter l’annulation du Brexit.

La politique travailliste s’appliquerait aux citoyens de l’UE ayant un « statut établi », soit plus de trois millions d’électeurs supplémentaires.

Le sondage montre que 38% des Britanniques pensent qu’une telle décision rendrait plus probable la réintégration dans l’UE un jour.

Ils soutiendraient uniquement le fait de donner le droit de vote aux citoyens de l’UE des pays qui rendraient la pareille à une telle décision – 49% déclarant alors qu’ils soutiendraient un tel arrangement.

Actuellement, une telle relation n’existe qu’avec la République d’Irlande pour les citoyens résidents.