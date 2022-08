Six Britanniques sur 10 admettent qu’ils sont plus susceptibles de faire quelque chose si c’est simple

SIX Britanniques sur 10 admettent qu’ils sont plus enclins à faire quelque chose si c’est simple – et sont immédiatement repoussés à des tâches comme le recyclage à moins qu’elles ne soient vraiment simples.

La recherche a révélé qu’un tiers des consommateurs (34 %) pensent que le recyclage est inutilement compliqué et 16 % ne recyclent pas du tout.

Les Britanniques pensent que plus c’est facile, mieux c’est en matière de recyclage Crédit : Getty – Contributeur

C’est pourquoi certains ne recyclent pas – ils trouvent cela inutilement compliqué Crédit : GS1

Utiliser des sacs pour la vie, marcher davantage et utiliser une tasse rechargeable ont été identifiés comme étant les habitudes les plus faciles que ceux qui cherchent à adopter un mode de vie plus vert adoptent actuellement.

L’organisation mondiale de normalisation GS1 UK a commandé l’étude, avant la mise en œuvre des systèmes de consigne (DRS) à travers le Royaume-Uni, qui verront les consommateurs facturer une consigne obligatoire sur certains produits recyclables.

Pour récupérer leur consigne, les acheteurs sont alors tenus de rapporter les articles aux points de collecte pour recyclage.

Ces programmes pourraient toucher les portefeuilles des consommateurs dès l’année prochaine – mais malgré cela, la recherche de GS1 UK menée via OnePoll a révélé que seulement 42 % en avaient entendu parler et compris comment ils fonctionnaient.

En outre, 32 pour cent avaient entendu parler des systèmes de consigne mais n’avaient aucune idée de ce qu’ils étaient réellement, tandis qu’un quart (26 pour cent) n’en avaient aucune connaissance.

Anne Godfrey, directrice générale de GS1 UK, a déclaré : « Un programme réussi repose sur la volonté du public de s’impliquer.

“L’introduction de systèmes de consigne entraînera des coûts et une complexité supplémentaires pour les consommateurs.

“Notre recherche démontre que la simplicité est essentielle pour inciter le public à recycler et, par conséquent, doit être au cœur de tout programme réussi.”

Lorsque le fonctionnement d’un programme potentiel a été expliqué, 60 % des consommateurs interrogés ont déclaré que le fait de pouvoir récupérer un acompte les rendrait plus susceptibles d’acheter des produits inclus dans les programmes.

Et 57 % feraient beaucoup plus de recyclage si cela signifiait qu’ils ne seraient pas laissés pour compte.

Plus d’un tiers (37 %) conviennent qu’il faut en faire plus pour éduquer les gens sur l’importance du recyclage.

Et 33% pensent qu’il devrait y avoir plus de soutien pour encourager les gens à le faire.

La simplicité était la clé pour 45 %, lorsqu’on les a interrogés sur la refonte du système de recyclage, ainsi que sur l’augmentation du volume de déchets en bordure de rue ramassés (38 %).

Les recherches supplémentaires de GS1 UK sur les propriétaires d’entreprises ont également révélé que les consommateurs pourraient subir une double hausse de prix sur les articles inclus dans les programmes.

Un tiers (33 %) des entreprises interrogées ont déclaré qu’elles augmenteraient le prix de détail recommandé (RRP) des produits pour tenir compte des coûts opérationnels et des complexités supplémentaires.

Cependant, les 38 % qui n’étaient pas du tout au courant du programme proposé étaient plus préoccupants.

Anne Godfrey a ajouté : « Il ne fait aucun doute que l’introduction de systèmes de consignation est un pas en avant positif, mais les besoins des consommateurs doivent être soigneusement pris en compte dans leur conception s’ils veulent avoir un impact significatif sur le recyclage.

« La recherche a montré que la simplicité est la clé ; et qu’un petit incitatif peut faire beaucoup pour encourager les gens à faire ce qu’il faut et à recycler davantage.

“Nous avons une fenêtre d’opportunité limitée pour aider l’industrie à résoudre cette énigme. En attendant, il reste encore beaucoup à faire pour informer les consommateurs et modifier leur comportement.

“Ce n’est qu’à travers ce niveau de concentration et de collaboration qu’un programme aura une chance de réussir.”

Il y a des choses simples et quotidiennes que vous pouvez faire pour être plus vert Crédit : GS1

L’enquête a eu lieu avant l’introduction des systèmes de consigne Crédit : GS1